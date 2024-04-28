Поговорили с главным героем сезона КХЛ о пути к Кубку Гагарина.

Андрей Разин в первый год после назначения в «Металлург» привел команду к Кубку Гагарина. В тренера многие не верили, но он доказал, что готов давать результат с топ-клубами после успешных сезонов в «Северстали». В интервью «СЭ» Разин рассказал о том, как складывался чемпионат для «Магнитки», о взаимоотношениях с Никитой Гребенкиным и Егором Яковлевым, поздравлениях от Александра Овечкина и Марата Хуснутдинова, а также о мечте возглавить сборную России.

Поворотный момент карьеры — третий сезон в «Северстали»

— Пришло осознание, что выиграли Кубок Гагарина?

— Конечно. Сначала радости, как говорится, полные штаны, а потом, когда повесили медаль, эмоции подутихли. В субботу было командное собрание, распустили игроков. В конце мая в Магнитогорске пройдет парад чемпионов. Пришло полное осознание, что мы это сделали.

— Чемпионская «Магнитка» — красивая история во многих смыслах. Вы сами как тренер прошли огромный путь, начиная с детской школы. Что сложнее: вести команду за кубком или проходить все этапы с ДЮСШ?

— Везде трудно по-своему. В детской школе родители, бабушки, дедушки лезут в твою работу — это тяжело. Когда говорят: увольняйся или будет хуже, это тоже сложно пережить. «Кристалл», «Ижсталь» — везде свои трудности. Этот сезон тоже получился тяжелым, неоднозначным. Был отрезок из пяти поражений, и кто тогда мог подумать, что мы станем чемпионами?

— Вы назвали стресс-факторы детского тренера. А какие они в топ-клубе КХЛ?

— Тяжелый момент — та самая серия из пяти поражений. Я предполагал и говорил руководству, что этот отрезок в чемпионате будет самым сложным. Было много перелетов, длинные поездки с возвращением под утро — все это отложилось. Хорошо, что мы пережили этот момент. Естественно, плей-офф, первый круг с «Амуром», 2-2 в серии. Пятая игра была далеко не лучшей в нашем исполнении. Мы постарались нагрузить ребят перед плей-офф, чтобы они прошли все раунды в хорошем физическом состоянии.

— Из каких факторов сложился ваш тренерский успех?

— Меня закалила работа детским тренером. И ВХЛ, конечно же. В этой лиге присутствовали свои стрессовые ситуации. Я прошел с низов до КХЛ и зацепился за лигу, как сам считаю, в третий сезон работы в «Северстали», когда мы вышли в плей-офф. Этот момент стал поворотным для меня. Понял, что занял определенное место в тренерском цехе. Уже не так нервничал, успокоился, не реагировал так болезненно на ошибки. У меня подобрался хороший штаб, на который я мог опереться. После третьего года работы в «Северстали» я стал другим тренером.

— На тренерском пути был момент, когда хотелось все бросить и заняться чем-то другим?

— Нет. Я практически два года был без работы, но верил и ждал, что поступят предложения, и я снова буду доказывать, что я хороший тренер.

Андрей Разин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

С Жамновым играли в шахматы

— Ваши тренерские взгляды на хоккей формировались давно. Уже в «Автомобилисте» вы играли от атаки. Согласны, что выбранный стиль помог пробиться на вершину?

— Стиль «Автомобилиста» немного отличается от «Северстали» и особенно от «Магнитки». Он хоть и атакующий, но есть много нюансов, которые видны не всем специалистам. Эволюция стиля — заслуга не только моя, но и штаба. После третьего года работы в «Северстали» стал психологически готов ко всем нюансам тренерства. Это основной момент.

Стиль игры и дальше будет меняться. Время бежит, хоккей меняется. Мы не останавливаемся, стараемся учиться. Очень понравилась серия со «Спартаком». Они меняли тактику, мы меняли тактику. Они смотрели, как мы играли, и что-то меняли. Мы делали то же самое. Перед первым матчем наигрывали одну модель. После третьего делали другие вещи. Штаб Жамнова и мой играли, можно сказать, в шахматы. Эта серия была самой быстрой в плей-офф.

— «Металлург» в плей-офф играл очень гибко. Это говорит о том, что команда обучаемая и контролируемая?

— Больше подходит слово «управляемая». Когда команда доверяет тренеру, она управляема. Ребята слушали, слышали и выполняли наши требования.

— Вы говорили, что в «Металлурге» получили большое доверие. В чем это выражалось?

— Все началось с предсезонки. Мы и 50 процентов матчей не выиграли. Никто тогда не спрашивал с меня результат. Мне дали полный карт-бланш, я готовил команду как хотел. Никаких косых взглядов и разбора полетов не было после пяти поражений подряд. Обмен Петунина на Коростелева — другой пример.

Коростелев не последний человек для «Металлурга». Мне дали возможность обменять его на Петунина. Еще был обмен Вовченко на Квочко, руководство тоже мне доверилось. Переход Гераськина — тоже. Я понимал ответственность. Если бы они не заиграли, то все стрелы полетели бы в меня. Но я чувствовал доверие, оставалось только показывать результат. Хорошо, что все проявили терпение. Петунин не сразу заиграл. Вовченко стал открытием даже для меня. В «Северстали» он был именно снайпером, а в «Металлурге» раскрылся как командный игрок. Столько черновой работы, сколько делал Вовченко, выполняли не все хоккеисты «Магнитки». А еще он забивал важные голы!

— Согласны, что игроки, перешедшие из «Северстали», сделали шаг вперед вместе с вами?

— Полностью согласен. Мы общались с Сергеем Юрьевичем Гомоляко (спортивным директором «Металлурга». — Прим. «СЭ»). Он говорил: «Они же были лидерами в «Северстали», но у нас другая команда». Но я считаю, что в «Магнитке» нет ярко выраженных лидеров, как были когда-то Мозякин, Коварж и Зарипов. У меня совсем другой подход к команде. Лидерами стали все, кто выходил на лед.

— Тяжелее всего было осуществить тройной обмен с участием Игоря Гераськина?

— Дело было не в Гераськине и Кошелеве, а в Жафярове. Все упиралось в хотелки Дамира. Мы делали оффершит «Северстали» по Гераськину. Мы вместе с Гомоляко много что предлагали череповецкому клубу за Гераськина, помимо оффершита. «Северсталь» тогда не пошла на наши условия. Игоря я хорошо знаю. Парень в самом соку, золотой возраст. Я хотел видеть его в команде.

— «Металлург» — самый молодой чемпион КХЛ. Что, помимо доверия, помогло построить такую команду?

— Мне повезло попасть в этот коллектив. Молодые ребята оказались голодными в плане хоккея. Тренерскому штабу хотелось психологически их разгрузить. С Набоковым и Смолиным я общался отдельно о хоккейной жизни, начиная с предсезонки. Также с Канцеровым, Юровым, Гребенкиным, Силантьевым было много индивидуальных бесед. Стояла задача — раскрепостить их и дать почувствовать вкус к игре, голам, передачам, победам. Чтобы они не боялись совершить ошибку, а творили на льду то, что не получалось раньше. Больше, конечно, это их заслуга. Они пахали весь сезон, работали, самостоятельно занимались в зале, на льду с вратарями. Парни совершенствовались изо дня в день. Они видели, что им дали зеленый свет. Это придавало им сил.

— Еще в конце сезона-2022/23 вы приехали в Магнитогорск и просматривали двусторонние матчи молодых игроков. Осознанно хотели понять, на кого можно возложить надежды в будущем?

— Конечно. Я специально просил, чтобы ребята поиграли двусторонние матчи с участием судей. Я уже тогда общался с Юровым, Грассом, Гребенкиным. Говорил, над чем им нужно работать в плане хоккея. Уже тогда объяснял: мне не хочется, чтобы вы стремились попасть в состав, — мне хочется, чтобы вы становились лидерами команды!

