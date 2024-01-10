Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:35

«Динамо» уже дважды громило ЦСКА в этом сезоне. Неприятный для армейцев сценарий может повториться

Прогноз и ставка на матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо» 11 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Максим Моторыгин.
Фото Официальный телеграм канал ХК «Динамо».
Но обе команды сейчас на ходу.

11 января в очередном матче регулярного сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сойдутся команды из Западной конференции — ЦСКА и московское «Динамо». Игра пройдет на льду «ЦСКА Арены» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-сервис «Кинопоиск», эфир стартует в 18.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо» 11 января 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что у хозяев больше шансов добиться успеха: выигрыш армейцев в основное время доступен с котировкой 2.25, вероятность — примерно 43%. Успех бело-голубых можно взять за 2.90 (33%), «мирный» результат предложен за 3.95 (24%).

Алексей Миранчук и&nbsp;Шарль Де&nbsp;Кетеларе (&laquo;Аталанта&raquo;). Миранчук сделал за месяц 2+4 и заслужил доверие Гасперини. Затащит ли он «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии?

Победа красно-синих с учетом дополнительного времени и серии буллитов идет за 1.73, этот рынок у гостей оценен в 2.10.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.70, Ф2(0) — за 2.15;

• Ф1(-1) — за 2.65, Ф2(+1) — за 1.45.

Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.65, ТМ 4.5 — за 2.25.

Команды показывают неплохую результативность. Рынок на то, что каждая из них пробьет индивидуальный тотал больше 1.5 шайбы, предложен за 1.70. Обратный вариант идет за 2.02.

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS

ЦСКА — «Динамо»: прогноз и анализ матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 11 января 2024 года

Игрой с бело-голубыми армейцы завершат семиматчевую домашнюю серию. И если в первых двух поединках в родных стенках красно-синие буксовали (уступили «Салавату Юлаеву» и СКА), то далее одержали четыре победы подряд. Прямо перед встречей с «Динамо» подопечные Сергея Федорова разорвали идущее чуть выше в таблице «Торпедо» (7:2). Вообще по сезону ЦСКА выступает явно ниже ожидаемого — идет лишь шестым на «Западе» и уже серьезно отстал от топ-4 (восемь очков от СКА).

Магомед Анкалаев. Уокер много разговаривал перед второй встречей с Анкалаевым. На этот раз Магомед потушит говорливого бразильца?

«Динамо» тоже подошло к матчу после пары уверенных побед — разгромило «Куньлунь» (7:1) и «Сочи» (5:1), а между ними еще обыграло «Спартак» в овертайме (3:2). В этих встречах бело-голубые перекрыли серию из трех поражений, которая не позволила команде единолично лидировать на «Западе». Сейчас подопечные Алексея Кудашова делят первую строчку с «Локомотивом» (по 68 очков), правда, провели на один матч больше.

Команды уже дважды встречались в этом сезоне — оба раза динамовцы громили соперника с одинаковым счетом (4:1). Конкретно в тех матчах, да и в целом по турниру, бело-голубые показывают высокую результативность: забрасывают в среднем 3.08 шайбы за игру — чаще во всей лиге отличается только «Спартак» (3.52). В топ-5 бомбардиров КХЛ располагаются сразу два игрока «Динамо» — Никита Гусев (62 результативных действия) и Джордан Уил (56).

Армейцы тоже неплохо действуют у чужих ворот: заколачивают по 2.92 шайбы в среднем за игру — это седьмой показатель в КХЛ. В четырех последних матчах красно-синие отличались не менее трех раз, а сразу девять игроков команды набрали как минимум 20 результативных действий в этом сезоне.

Роберт Левандовски и&nbsp;Ферран Торрес (&laquo;Барселона&raquo;). Разобранная «Барса» идет за 15-м Суперкубком Испании. Вся надежда — на Левандовски

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Динамо»

В предстоящем матче встретятся результативные команды, но в очных матчах обычно солирует лишь одна из сторон. В текущем розыгрыше обе встречи ЦСКА и «Динамо» завершились победой вторых со счетом 4:1. Сценарий, в котором лишь один из коллективов забрасывает больше одной шайбы, сработал в шести из последних 10 очных встреч москвичей.

Рекомендуемая ставка: «каждая команда забьет больше 1.5 шайбы — нет» за 2.02.

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
1
0
Читайте также
Минэнерго США решило отказаться от российского урана
Главком ВМФ назвал современный флот ответом кораблям США с «Томагавками»
Путин выступил против использования материнского капитала для покупки авто
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Четыре поражения подряд «Спартака», Лайпсик получил паспорт РФ
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Ветераны СКА против судей, Билялетдинов и обмен Жафярова
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Интриги с участниками плей-офф-2024 почти нет
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Тяжело ли живется «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Александр Радулов не продлевает контракт с «Ак Барсом»
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уокер много разговаривал перед второй встречей с Анкалаевым. На этот раз Магомед потушит говорливого бразильца?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости