«Динамо» уже дважды громило ЦСКА в этом сезоне. Неприятный для армейцев сценарий может повториться
11 января в очередном матче регулярного сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сойдутся команды из Западной конференции — ЦСКА и московское «Динамо». Игра пройдет на льду «ЦСКА Арены» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-сервис «Кинопоиск», эфир стартует в 18.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо» 11 января 2024 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что у хозяев больше шансов добиться успеха: выигрыш армейцев в основное время доступен с котировкой 2.25, вероятность — примерно 43%. Успех бело-голубых можно взять за 2.90 (33%), «мирный» результат предложен за 3.95 (24%).
Победа красно-синих с учетом дополнительного времени и серии буллитов идет за 1.73, этот рынок у гостей оценен в 2.10.
Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.70, Ф2(0) — за 2.15;
• Ф1(-1) — за 2.65, Ф2(+1) — за 1.45.
Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.65, ТМ 4.5 — за 2.25.
Команды показывают неплохую результативность. Рынок на то, что каждая из них пробьет индивидуальный тотал больше 1.5 шайбы, предложен за 1.70. Обратный вариант идет за 2.02.
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ЦСКА — «Динамо»: прогноз и анализ матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 11 января 2024 года
Игрой с бело-голубыми армейцы завершат семиматчевую домашнюю серию. И если в первых двух поединках в родных стенках красно-синие буксовали (уступили «Салавату Юлаеву» и СКА), то далее одержали четыре победы подряд. Прямо перед встречей с «Динамо» подопечные Сергея Федорова разорвали идущее чуть выше в таблице «Торпедо» (7:2). Вообще по сезону ЦСКА выступает явно ниже ожидаемого — идет лишь шестым на «Западе» и уже серьезно отстал от топ-4 (восемь очков от СКА).
«Динамо» тоже подошло к матчу после пары уверенных побед — разгромило «Куньлунь» (7:1) и «Сочи» (5:1), а между ними еще обыграло «Спартак» в овертайме (3:2). В этих встречах бело-голубые перекрыли серию из трех поражений, которая не позволила команде единолично лидировать на «Западе». Сейчас подопечные Алексея Кудашова делят первую строчку с «Локомотивом» (по 68 очков), правда, провели на один матч больше.
Команды уже дважды встречались в этом сезоне — оба раза динамовцы громили соперника с одинаковым счетом (4:1). Конкретно в тех матчах, да и в целом по турниру, бело-голубые показывают высокую результативность: забрасывают в среднем 3.08 шайбы за игру — чаще во всей лиге отличается только «Спартак» (3.52). В топ-5 бомбардиров КХЛ располагаются сразу два игрока «Динамо» — Никита Гусев (62 результативных действия) и Джордан Уил (56).
Армейцы тоже неплохо действуют у чужих ворот: заколачивают по 2.92 шайбы в среднем за игру — это седьмой показатель в КХЛ. В четырех последних матчах красно-синие отличались не менее трех раз, а сразу девять игроков команды набрали как минимум 20 результативных действий в этом сезоне.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Динамо»
В предстоящем матче встретятся результативные команды, но в очных матчах обычно солирует лишь одна из сторон. В текущем розыгрыше обе встречи ЦСКА и «Динамо» завершились победой вторых со счетом 4:1. Сценарий, в котором лишь один из коллективов забрасывает больше одной шайбы, сработал в шести из последних 10 очных встреч москвичей.
Рекомендуемая ставка: «каждая команда забьет больше 1.5 шайбы — нет» за 2.02.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5