— Говорили, что агент Силантьева связывался с вами прошлым летом и просил взять Дмитрия в команду.

— Да. Кирилл Князев звонил, рассказал про такого хоккеиста, присылал видео. Мы сразу обратили внимание, что парень почти никогда не теряет шайбу, а всегда находит продолжение атак. Хоть он и играл в «Рязани», в такой команде еще сложнее себя проявить. Ему не мешала нехватка мастеровитых партнеров. От Дмитрия исходила уверенность, он — игровичок, обладает игровым мышлением, а это для меня одно из важных качеств.

— В какой момент сезона полностью поверили, что Силантьев готов играть на уровне КХЛ?

— Окончательно он попал на свое место в середине плей-офф — в шестой игре со «Спартаком». Он хорошо начал серию с «Амуром», но потом заболел. Начало серии со «Спартаком» он пропустил, потом выходил 13-м нападающим и хорошо вписывался. В самом начале шестой игры со «Спартаком» я перевел его в первое звено вместо Максима Карпова. Дима хорошо сыграл вместе с Зерновым и Канцеровым, их тройка забила два важнейших гола. После этого сочетание осталось.

Андрей Разин в «Автомобилисте». Фото Игорь Золотарев

Хотел доказать «Автомобилисту», что увольнение было ошибкой

— Серия с «Амуром» закалила команду и добавила ей уверенности. Приходилось преодолевать оборону, забивать черновые голы. Это ключевой момент пути «Магнитки»?

— В этой серии нам приходилось принимать много силовой борьбы. Нас били, мы много играли в тело. Шайба «Амур» практически не интересовала. Приходилось делать много несвойственной работы. Плюс тяжелые перелеты, шикарная атмосфера на матчах в Хабаровске. Все это сказалось на серии.

— Помню, как перед серией с «Автомобилистом» вы говорили, что личной принципиальности нет, но этот соперник все-таки был для вас особенным, ведь так?

— Конечно. У любого спортсмена и тренера присутствует чувство реванша, когда тебя увольняют, отчисляют или обменивают. В моем случае это касалось руководства в лице Рябкова и Гросса, что они были неправы, когда они меня уволили. Это был полуфинал. Мне было без разницы, играть с «Автомобилистом» или ЦСКА.

Конечно, приятно, что мы прошли «Автомобилист». Когда я работал в Екатеринбурге, это еще не был топ-клуб. Компания УГМК пришла первый сезон в хоккей. Бюджет еще не подняли. И первое, что они сделали после двух месяцев, — уволили меня. Мне вдвойне приятно обыграть «Автомобилист» с «Металлургом».

— Как поднимали команду на игры после обидных поражений в серии с «Автомобилистом»?

— Мы много общались с ребятами. Устраивали собрания, старались их отвлечь от поражения, чтобы они забыли все ошибки, которые совершили. Рад, что достучался до игроков, что наш тренерский штаб успокоил команду. На следующие матчи мы выходили так, словно этих поражений и не было.

— Почему большинство не работало стабильно в плей-офф? Это вопрос тренировок или мастерства исполнителей?

— Давайте разберем динамовское звено: Гусев, Уил, Пакетт, О'Делл, Менелл. Они весь сезон играли вместе. Все комбинации отточены. Плюс все они игровички, здорово умеют импровизировать. Разбирай их большинство, не разбирай, но подкидку Гусева перехватить почти невозможно. Поэтому у них такой высокий процент.

Мы все-таки варьировали и меняли сочетания. 20 процентов реализации — хороший процент по сезону. Оценю на пять с минусом. В плей-офф показатель ниже, но были голы, когда удаленный хоккеист только вышел со скамейки, и мы забивали. Эта шайба не идет в статистику, но я считаю, что она заброшена в большинстве. И еще: в первой и последней играх с «Локомотивом» оба победных гола мы забили в большинстве. Когда надо, оно работало.

