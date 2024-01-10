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«Ливерпуль» — «Фулхэм»: прогноз на матч Кубка лиги 10 января 2024 года

Прогноз на матч Кубка лиги «Ливерпуль» — «Фулхэм» 10 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Райан Гравенберх («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

10 января «Ливерпуль» и «Фулхэм» сойдутся в первом полуфинале Кубка лиги. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Дэвид Кут. В России легально посмотреть игру не получится.

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
10 янв, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Фулхэм

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: коэффициент на успех подопечных Юргена Клоппа — 1.38, что составляет примерно 71% вероятности. Выигрыш «дачников» доступен за 7.90 (11%), ничья идет за 5.40 (18%).

24 января команды сойдутся в ответном матче, но поставить на проход кого-то из них в финал вы можете уже сейчас. Этот рынок на «Ливерпуль» предложен за 1.30, на «Фулхэм» — за 3.50.

Наиболее вероятные, по мнению аналитиков, результаты встречи отражают превосходство мерсисайдцев:

• 2:0 — за 8.00;

• 2:1 — за 9.00;

• 1:0 и 3:0 — за 9.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.60.

Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 1.77, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.08.

Алексей Миранчук и&nbsp;Шарль Де&nbsp;Кетеларе (&laquo;Аталанта&raquo;). Миранчук сделал за месяц 2+4 и заслужил доверие Гасперини. Затащит ли он «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии?

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Фулхэм»

Хозяева подошли к матчу в хорошей форме: уступили всего раз в последних 13 играх во всех турнирах и оформили за это время девять побед — семь из них с преимуществом минимум в два мяча. «Фулхэм» выступает не так стабильно: в предыдущих 12 поединках во всех соревнованиях оформил по шесть поражений и успехов. В личных встречах преимущество на стороне «Ливерпуля» — семь выигрышей в последних 10 матчах.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.55.

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«Уиган» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч Кубка лиги 8 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

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 8
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