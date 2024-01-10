Уокер много разговаривал перед второй встречей с Анкалаевым. На этот раз Магомед потушит говорливого бразильца?

Прошлый бой соперников признали несостоявшимся.

В ночь с 13 на 14 января пройдет первый турнир UFC в 2024 году. Ивент Fight Night возглавит поединок между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джонни Уокером. Бойцы сойдутся во второй раз за несколько месяцев — в октябре результат их схватки признали недействительным из-за повреждения южноамериканца. Предстоящий поединок пройдет в Неваде на арене UFC Apex. Файтеры выйдут в октагон не раньше 05.00 мск.

Магомед Анкалаев

Россиянин никак не дойдет до чемпионства в полутяжелом весе, хотя выступает в UFC более пяти лет. За это время он потерпел лишь одно поражение — уступил Полу Крейгу в дебютном поединке. Далее Магомед выдал серию из девяти побед, которая закончилась ничьей в титульном бое против Яна Блаховича. После «мировой» с поляком как раз и случилась схватка с Уокером, названная несостоявшейся.

Букмекеры считают Анкалаева огромным фаворитом: поставить на его успех можно с коэффициентом 1.17, что составляет приблизительно 83% вероятности. Уроженец Дагестана выглядел солиднее оппонента и в октябрьском поединке, а победу упустил из-за ошибки. Магомед ударил бразильца коленом в голову, когда у Джонни на канвасе находилось три точки опоры. Судьи оценили действия россиянина непреднамеренными и признали результат недействительным.

Анкалаев достаточно разносторонний боец, который может доставить неприятности как в стойке, так и в борьбе. Правда, за всю карьеру он ни разу не побеждал сабмишеном, зато 10 выигрышей (56%) в профессиональных ММА добыл как раз нокаутами. Комбинирование борцовских навыков и тяжеленных кулаков Магомед, к примеру, продемонстрировал в последнем успешном поединке против Энтони Смита. Россиянин во втором раунде перевел оппонента на настил, где безжалостно разбил его кулаками.

В среднем за минуту боя в UFC файтер из Махачкалы наносит 3.56 акцентированных удара, а в среднем за поединок проводит 1.07 успешных тейкдауна. Самого Магомеда перевести на настил крайне тяжело — он демонстрирует 86% защиты от бросков соперников. Правда, единственное поражение в карьере Анкалаев потерпел как раз из-за недостатков навыков джиу-джитсу. Пол Крейг задушил россиянина треугольником.

Джонни Уокер

Бразилец считается серьезным андердогом — его победа доступна с котировкой 5.35 (16%). При этом сам спортсмен уверен в успехе. «У меня есть кое-какие дела с Анкалаевым, потому что последний бой прошел не так, как ожидалось. Я уже ощутил его, познал его силу, так что у меня для Магомеда есть очень большой сюрприз. С нетерпением жду этого боя. Не могу дождаться, когда побью его и заставлю заплатить. Это своего рода реванш для меня», — сказал южноамериканец.

Для Уокера поединок с Анкалаевым действительно хорошая возможность заявить о себе: в случае победы он серьезно поднимется в рейтинге полутяжей (сейчас он седьмой, Магомед — третий) и приблизится к титульному шансу. Джонни обладает неплохими навыками и вполне может удивить россиянина, но все же первый бой между ними показал превосходство дагестанца в классе.

Уокер тоже обладает тяжелыми кулаками — 76% побед в карьере добыл нокаутами, а его бои в среднем длятся всего шесть минут и 58 секунд. За минуту файтер выбрасывает 3.87 акцентированных панчей и в отличие от Анкалаева практически в каждой схватке проворачивает попытку сабмишена. В сентябре 2022-го он даже задушил дерзкого молдаванина Иона Куцелабу.

Но при этом у Джонни есть серьезные проблемы с обороной: он блокирует всего 56% тейкдаунов — перевести в борьбу бразильца совсем несложно. В стойке южноамериканец работает тоже не слишком хорошо — защищается лишь от 46% акцентированных выстрелов.

Возможна ли ничья?

Поставить на «мирный» результат можно за 70.0 (1%). Ранее ничья случалась только у Анкалаева — в титульном поединке с Блаховичем.