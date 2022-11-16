Лучший игрок ЧМ-2022: Роналду не составит конкуренцию Месси, Неймару и Мбаппе?
20 ноября в Катаре стартует 22-й чемпионат мира по футболу, в котором примут участие 32 лучшие сборные со всего мира. Французы постараются подтвердить статус сильнейших на планете, а Криштиану Роналду, Лео Месси и другие звезды сразятся в том числе за звание MVP турнира.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы игроков получить это почетное звание.
Месси, Мбаппе или Неймар — чьи шансы выше?
Эксперты считают фаворитом в борьбе за личную награду Лео Месси. Для аргентинца, возможно, это будет последний чемпионат мира. При этом в его коллекции до сих пор нет главного трофея со сборной Аргентины, который окончательно сделал бы его величайшим футболистом планеты. Лео вложит в этот турнир все силы, чтобы Кубок мира отправился к нему на родину. А значит, его шансы стать MVP повышаются, коэффициент — 10.0.
Вторым в списке идет Килиан Мбаппе (11.0), который в этом сезоне настрелял уже 18 голов в 20 матчах за «ПСЖ». Форвард находится в отличной форме, а помогать ему в атаке будут обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема и Антуан Гризманн. С ними забивать много и тащить сборную к третьей победе на Кубке мира будет проще.
Замыкает топ-3 звезда сборной Бразилии Неймар (13.0). Четыре года назад в России он был бледной тенью себя — завершил турнир без голов и отдал всего один результативный пас.. В Катар Ней катит в статусе самого полезного игрока чемпионата Франции (11+9) в 13 матчах. Группа поддержки в атаке у него ошеломительная: здесь и Винисиус, и Родриго, и Габи Жезус. С ними Бразилия может подтвердить статус фаворита, а Неймар — выиграть титул лучшего игрока мундиаля.
Одинаковым коэффициентом 15.0 оценены шансы Карима Бензема и Кевина де Брейне. Француз берег себя к чемпионату мира и в последние недели не выходил играть за «Реал» — он должен был накопить силы, чтобы выдать турнир жизни. Бельгийский полузащитник «Сити» традиционно тащит сборную и блистает в середине поля — если не лучшим игроком, так плеймейкером он точно должен стать. Жалко, что такой приз не вручают.
За 17.0 можно взять Харри Кейна или Винисиуса. Бразилец шедеврально проявил себя в начале сезона в отсутствие Бензема и стал супероружием «Реала». Если не получится у Неймара, Джуниор с радостью возьмет на себя лидерство в сборной. Кейн же может стать самым ценным игроком турнира, если забьет еще больше, чем на ЧМ в России — там было шесть мячей.
Криштиану Роналду расположился только на восьмой строчке топа претендентов (25.0). Для него это будет последний ЧМ и отличная возможность показать силу перед отъездом из «МЮ». Возможно, в случае личного успеха на турнире к нему приглянутся не только клубы с Востока, но и европейские гранды.
Другие претенденты на звание MVP:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2