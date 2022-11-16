Лучший игрок ЧМ-2022: Роналду не составит конкуренцию Месси, Неймару и Мбаппе?

В 2018-м с личной наградой из России уехал Лука Модрич.

20 ноября в Катаре стартует 22-й чемпионат мира по футболу, в котором примут участие 32 лучшие сборные со всего мира. Французы постараются подтвердить статус сильнейших на планете, а Криштиану Роналду, Лео Месси и другие звезды сразятся в том числе за звание MVP турнира.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы игроков получить это почетное звание.

Месси, Мбаппе или Неймар — чьи шансы выше?

Эксперты считают фаворитом в борьбе за личную награду Лео Месси. Для аргентинца, возможно, это будет последний чемпионат мира. При этом в его коллекции до сих пор нет главного трофея со сборной Аргентины, который окончательно сделал бы его величайшим футболистом планеты. Лео вложит в этот турнир все силы, чтобы Кубок мира отправился к нему на родину. А значит, его шансы стать MVP повышаются, коэффициент — 10.0.

Вторым в списке идет Килиан Мбаппе (11.0), который в этом сезоне настрелял уже 18 голов в 20 матчах за «ПСЖ». Форвард находится в отличной форме, а помогать ему в атаке будут обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема и Антуан Гризманн. С ними забивать много и тащить сборную к третьей победе на Кубке мира будет проще.

Замыкает топ-3 звезда сборной Бразилии Неймар (13.0). Четыре года назад в России он был бледной тенью себя — завершил турнир без голов и отдал всего один результативный пас.. В Катар Ней катит в статусе самого полезного игрока чемпионата Франции (11+9) в 13 матчах. Группа поддержки в атаке у него ошеломительная: здесь и Винисиус, и Родриго, и Габи Жезус. С ними Бразилия может подтвердить статус фаворита, а Неймар — выиграть титул лучшего игрока мундиаля.

Одинаковым коэффициентом 15.0 оценены шансы Карима Бензема и Кевина де Брейне. Француз берег себя к чемпионату мира и в последние недели не выходил играть за «Реал» — он должен был накопить силы, чтобы выдать турнир жизни. Бельгийский полузащитник «Сити» традиционно тащит сборную и блистает в середине поля — если не лучшим игроком, так плеймейкером он точно должен стать. Жалко, что такой приз не вручают.

За 17.0 можно взять Харри Кейна или Винисиуса. Бразилец шедеврально проявил себя в начале сезона в отсутствие Бензема и стал супероружием «Реала». Если не получится у Неймара, Джуниор с радостью возьмет на себя лидерство в сборной. Кейн же может стать самым ценным игроком турнира, если забьет еще больше, чем на ЧМ в России — там было шесть мячей.

Криштиану Роналду расположился только на восьмой строчке топа претендентов (25.0). Для него это будет последний ЧМ и отличная возможность показать силу перед отъездом из «МЮ». Возможно, в случае личного успеха на турнире к нему приглянутся не только клубы с Востока, но и европейские гранды.

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