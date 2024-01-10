«Ливерпуль» — «Фулхэм»: прогноз на матч Кубка лиги 10 января 2024 года
10 января «Ливерпуль» и «Фулхэм» сойдутся в первом полуфинале Кубка лиги. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Дэвид Кут. В России легально посмотреть игру не получится.
Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: коэффициент на успех подопечных Юргена Клоппа — 1.38, что составляет примерно 71% вероятности. Выигрыш «дачников» доступен за 7.90 (11%), ничья идет за 5.40 (18%).
24 января команды сойдутся в ответном матче, но поставить на проход кого-то из них в финал вы можете уже сейчас. Этот рынок на «Ливерпуль» предложен за 1.30, на «Фулхэм» — за 3.50.
Наиболее вероятные, по мнению аналитиков, результаты встречи отражают превосходство мерсисайдцев:
• 2:0 — за 8.00;
• 2:1 — за 9.00;
• 1:0 и 3:0 — за 9.50.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.60.
Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 1.77, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.08.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Фулхэм»
Хозяева подошли к матчу в хорошей форме: уступили всего раз в последних 13 играх во всех турнирах и оформили за это время девять побед — семь из них с преимуществом минимум в два мяча. «Фулхэм» выступает не так стабильно: в предыдущих 12 поединках во всех соревнованиях оформил по шесть поражений и успехов. В личных встречах преимущество на стороне «Ливерпуля» — семь выигрышей в последних 10 матчах.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.55.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5