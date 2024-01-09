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Миранчук сделал за месяц 2+4 и заслужил доверие Гасперини. Затащит ли он «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии?

Прогноз и ставка на матч Кубка Италии «Милан» — «Аталанта» 10 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Алексей Миранчук и Шарль Де Кетеларе («Аталанта»).
Фото Global Look Press
Бергамаски сыграют с «Миланом», которому не уступили в половине из 10 прошлых поединков.

10 января в четвертьфинале Кубка Италии сыграют «Милан» и «Аталанта». Встреча на стадионе «Сан-Сиро» стартует в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 22.55 мск покажет онлайн-платформа Okko.

Италия. Кубок. 1/4 финала
10 янв, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Аталанта

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Милан» — «Аталанта» 10 января 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали «Милан» фаворитом. Победу хозяев можно взять с коэффициентом 2.10, вероятность этого результата — около 45%. «Мирный» исход оценен в 3.50 (27%), успех «Аталанты» — в близкие 3.40 (28%).

Бергамаски не проиграли в пяти из 10 последних матчей с россонери. На то, что они снова не уступят (Х2), дали котировку 1.75.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.90, ТМ 2.5 — за те же 1.90. Обмен голами идет по 1.73. Обратный рынок доступен за 2.10.

Наиболее вероятный исход в основное время — ничья со счетом 1:1. На этот результат компания ФОНБЕТ предлагает сыграть за 7.00.

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«Милан» — «Аталанта»: прогноз и анализ матча Кубка Италии 10 января 2024 года

С конца ноября россонери разогнались и выдали отрезок из восьми матчей, в который вместилось лишь одно поражение и пять побед, причем четыре — всухую. Единственная неудача случилась как раз против «Аталанты» (2:3), но это не помешало парням Стефано Пиоли оседлать третью строчку таблицы. «Милан» отстает от лидирующего «Интера» на девять баллов, а от замыкающей топ-4 «Фиорентины» оторвался на комфортные шесть очков. Черно-красные — вторая по результативности команда Италии (35) после «Интера» (44), но в первой пятерке никто не пропускает так много, как миланцы (20).

В Лиге чемпионов «Милан» выступил относительно неудачно: занял третью строчку в группе смерти с «ПСЖ», «Боруссией» и «Ньюкаслом». Весной итальянский клуб продолжит выступление в Лиге Европы. В Кубке Италии парни Пиоли стартовали успешно: в 1/8 финала обыграли «Кальяри» (4:1).

Лучший бомбардир команды — Оливье Жиру. У француза девять голов и пять ассистов, правда, четыре мяча он оформил с пенальти. С игры чаще всех отличился Кристиан Пулишич — у него пять точных выстрелов и столько же передач.

У Пиоли огромная группа травмированных — 10 человек. Среди потерь нового года есть важные игроки основы — Раде Крунич и Алессандро Флоренци. Кроме того, россонери покинули Самуэль Чуквуезе и Исмаэль Беннасер — они уехали на Кубок Африки.

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За последние 10 матчей против «Аталанты» «Милан» брал верх пять раз, а бергамаски оказались сильнее трижды. В первом круге чемпионата Италии-2023/24 красно-черные уступили в гостях (2:3).

В ноябре — декабре 2023-го «Аталанта» выдала неудачную серию из четырех встреч без побед. Но в декабре бергамаски выиграли три раза и уступили всего однажды. Парни Гасперини идут на шестой позиции в серии А и отстают от третьего «Милана» на девять баллов.

В осенней части Лиги Европы бергамаски выступили успешно и вышли в плей-офф. Они заняли первое место в группе со «Спортингом», «Штурмом» и «Ракувом». Алексей Миранчук и компания взяли верх в четырех поединках и ни разу не уступили. А в 1/8 финала Кубка Италии разобрались с «Сассуоло» (3:1).

Лучший бомбардир команды — Адемола Лукман. Форвард забил семь раз и трижды ассистировал. Но в игре с «Миланом» он не поможет — нигериец, как и Чуквуезе с Беннасером, участвует в Кубке Африки. Другая серьезная потеря — Рафаэл Толой. Правда, капитан получил травму еще в ноябре.

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Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Аталанта»

«Милан» выглядит фаворитом: играет на своем поле, выдал беспроигрышную серию из шести матчей во всех турнирах, забил в 12 поединках подряд и идет вторым в серии А по этому показателю. История противостояния тоже на стороне россонери — они победили в половине из 10 недавних очных разборок. Потеря лучшего бомбардира «Аталанты» Лукмана также говорит в пользу команды Пиоли.

Но бергамаски тоже набрали форму и за последние семь встреч уступили лишь раз. Потерю Лукмана сгладила хорошая игра его партнеров — например, Алексей Миранчук набрал форму и за два прошлых матча оформил 1+2. Кроме того, «Аталанта» уже обыграла россонери в этом сезоне (3:2) и без боя точно не сдастся. Тем более «Милан» пропускает результативные удары чаще других лидеров чемпионата Италии.

Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.73.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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 - : -
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Динамо – Локомотив
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Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

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П
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