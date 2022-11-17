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Месси vs Роналду: кто из звезд ярче зажжет на ЧМ?

Артем Белинин
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Болельщики в масках Месси и Роналду.
Фото Global Look Press
У португальца мало шансов в противостоянии с главным соперником.

20 ноября стартует чемпионат мира в Катаре. Помимо традиционной интриги с победителем открыт еще один вопрос: кто выступит сильнее — Криштиану Роналду или Лионель Месси? Скорее всего, для звезд это будет последняя серьезная международная дуэль.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы нападающих Португалии и Аргентины добиться личных успехов.

Криштиану Роналду

За несколько дней до старта ЧМ португалец сделал все возможное, чтобы затмить турнир — в интервью английскому журналисту Пирсу Моргану Криш разнес «Манчестер Юнайтед» и его руководство. К несчастью для сборной, у произошедшего есть последствия: судя по фото, видео и инсайдам из раздевалки, у Роналду подпортились отношения с выступающими за «Юнайтед» соотечественниками — Бруну Фернандешом и Диогу Далотом.

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К слову, дела у Криштиану и без скандала были не очень — этот сезон он откровенно проваливает. В 16 матчах за «МЮ» во всех турнирах форвард забил всего три мяча и отдал две голевые передачи. Конечно, в сборной Роналду всегда особенно мотивирован, но ждать от него яркого выступления на ЧМ на фоне происходящего не стоит. Например, коэффициент на то, что он станет лучшим бомбардиром турнира, — аж 15.0. Еще выше котировка на то, что Роналду признают лучшим игроком, — 25.0.

И все-таки предполагать, что Криштиану совсем не покажет себя, тоже неправильно. На тотал три и более гола лидера португальцев можно поставить за 1.85. В группе у команды Фернанду Сантуша Гана, Корея и Уругвай, поэтому забить Роналду точно должен. На дубль в его исполнении коэффициент — 2.10, на хет-трик — 5.50.

Криштиану и Лео прежде называли одними из сильнейших исполнителей штрафных, но если аргентинец время от времени забивает со стандартов в «ПСЖ», то португалец давно не проявлял себя. На его гол прямым ударом со штрафного котировка — 7.50. Значительно выше вероятность реализации пенальти — 2.40. Примерно таким же коэффициентом оценен гол головой — 2.30.

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Лионель Месси

Аргентинец наконец раскрылся в Париже и тащит команду к трофеям вместе с Неймаром и Мбаппе. От Лео достается всем подряд — и соперникам в лиге 1, и в Лиге чемпионов. Суммарно на его счету 26 результативных действий (12+14) в 19 матчах сезона — гроссмейстерская статистика. В последнем товарищеском матче за сборную против команды ОАЭ Месси сделал 1+1.

На чемпионат мира нападающий отправляется в отличной форме и настроении в надежде наконец взять Кубок мира. В 2014-м Аргентине для достижения цели не хватило победы над Германией — немцы оказались сильнее в финале (1:0). Сейчас «Альбиселеста» снова хороши — в отличие от той же Португалии, которая за последние два года не добилась больших побед, Аргентина выиграла Кубок Америки.

Месси — главная надежда сборной и ее фанатов, от него ждут голов, ассистов и активной помощи партнерам. На то, что он станет лучшим бомбардиром ЧМ, коэффициент 12.0. Еще меньше котировка на то, что ему достанется приз самого ценного игрока турнира — 10.0. Вариант, при котором Лео станет лучшим ассистентом мундиаля, доступен за 9.00.

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От Месси эксперты ожидают больше голов, чем от Криштиану: ТБ 3.5 идет за 2.15. Дубль Лео можно взять за 1.65, а хет-трик — за 4.60.

Приятные 4.00 предложены на то, что аргентинец положит мяч в ворота соперников со штрафного. 2.30 — на гол с пенальти. А вот головой, в отличие от Роналду, забить Лео будет сложновато (10.0).

Роналду vs Месси

Но кто же все-таки выступит лучше? Аналитики считают, что Месси опередит Роналду. На его превосходство по голам можно поставить с коэффициентом 2.00, это приблизительно 50% вероятности исхода. Успех Криштиану оценен котировкой 2.85 (35%), ничья идет за 4.40 (15%). В 2018-м португалец забил в России четыре мяча, аргентинец — один.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
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Лучший игрок ЧМ-2022: Роналду не составит конкуренцию Месси, Неймару и Мбаппе?

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