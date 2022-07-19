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Рахим Стерлинг в «Челси»: оправдает ли он третью по величине зарплату в АПЛ?

Ставки и прогнозы на достижения Рахима Стерлинга в «Челси»
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Рахим Стерлинг.
Фото Global Look Press
Взрывной вингер оказался не нужен Гвардиоле.

Семь лет назад, в 2015 году, переход Стерлинга из «Ливерпуля» в «Манчестер Сити» сопровождался скандалом. Фанаты красных обвинили воспитанника в предательстве родной команды в обмен на деньги шейхов, хотя сам Рахим говорил, что просто хочет побеждать и брать трофеи. Каждый матч против мерсисайдцев давался Стерлингу непросто — болельщики выливали на него тонны помоев.

По сравнению с тем трансфером уход нападающего из «Сити» в «Челси» летом 2022-го был оформлен максимально спокойно и миролюбиво. Дело в том, что Стерлинг перестал быть незаменимой частью системы Пепа Гвардиолы. У испанца есть огромный выбор футболистов в линию атаки, и хотя Рахим всегда был очень универсальным игроком, он больше не был первым номером на любой из возможных позиций. Получается, клуб расстался с ним из-за ненадобности. Плюс необходимо было отбить 100 миллионов, потраченные на покупки Холанна и Филлипса.

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Сам Стерлинг не был против попробовать себя в новом клубе, и у этого есть несколько причин. Во-первых, «Челси» стабильно играет в Лиге чемпионов, борется за медали и успешно выступает в Европе — здесь Рахим продолжит реализовывать свои спортивные мечты. Во-вторых, по данным The Telegraph, синие предложили 27-летнему футболисту третий по величине оклад в АПЛ. Для игрока без статуса суперзвезды и потерявшего твердое место в составе бывшего клуба такое предложение — словно подарок от Санты.

Но каких успехов добьется Стерлинг с новым клубом? Разобрались «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ.

В прошлом сезоне Стерлинг был достаточно важным игроком «Сити» в АПЛ: он отыграл 30 матчей и провел на поле 2127 минут. Хотя, если взять максимальный результат, Рахим недополучил 1300 игровых минут и в среднем бегал чуть больше часа за игру. Но эта статистика еще раз подтверждает, что вингер не был важным игроком для Пепа, потому что всех топов испанец ставил в состав на Лигу чемпионов. В этом турнире у Рахима жалкие 579 минут — он в основном выходил на подмогу во вторых таймах. Например, в важнейшем противостоянии с «Реалом» получил всего 28 минут.

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Стерлингу приходилось проявлять себя в чемпионате, и он стабильно показывал высокий уровень. Англичанин забил 13 мячей, совершал по два опасных удара в среднем за игру и добавлял к этому две успешные обводки — помним, что многие из них заканчивались пенальти в ворота соперников. Сможет ли Рахим поднять показатель в «Челси»? Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить на ТБ 14.5 гола Стерлинга в новом сезоне АПЛ за 1.85, такой же коэффициент на ТМ 14.5.

Если Рахим будет больше забивать, то и количество дублей с хет-триками у него должно вырасти. В сезоне-2021/22 он оформил два мяча всего в двух матчах, а три пришлись лишь на игру с худшей командой лиги — «Норвичем». Четыре и более дубля Стерлинга в футболке «Челси» доступны за 2.20, ТМ 3.5 — за 1.60. ТБ 1.5 хет-трика — за 3.00, ТМ 1.5 — за 1.34.

Если взять статистику голевых передач, то можно заметить, что Рахим не жадничал и что выдержал конкуренцию с остальными партнерами по «Сити»: выдал шесть ассистов, у Де Брейне всего на два больше. Но если в Манчестере Стерлингу приходилось искать для передачи кого-нибудь, то в «Челси» у него появятся конкретные адресаты — Хавертц и Вернер. Возможно, набирать результативные баллы будет проще. На ТБ 6.5 голевых котировка 1.85, на ТМ 6.5 — также 1.85.

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Так как «Сити» подавляюще владел мячом, Стерлингу и его товарищам редко приходилось обороняться, а значит, почти не нужно было фолить и зарабатывать предупреждения. За сезон Рахим увидел перед собой всего один «горчичник». Эксперты дают возможность поставить аж на ТБ 4.5 желтой карточки за 1.85 и за тот же коэффициент на ТМ 4.5.

Удалялся Стерлинг только раз за карьеру в АПЛ еще в сезоне-2017/18. На то, что новичка «Челси» прогонят с поля, коэффициент 8.00.

Рахим Стерлинг
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2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
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 Химки 1 0 1 0 1-1 1
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 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
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 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
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 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
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 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
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