Разобранная «Барса» идет за 15-м Суперкубком Испании. Вся надежда — на Левандовского
11 января «Барселона» в полуфинале Суперкубка Испании сыграет против «Осасуны». Команды сойдутся в Эр-Рияде на арене «Мрсул Парк». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также сайт matchtv.ru с 21.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Осасуна» 11 января 2024 года
Букмекеры считают блауграну фаворитом. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 1.37, вероятность такого исхода — примерно 70%. Дележ очков доступен за 5.20 (18%), выигрыш номинальных гостей — за 7.60 (12%).
Команды забили друг другу в трех из пяти прошлых столкновений. На обмен голами можно поставить за 1.82, обратный рынок предложен за 1.98.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.40. Победа каталонцев с форой (-1.5) оценена в 2.03.
Самый вероятный счет игры, по версии аналитиков, — 2:0 в пользу «Барселоны» за 7.50.
«Барселона» — «Осасуна»: прогноз и анализ полуфинала Суперкубка Испании 11 января 2024 года
Результаты каталонцев в ла лиге не впечатляют: за последние шесть матчей всего три победы. Парни Хави идут на третьем месте в таблице, отставая от лидеров из «Реала» и «Жироны» на семь баллов. В Лиге чемпионов «Барса» выступила лучше: добыла четыре триумфа в шести турах и вышла в плей-офф с первого места группы с «Порту», «Шахтером» и «Антверпеном».
В Кубке Испании сине-гранатовые не без труда обыграли «Барбастро» из третьего дивизиона (3:2).После этого матча блауграна установила странный рекорд: не победила с разницей больше чем в один мяч в 20-м поединке подряд. Кроме того, команда Хави крайне редко уходит с поля без пропущенных голов: за последние 15 игр такое было всего три раза.
Такие показатели вызывают недовольство главного тренера. Например, в перерыве недавней встречи с «Альмерией» даже лучший бомбардир команды Роберт Левандовски (восемь мячей и четыре ассиста) нарвался на персональный разнос от Хави.
Но главная проблема тренера «Барсы» — травмы. Сейчас ему недоступны аж семь игроков основы: Гави, Педри, Маркос Алонсо, Марк-Андре тер Штеген, Иньиго Мартинес, Жоау Канселу и Алехандро Бальде.
«Барселона» была сильнее в семи из десяти прошлых матчей с «Осасуной», красные — только в одном. При этом блауграна не уступила памплонцам уже в семи очных встречах.
Команда Хагоба Аррасате проводит неудачный сезон. Прошлый розыгрыш ла лиги она завершила в семерке, а в этом с трудом держится на 12-м месте. В октябре — ноябре «Осасуну» преследовала безвыигрышная серия из шести поединков (по три ничьих и поражения). Но с 15 декабря ситуация выровнялась: в четырех играх красные выбили три победы, включая триумф в кубковом матче против «Кастельона» (1:0). Не самыми большими успехами «Осасуна» во многом обязана Анте Будимиру. Хорват забил девять из 22 мячей команды и оформил два ассиста.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Осасуна»
Блауграна — явный фаворит полуфинала. Об этом говорит уровень команд и история противостояния с «Осасуной» — у каталонцев семь побед из 10 возможных. Кроме того, Суперкубок Испании — коронный трофей для «Барсы»: его она брала рекордные 14 раз.
Но эпидемия травм каталонцев и слабая игра в обороне (лишь три поединка без пропущенных за 15 матчей) показывают, что «Осасуна» вряд ли уйдет не забив. К тому же восемь из 10 недавних очных встреч команд оказались верховыми.
Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.82.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5