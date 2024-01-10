Уокер много разговаривал перед второй встречей с Анкалаевым. На этот раз Магомед потушит говорливого бразильца?
В ночь с 13 на 14 января пройдет первый турнир UFC в 2024 году. Ивент Fight Night возглавит поединок между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джонни Уокером. Бойцы сойдутся во второй раз за несколько месяцев — в октябре результат их схватки признали недействительным из-за повреждения южноамериканца. Предстоящий поединок пройдет в Неваде на арене UFC Apex. Файтеры выйдут в октагон не раньше 05.00 мск.
Магомед Анкалаев
Россиянин никак не дойдет до чемпионства в полутяжелом весе, хотя выступает в UFC более пяти лет. За это время он потерпел лишь одно поражение — уступил Полу Крейгу в дебютном поединке. Далее Магомед выдал серию из девяти побед, которая закончилась ничьей в титульном бое против Яна Блаховича. После «мировой» с поляком как раз и случилась схватка с Уокером, названная несостоявшейся.
Букмекеры считают Анкалаева огромным фаворитом: поставить на его успех можно с коэффициентом 1.17, что составляет приблизительно 83% вероятности. Уроженец Дагестана выглядел солиднее оппонента и в октябрьском поединке, а победу упустил из-за ошибки. Магомед ударил бразильца коленом в голову, когда у Джонни на канвасе находилось три точки опоры. Судьи оценили действия россиянина непреднамеренными и признали результат недействительным.
Анкалаев достаточно разносторонний боец, который может доставить неприятности как в стойке, так и в борьбе. Правда, за всю карьеру он ни разу не побеждал сабмишеном, зато 10 выигрышей (56%) в профессиональных ММА добыл как раз нокаутами. Комбинирование борцовских навыков и тяжеленных кулаков Магомед, к примеру, продемонстрировал в последнем успешном поединке против Энтони Смита. Россиянин во втором раунде перевел оппонента на настил, где безжалостно разбил его кулаками.
В среднем за минуту боя в UFC файтер из Махачкалы наносит 3.56 акцентированных удара, а в среднем за поединок проводит 1.07 успешных тейкдауна. Самого Магомеда перевести на настил крайне тяжело — он демонстрирует 86% защиты от бросков соперников. Правда, единственное поражение в карьере Анкалаев потерпел как раз из-за недостатков навыков джиу-джитсу. Пол Крейг задушил россиянина треугольником.
Джонни Уокер
Бразилец считается серьезным андердогом — его победа доступна с котировкой 5.35 (16%). При этом сам спортсмен уверен в успехе. «У меня есть кое-какие дела с Анкалаевым, потому что последний бой прошел не так, как ожидалось. Я уже ощутил его, познал его силу, так что у меня для Магомеда есть очень большой сюрприз. С нетерпением жду этого боя. Не могу дождаться, когда побью его и заставлю заплатить. Это своего рода реванш для меня», — сказал южноамериканец.
Для Уокера поединок с Анкалаевым действительно хорошая возможность заявить о себе: в случае победы он серьезно поднимется в рейтинге полутяжей (сейчас он седьмой, Магомед — третий) и приблизится к титульному шансу. Джонни обладает неплохими навыками и вполне может удивить россиянина, но все же первый бой между ними показал превосходство дагестанца в классе.
Уокер тоже обладает тяжелыми кулаками — 76% побед в карьере добыл нокаутами, а его бои в среднем длятся всего шесть минут и 58 секунд. За минуту файтер выбрасывает 3.87 акцентированных панчей и в отличие от Анкалаева практически в каждой схватке проворачивает попытку сабмишена. В сентябре 2022-го он даже задушил дерзкого молдаванина Иона Куцелабу.
Но при этом у Джонни есть серьезные проблемы с обороной: он блокирует всего 56% тейкдаунов — перевести в борьбу бразильца совсем несложно. В стойке южноамериканец работает тоже не слишком хорошо — защищается лишь от 46% акцентированных выстрелов.
Возможна ли ничья?
Поставить на «мирный» результат можно за 70.0 (1%). Ранее ничья случалась только у Анкалаева — в титульном поединке с Блаховичем.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5