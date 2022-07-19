Рахим Стерлинг в «Челси»: оправдает ли он третью по величине зарплату в АПЛ?
Семь лет назад, в 2015 году, переход Стерлинга из «Ливерпуля» в «Манчестер Сити» сопровождался скандалом. Фанаты красных обвинили воспитанника в предательстве родной команды в обмен на деньги шейхов, хотя сам Рахим говорил, что просто хочет побеждать и брать трофеи. Каждый матч против мерсисайдцев давался Стерлингу непросто — болельщики выливали на него тонны помоев.
По сравнению с тем трансфером уход нападающего из «Сити» в «Челси» летом 2022-го был оформлен максимально спокойно и миролюбиво. Дело в том, что Стерлинг перестал быть незаменимой частью системы Пепа Гвардиолы. У испанца есть огромный выбор футболистов в линию атаки, и хотя Рахим всегда был очень универсальным игроком, он больше не был первым номером на любой из возможных позиций. Получается, клуб расстался с ним из-за ненадобности. Плюс необходимо было отбить 100 миллионов, потраченные на покупки Холанна и Филлипса.
Сам Стерлинг не был против попробовать себя в новом клубе, и у этого есть несколько причин. Во-первых, «Челси» стабильно играет в Лиге чемпионов, борется за медали и успешно выступает в Европе — здесь Рахим продолжит реализовывать свои спортивные мечты. Во-вторых, по данным The Telegraph, синие предложили 27-летнему футболисту третий по величине оклад в АПЛ. Для игрока без статуса суперзвезды и потерявшего твердое место в составе бывшего клуба такое предложение — словно подарок от Санты.
Но каких успехов добьется Стерлинг с новым клубом? Разобрались «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ.
В прошлом сезоне Стерлинг был достаточно важным игроком «Сити» в АПЛ: он отыграл 30 матчей и провел на поле 2127 минут. Хотя, если взять максимальный результат, Рахим недополучил 1300 игровых минут и в среднем бегал чуть больше часа за игру. Но эта статистика еще раз подтверждает, что вингер не был важным игроком для Пепа, потому что всех топов испанец ставил в состав на Лигу чемпионов. В этом турнире у Рахима жалкие 579 минут — он в основном выходил на подмогу во вторых таймах. Например, в важнейшем противостоянии с «Реалом» получил всего 28 минут.
Стерлингу приходилось проявлять себя в чемпионате, и он стабильно показывал высокий уровень. Англичанин забил 13 мячей, совершал по два опасных удара в среднем за игру и добавлял к этому две успешные обводки — помним, что многие из них заканчивались пенальти в ворота соперников. Сможет ли Рахим поднять показатель в «Челси»? Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить на ТБ 14.5 гола Стерлинга в новом сезоне АПЛ за 1.85, такой же коэффициент на ТМ 14.5.
Если Рахим будет больше забивать, то и количество дублей с хет-триками у него должно вырасти. В сезоне-2021/22 он оформил два мяча всего в двух матчах, а три пришлись лишь на игру с худшей командой лиги — «Норвичем». Четыре и более дубля Стерлинга в футболке «Челси» доступны за 2.20, ТМ 3.5 — за 1.60. ТБ 1.5 хет-трика — за 3.00, ТМ 1.5 — за 1.34.
Если взять статистику голевых передач, то можно заметить, что Рахим не жадничал и что выдержал конкуренцию с остальными партнерами по «Сити»: выдал шесть ассистов, у Де Брейне всего на два больше. Но если в Манчестере Стерлингу приходилось искать для передачи кого-нибудь, то в «Челси» у него появятся конкретные адресаты — Хавертц и Вернер. Возможно, набирать результативные баллы будет проще. На ТБ 6.5 голевых котировка 1.85, на ТМ 6.5 — также 1.85.
Так как «Сити» подавляюще владел мячом, Стерлингу и его товарищам редко приходилось обороняться, а значит, почти не нужно было фолить и зарабатывать предупреждения. За сезон Рахим увидел перед собой всего один «горчичник». Эксперты дают возможность поставить аж на ТБ 4.5 желтой карточки за 1.85 и за тот же коэффициент на ТМ 4.5.
Удалялся Стерлинг только раз за карьеру в АПЛ еще в сезоне-2017/18. На то, что новичка «Челси» прогонят с поля, коэффициент 8.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1