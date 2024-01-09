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Разобранная «Барса» идет за 15-м Суперкубком Испании. Вся надежда — на Левандовского

Прогноз и ставка на полуфинал Суперкубка Испании «Барселона» — «Осасуна» 11 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Роберт Левандовски и Ферран Торрес («Барселона»).
Фото Global Look Press
Сине-гранатовые не могут обыграть соперников с разницей более одного мяча в 20 поединках подряд.

11 января «Барселона» в полуфинале Суперкубка Испании сыграет против «Осасуны». Команды сойдутся в Эр-Рияде на арене «Мрсул Парк». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также сайт matchtv.ru с 21.55 мск.

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
11 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Барселона
Осасуна

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Осасуна» 11 января 2024 года

Букмекеры считают блауграну фаворитом. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 1.37, вероятность такого исхода — примерно 70%. Дележ очков доступен за 5.20 (18%), выигрыш номинальных гостей — за 7.60 (12%).

Команды забили друг другу в трех из пяти прошлых столкновений. На обмен голами можно поставить за 1.82, обратный рынок предложен за 1.98.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.40. Победа каталонцев с форой (-1.5) оценена в 2.03.

Самый вероятный счет игры, по версии аналитиков, — 2:0 в пользу «Барселоны» за 7.50.

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«Барселона» — «Осасуна»: прогноз и анализ полуфинала Суперкубка Испании 11 января 2024 года

Результаты каталонцев в ла лиге не впечатляют: за последние шесть матчей всего три победы. Парни Хави идут на третьем месте в таблице, отставая от лидеров из «Реала» и «Жироны» на семь баллов. В Лиге чемпионов «Барса» выступила лучше: добыла четыре триумфа в шести турах и вышла в плей-офф с первого места группы с «Порту», «Шахтером» и «Антверпеном».

В Кубке Испании сине-гранатовые не без труда обыграли «Барбастро» из третьего дивизиона (3:2).После этого матча блауграна установила странный рекорд: не победила с разницей больше чем в один мяч в 20-м поединке подряд. Кроме того, команда Хави крайне редко уходит с поля без пропущенных голов: за последние 15 игр такое было всего три раза.

Такие показатели вызывают недовольство главного тренера. Например, в перерыве недавней встречи с «Альмерией» даже лучший бомбардир команды Роберт Левандовски (восемь мячей и четыре ассиста) нарвался на персональный разнос от Хави.

Но главная проблема тренера «Барсы» — травмы. Сейчас ему недоступны аж семь игроков основы: Гави, Педри, Маркос Алонсо, Марк-Андре тер Штеген, Иньиго Мартинес, Жоау Канселу и Алехандро Бальде.

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«Барселона» была сильнее в семи из десяти прошлых матчей с «Осасуной», красные — только в одном. При этом блауграна не уступила памплонцам уже в семи очных встречах.

Команда Хагоба Аррасате проводит неудачный сезон. Прошлый розыгрыш ла лиги она завершила в семерке, а в этом с трудом держится на 12-м месте. В октябре — ноябре «Осасуну» преследовала безвыигрышная серия из шести поединков (по три ничьих и поражения). Но с 15 декабря ситуация выровнялась: в четырех играх красные выбили три победы, включая триумф в кубковом матче против «Кастельона» (1:0). Не самыми большими успехами «Осасуна» во многом обязана Анте Будимиру. Хорват забил девять из 22 мячей команды и оформил два ассиста.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Осасуна»

Блауграна — явный фаворит полуфинала. Об этом говорит уровень команд и история противостояния с «Осасуной» — у каталонцев семь побед из 10 возможных. Кроме того, Суперкубок Испании — коронный трофей для «Барсы»: его она брала рекордные 14 раз.

Но эпидемия травм каталонцев и слабая игра в обороне (лишь три поединка без пропущенных за 15 матчей) показывают, что «Осасуна» вряд ли уйдет не забив. К тому же восемь из 10 недавних очных встреч команд оказались верховыми.

Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.82.

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Беллингем, Мората и Гризманн забили больше 30 голов на троих. Теперь они сыграют друг против друга в Суперкубке Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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