— Летом будете усиливать состав в том числе под большинство, чтобы было больше опций для розыгрыша?

— Сейчас тяжело найти игрока на рынке свободных агентов, который бы поехал в «Магнитку» за определенные деньги. Наши ребята без контрактов сейчас пойдут на повышение. Нам надо уместиться в потолок. Это уже работа генерального менеджера. Мы ведем переговоры по одному крайнему нападающему. Он должен нам помочь в большинстве. Плюс в КХЛ будет пять легионеров. Если останутся деньги под потолком зарплат, возможно, мы подыщем кого-то еще. Ребята из нашего состава в следующем сезоне не состарятся, а только наберутся опыта. У них хороший хоккейный возраст. Может быть, и наши бригады будут играть еще лучше.

— Попытаетесь вытащить из «Северстали» Кирилла Пилипенко?

— У него еще год контракта. Все зависит от «Северстали», на кого клуб захочет его обменять, если это будет нужно. Кирилл провел сильный сезон. На большинстве человек с таким вантаймером нашей команде бы не помешал.

Никита Гребенкин. Фото ХК «Металлург»

У Гребенкина осталось ребячество

— Никита Гребенкин уезжает в «Торонто». Его было невозможно сохранить в «Металлурге»?

— В субботу я, выходя из дворца, пожал ему руку, пожелал удачи. Мне бы хотелось, чтобы Никита закрепился в НХЛ и его карьера шла только вверх. Уверен: несмотря на то что у нас было в сезоне, через десять лет он скажет большое спасибо.

— Как складывались ваши взаимоотношения с Гребенкиным?

— Никита — очень талантливый хоккеист. Из детского спорта он очень быстро перешел во взрослый, но осталось ребячество. Для тренера есть понимание — командный игрок. Некоторые ситуации требуют не рисковать, а сыграть на команду. Это необязательно лечь под шайбу — просто сыграть так, как этого требует счет на табло.

Иногда у Никиты ребячество и детский задор перекрывают все остальное. Он не хочет сделать плохо команде. Его желание сотворить что-то невозможное неуемно. Приходилось сдерживать его. Иногда он хочет обыграть всю пятерку и забить гол, но такого не бывает. Но он думал, что может это. Иногда это получалось: в серии с «Амуром» он забил решающий гол шикарным броском. А иногда это приводило к атакам на наши ворота. Я знал, что если Никита захочет, то он будет играть на команду.

В седьмом матче с «Автомобилистом» он не забил, не отдал передачу, но сыграл очень важную роль: выводил шайбу, ловил ее на себя. Он может и знает, в каких моментах надо сыграть на команду. Но неуемное желание быть лидером и делать все невозможное Никиту всегда переполняло. Вспомните игру с «Авангардом», когда он был капитаном. Все сложилось: он и заряжал команду, и играл правильно, и забил, и отдал передачу. Этот матч — один из лучших в сезоне.

Мне кажется, он думает, что способен проводить такие игры каждый раз, но такого в хоккее не бывает. Мы много разговаривали с Никитой. Я показывал, где и в чем он может добавить. Никита — сложный по характеру, но очень талантливый хоккеист. Если он совместит желание быть лидером с правильной игрой на команду, то из него вырастет топ-хоккеист.

— Обиды на себя от Никиты замечали?

— Мне все равно. Если я буду думать, что 30 хоккеистов в какой-то момент на меня обижаются, то это ни к чему хорошему не приведет. Я им всегда говорил, что могу обидеть их какими-то действиями. Например, посадить на лавку. Но если тренер думает о том, обиделся игрок или нет, то ни к чему хорошему это не приведет. Матч прошел — это уже история. Следующая игра начинается с чистого листа. В плей-офф, сколько бы я ни сажал отдельных хоккеистов, новый матч начинался с предыдущего состава.

