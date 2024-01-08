Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

Беллингем, Мората и Гризманн забили больше 30 голов на троих. Теперь они сыграют друг против друга в Суперкубке Испании

Прогноз и ставка на полуфинал Суперкубка Испании «Реал Мадрид» — «Атлетико» 10 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Реал Мадрид» — «Атлетико».
Фото Global Look Press
«Индейцы» обыграли бланкос лишь два раза за последние 10 встреч.

10 января «Реал» и «Атлетико» сыграют в полуфинале Суперкубка Испании. Мадридское дерби начнется в 22.00 по московскому времени в Эр-Рияде на арене «Мрсул Парк». Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также сайт matchtv.ru с 21.55 мск.

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
10 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Реал
Атлетико

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Реал Мадрид» — «Атлетико» 10 января 2024 года

Букмекерская компания ФОНБЕТ назвала «Реал» фаворитом. Победу сливочных можно взять с коэффициентом 2.03, вероятность этого результата — около 47%. «Мирный» исход оценен за 3.55 (27%), успех гостей — за близкие 3.60 (26%).

«Реал Мадрид» в статусе хозяина поля не проиграл в шести прошлых столкновений с «индейцами». На ничью или триумф «Атлетико» в этот раз можно поставить за 1.80.

В последних пяти матчах обе команды пропускают по-разному: бланкос — меньше (в среднем 0.8 мяча за 90 минут), их оппоненты — намного больше (2.0). ТБ 2.5 гола идет за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.92.

В четырех из пяти предыдущих очных встреч соперники обменялись меткими выстрелами. Опция «обе забьют» оценена в 1.72, обратный рынок дан за 2.12.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Компания ФОНБЕТ представила на него коэффициент 7.00.

Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей

Эмилиано Мартинес. Клиент ФОНБЕТ выиграл 250 000 рублей со ставки в 3000. Ему помогли голы «Астон Виллы» в ворота «МЮ»

«Реал Мадрид» — «Атлетико»: прогноз и анализ полуфинала Суперкубка Испании 10 января 2024 года

Мадридцы на хорошем ходу: за 26 матчей во всех турнирах у них одно поражение и еще три ничьих. Команда Карло Анчелотти лидирует в чемпионате Испании, опережая «Жирону» по разнице мячей (29-22). У «Реала» лучшая оборона в лиге, которая пропустила всего 11 раз. И вторая лучшая атака (40 забитых) после «Жироны» (46).

В Лиге чемпионов бланкос вышли в плей-офф с первого места, выиграв все шесть поединков группы против «Наполи», «Браги» и «Униона». В Кубке Испании Модрич и компания стартовали с победы над «Арандиной» (3:1) из третьего дивизиона.

Джуд Беллингем — главная звезда мадридцев: у него 13 голов и пять ассистов. При этом Анчелотти испытывает проблемы в обороне: его команда потеряла из-за травм ключевых защитников Давида Алабу и Эдера Милитао, а также Лукаса Васкеса и Тибо Куртуа. Поэтому играть в своей штрафной согласился опорник Орельен Тчуамени.

История последних мадридских дерби на стороне сливочных. За 10 игр с «Атлетико» команда Анчелотти победила пять раз, а уступила лишь дважды. В сезоне-2023/24 команды сыграли в шестом туре ла лиги — со счетом 3:1 победили «индейцы».

Парни Диего Симеоне в текущем сезоне играют нестабильно: у них пять поражений за 19 туров — больше всех в первой восьмерке. Вместе с тем «индейцы» по-прежнему опасны — они третьи по забитым голам (39) в Испании после «Реала» (40) и «Жироны» (46). В последнем туре ла лиги мадридцы уступили именно жиронцам (4:3), которые лидируют в чемпионате наравне с бланкос. «Атлетико» отстал от них на 10 баллов и идет на пятой строчке.

Команда показывает неровные результаты на фоне ряда травм. За осень Симеоне потерял из-за повреждений троих игроков атаки и середины поля — Тому Лемара, Пабло Барриоса и Маркоса Дауло. А весной выбыл Витоло.

Это не помешало «Атлетико» ни разу не уступить в группе Лиги чемпионов — клуб выиграл четыре раза и дважды сыграл вничью, заняв первое место в квартете с «Лацио», «Фейенордом» и «Селтиком». В Кубке Испании Гризманн и компания тоже начали с победы, одолев «Луго» (3:1).

Ведущий бомбардир команды — Альваро Мората (12 мячей и один ассист). А лучший по системе «гол+пас» — Антуан Гризманн (11 голов и три передачи).

Прогноз и ставка на матч «Реал Мадрид» — «Атлетико»

Обе команды блистают в нападении — «Реал» и «Атлетико» лидируют в испанской лиге по забитым мячам. В их составах играют три из четырех лучших бомбардиров ла лиги в этом сезоне — Беллингем, Мората и Гризманн на троих забили 36 мячей. В пользу атакующего характера матча говорит история встреч: четыре последних мадридских дерби завершились обменом голами, а три поединка пробили «верх» по голам.

Кроме того, полуфинал Суперкубка Испании проходит в Эр-Рияде на стадионе команды Криштиану Роналду. По большому счету турнир стал выставочным, поэтому команды вряд ли будут играть слишком осторожно в обороне или идти в жесткие единоборства, что тоже сыграет на руку атакующим футболистам.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 за 1.88.

Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Реал
0
Читайте также
Украину предупредили о риске лишиться помощи Запада из-за ударов по Белгороду
На Украине сообщили о гибели пилота МиГ-29 с позывным Голубой шлем
Конгрессмен Бэкон назвал провалом сокрытие болезни главы Пентагона Остина
В Киеве сообщили о крупном прорыве системы водоснабжения
Популярное видео
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Тяжело ли живется «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Александр Радулов не продлевает контракт с «Ак Барсом»
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Самсонов — на драфте отказов
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Форвард Меркулов дебютировал в «Бостоне»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В прошлом матче «Спартак» и «Динамо» забросили 15 шайб. Голдобин, Уил и Гусев продолжат тренд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости