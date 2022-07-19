«Ференцварош» — «Слован»: команда Черчесова готова решить все вопросы в первом матче
20 июля венгерский «Ференцварош» под руководством российского тренера Станислава Черчесова проведет первый матч во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Его соперником станет братиславский «Слован». Игра состоится на «Групама Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Рассудит команды испанский арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Слован» 20 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы «Ференцвароша» на победу предпочтительнее. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 1.55, что примерно 64% вероятности. Ничья оценена котировкой 4.30 (23%), триумф «Слована» — 6.30 (13%).
Даже вариант «гости не проиграют» доступен за достаточно крупные 2.55.
В предыдущем раунде «Слован» забил всего два мяча в ворота «Динамо» из Батуми, причем оба гола случились в дополнительное время. На ИТМ2 (1.5) в предстоящем матче котировка — 1.20, на ИТБ2 (1.5) — 4.50. На то, что братиславцы вообще не отличатся, можно поставить за 2.07.
«Ференцварош» долго примерялся к воротам казахстанского «Тобола» и свел первый матч вничью, зато во втором оформил аж пять голов и вышел в следующий раунд. Считаете, что атака венгров испепелит оборону словаков? ИТБ1 (1.5) оценен в 1.76, обратную ставку можно сделать за 2.07.
Вероятность обоюдного взятия ворот невысока: на «обе забьют» коэффициент 2.10, на «обе забьют — нет» — 1.73.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о преимуществе «Ференцвароша»:
«Ференцварош» — «Слован»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 20 июля 2022 года
Если вы не видели победный гол «Слована» в ворота «Динамо Батуми», тогда срочно найдите и оцените. Словенский клуб прошел дальше благодаря хитрости Владимира Вайсса и катастрофической игре вратаря грузин, который пропустил «сухой лист». Если бы не этот эпизод на 123-й минуте, тогда исход решился бы по пенальти, и неизвестно, кто выжил бы в той дуэли. По ходу самой игры «Динамо» смотрелось предпочтительнее соперника.
В отличие от «Слована», «Ференцварош» доказал «Тоболу» превосходство задолго до истечения основного времени — в стартовые 25 минут в ворота казахстанской команды влетели три мяча. «Мы знаем, что «Тобол» — не самый сильный соперник, который будет у нас на пути. Мы хотим совершенствоваться дальше», — важно заметил после матча Черчесов. «Слован» будет соперником значительно сложнее «Тобола», поэтому венграм предстоит настроиться на игру как следует.
Преимущество «Ференцвароша» в том, что команда Черчесова все еще играет только в Лиге чемпионов — национальный чемпионат стартует только 31 июля. А вот «Словану» пришлось готовиться не к предстоящему матчу в еврокубках, а к гостевой игре первого тура против клуба «Подберезов», который он проиграл. Плюс поездка до Венгрии точно не прибавит сил. Гостям будет очень тяжело удержать даже фору (+1.5) за 1.51. На хозяев с форой (-1.5) в противовес можно поставить за 2.55.
Прогноз и ставка на матч «Ференцварош» — «Слован»
В домашнем матче «Ференцварош» постарается оформить задел, чтобы с максимальным комфортом отправиться в Словению. Забить достаточно много венграм поможет слабая игра «Слована» в обороне — команда Владимира Вайсса — старшего допустила слишком много опасности у своих ворот в последних матчах и пропустила три мяча. Черчесов подскажет своим игрокам, как взломать соперника.
Рекомендуемая ставка: «Ференцварош» забьет два гола и более за 1.76.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1