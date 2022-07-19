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«Ференцварош» — «Слован»: команда Черчесова готова решить все вопросы в первом матче

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Слован» 20 июля 2022 года
Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов, «Ференцварош».
Фото Global Look Press
Чемпионы Словении пока не в форме.

20 июля венгерский «Ференцварош» под руководством российского тренера Станислава Черчесова проведет первый матч во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Его соперником станет братиславский «Слован». Игра состоится на «Групама Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Рассудит команды испанский арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
20 июл, 21:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
Слован Бр

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Слован» 20 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы «Ференцвароша» на победу предпочтительнее. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 1.55, что примерно 64% вероятности. Ничья оценена котировкой 4.30 (23%), триумф «Слована» — 6.30 (13%).

Даже вариант «гости не проиграют» доступен за достаточно крупные 2.55.

В предыдущем раунде «Слован» забил всего два мяча в ворота «Динамо» из Батуми, причем оба гола случились в дополнительное время. На ИТМ2 (1.5) в предстоящем матче котировка — 1.20, на ИТБ2 (1.5) — 4.50. На то, что братиславцы вообще не отличатся, можно поставить за 2.07.

«Ференцварош» долго примерялся к воротам казахстанского «Тобола» и свел первый матч вничью, зато во втором оформил аж пять голов и вышел в следующий раунд. Считаете, что атака венгров испепелит оборону словаков? ИТБ1 (1.5) оценен в 1.76, обратную ставку можно сделать за 2.07.

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Вероятность обоюдного взятия ворот невысока: на «обе забьют» коэффициент 2.10, на «обе забьют — нет» — 1.73.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о преимуществе «Ференцвароша»:

  • победа 1:0 доступна за 5.80;

  • успех 2:0 — за 6.40;

  • ничья 1:1 — за 7.30.

«Ференцварош» — «Слован»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 20 июля 2022 года

Если вы не видели победный гол «Слована» в ворота «Динамо Батуми», тогда срочно найдите и оцените. Словенский клуб прошел дальше благодаря хитрости Владимира Вайсса и катастрофической игре вратаря грузин, который пропустил «сухой лист». Если бы не этот эпизод на 123-й минуте, тогда исход решился бы по пенальти, и неизвестно, кто выжил бы в той дуэли. По ходу самой игры «Динамо» смотрелось предпочтительнее соперника.

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В отличие от «Слована», «Ференцварош» доказал «Тоболу» превосходство задолго до истечения основного времени — в стартовые 25 минут в ворота казахстанской команды влетели три мяча. «Мы знаем, что «Тобол» — не самый сильный соперник, который будет у нас на пути. Мы хотим совершенствоваться дальше», — важно заметил после матча Черчесов. «Слован» будет соперником значительно сложнее «Тобола», поэтому венграм предстоит настроиться на игру как следует.

Преимущество «Ференцвароша» в том, что команда Черчесова все еще играет только в Лиге чемпионов — национальный чемпионат стартует только 31 июля. А вот «Словану» пришлось готовиться не к предстоящему матчу в еврокубках, а к гостевой игре первого тура против клуба «Подберезов», который он проиграл. Плюс поездка до Венгрии точно не прибавит сил. Гостям будет очень тяжело удержать даже фору (+1.5) за 1.51. На хозяев с форой (-1.5) в противовес можно поставить за 2.55.

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Прогноз и ставка на матч «Ференцварош» — «Слован»

В домашнем матче «Ференцварош» постарается оформить задел, чтобы с максимальным комфортом отправиться в Словению. Забить достаточно много венграм поможет слабая игра «Слована» в обороне — команда Владимира Вайсса — старшего допустила слишком много опасности у своих ворот в последних матчах и пропустила три мяча. Черчесов подскажет своим игрокам, как взломать соперника.

Рекомендуемая ставка: «Ференцварош» забьет два гола и более за 1.76.

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 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
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