— Как отнеслись к тому, что Гребенкин хочет сыграть за «Торонто» уже в этом плей-офф?

— Я только рад за него. Я пожелал ему удачи, пожал руку и сказал, чтобы он как можно дольше не возвращался в КХЛ. (Улыбается.)

— Данила Юров совершенно другой хоккеист по характеру?

— Не сказал бы, что Данила антипод, но он другой по характеру, да. Но и он не такой покладистый. Юров попал в свою волну. Ему нашлись партнеры. С приходом Петунина у них образовалась тройка с Михайлисом. В отличие от Гребенкина — ему я весь сезон менял партнеров, пока не пришли Вовченко с Гераськиным. Никите было тяжелее. Юрова я еще летом спрашивал об игре в центре. Он был готов к этому. Их сочетание с Петуниным и Михайлисом сразу нашло химию.

— Рады, что Юров остался в команде?

— Конечно. Следующий сезон будет для Юрова очень тяжелым. Именно в психологическом плане. Он достиг определенных высот: побил рекорд Тарасенко для молодых хоккеистов в КХЛ, стал лучшим бомбардиром «Металлурга», выиграл Кубок Гагарина. На следующий год он будет ставить эту же планку для себя. Но в команде есть Канцеров, Силантьев, Вовченко, Гераськин, которые тоже будут этого хотеть. Для меня хорошо, когда такая конкуренция, но Юров должен быть к этому готов.

— Как избежать самоуверенности у молодых игроков в следующем сезоне? Они подписали или подпишут новые контракты, выиграли Кубок Гагарина. Можно подумать, что жизнь удалась.

— Это работа тренеров. Надо сбивать корону с головы, если кто-то ее надел. Через разговоры, иногда жестким тоном. Мне кажется, наш коллектив — трудолюбивый и управляемый. Верю, что таких проблем не будет. То, что я с тренерским штабом им доказывал, принесло кубок. Сейчас они больше будут нам верить и доверять. Игроки должны начать работать еще больше.

Григорий Дронов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дронов попал в тепличные условия

— В какой момент сезона поняли, что с Григорием Дроновым не сработаетесь и лучше искать вариант для обмена?

— Это почувствовал не я, а коллектив.

— Многие думают, что причина — ошибка в матче с «Ладой», но это ведь не так.

— Нет-нет. Ошибка с «Ладой» — вишенка на торте. Это показатель отношения Гриши к делу.

— Почему не получилось направить его в нужное русло?

— У меня точно такая же ситуация была с Вовченко. Дронов — местное дарование. Приходит новый тренер. Он молод, популярен, о нем знает весь город, рядом родители, которые гладят по головке, друзья, которые говорят, что ты лучший. В тепличных условиях сложно посмотреть на себя в зеркало.

Вовченко в «Северстали» смог это сделать. Но в его ситуации заслуга еще и Трубачева. Они играли с Юрой вместе, и преображение Вовченко случилось благодаря Трубачеву. Гриша меня не услышал, не захотел услышать. Но я скажу так: Дронов — очень хороший хоккеист. Это можно выделить жирным шрифтом. При нашей последней встрече я сказал, что смена обстановки пойдет на пользу. Чтобы развиваться, надо попасть в стрессовые условия. В «Магнитке» у него не было стимула. Этот обмен пошел на пользу и Грише, и «Металлургу».

— После назначения в «Металлург» пошли слухи о недопонимании с Егором Яковлевым. Как складывались ваши отношения?

— Это больше раздували корреспонденты после моего назначения. Я три раза приезжал в Магнитогорск, смотрел тренировки, но Егора не было в городе. Мы не встретились. Я хотел поговорить с ним лично, но не получилось. После этого я позвонил ему. За год у нас не было никаких трений.

Да, я посадил его в шестом матче с «Автомобилистом», но я сажал и Пресса, и Карпова, и Зернова. Если у человека в этот день не идет игра, то все делается для результата. Перед глазами всегда пример Валерия Константиновича Белоусова, который мог посадить и Гомоляко, и Карпова, и Бородулина. Я всегда видел, что это делается для результата команды. Я рад, что Егор к этому отнесся хорошо. Он сам все доказал. Мы с ним хорошо поговорили перед седьмой игрой. В этом матче у него был показатель полезности «+3», он отдал важнейший пас, поучаствовал в важнейшем голе. У нас с ним хорошие отношения. Раздувать ничего не надо. Дальше все зависит от того, в каких кондициях Егор подойдет к следующему сезону. Он парень адекватный. У него уже не первый кубок. Он знает мои требования.

— Никита Коростелев не подошел вам по игровым данным?

— Не знаю. Я не понял до конца Никиту Коростелева. Еще будучи в «Северстали», я думал, что с удовольствием поработаю с этим хоккеистом. На предсезонке он был в составе. Начался чемпионат, и буквально через семь-восемь игр он попросил обмен. Это больше эмоциональное решение от него. Мы хотели выменять Петунина, предлагали «Северстали» разные варианты. И когда Коростелев запросил обмен, пазл сложился. Это неожиданность для меня, что Никита это сделал.

Андрей Разин с Кубком Гагарина. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мечта — возглавить сборную России

— Ваш путь — наглядная методичка, как построить карьеру тренера с низов. Какие планы на будущее? Хотите возглавить сборную России?

— Конечно, я мечтаю возглавить сборную России и поехать с ней на чемпионат мира и Олимпиаду. Это цель номер один.

— Мысли о Кубке Стэнли и работе в НХЛ есть?

— Отец всегда мне говорил: учи английский, пригодится. Я несколько раз пробовал, но не получается. Я быстро выучил словацкий язык, когда работал в Словакии. Если меня пригласят в НХЛ пройти через какие-то этапы, то я не откажусь. Но это совсем из области фантастики. В НХЛ очень сложно попасть в тренерский штаб. Надо элементарно знать английский. Я никогда не играл в НХЛ. И не думаю, что мой прогресс в КХЛ — важный показатель для НХЛ.

— НХЛ — совсем другой мир для тренера?

— Возьмите европейские страны. Швейцария, Германия, Австрия — выбор между русским тренером и канадцем всегда в пользу канадца. Любой канадец будет предпочтительнее, чем тренер КХЛ. А в НХЛ тем более. Очень редко они обращают внимание на российских тренеров.

— Работа в сборной России — ваша мечта. Готовы руководить командой суперзвезд?

— Когда я приходил из ВХЛ в КХЛ, меня спрашивали: «Как вы будете общаться с игроками КХЛ? Это же не ВХЛ». После «Северстали» я также приходил в «Металлург», и мне говорили: «Как вы будете общаться с игроками, там же звезды?» Это очередная тренерская ступенька. Меня сейчас с победой в Кубке Гагарина поздравил Александр Овечкин. Мне звонил Марат Хуснутдинов. Они сидели вместе с Кириллом Капризовым и поздравили меня. Я все прекрасно знаю, понимаю — так почему бы я не смог общаться со звездами? Не вижу проблем в этом. Тактика и коммуникация будут выбираться в зависимости от состава.

— Удивились поздравлению от Овечкина?

— Александр поздравил через социальную сеть. Мы давно общаемся. Я его поздравляю, он мне желает удачи. Я удивился звонку Марата Хуснутдинова. Мы с ним знакомы с детства. Я как раз работал в школе ЦСКА, а он в семь-восемь лет играл в школе «Белых Медведей». Сразу после матча в мессенджере было сообщений 200. И все еще продолжают поздравлять. Я даже некоторых людей не знаю. Может быть, это кто-то из хоккеистов, но у меня нет их номеров.

— Кто-то из игроков «Металлурга» открылся с новой стороны во время празднования?

— Нет. Все прошло мирно. (Улыбается.)