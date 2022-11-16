Таджикистан — Россия: хозяевам не остановить Захаряна и Пиняева
17 ноября сборная России проведет очередной тренировочный матч — на этот раз соперником будет команда Таджикистана. Игра начнется в 18.00 по московскому времени на Центральном республиканском стадионе Душанбе, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Таджикистан — Россия 17 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям. Поставить на победу России можно за 1.12, что примерно 89% вероятности. На успех Таджикистана коэффициент гигантский — 36.0 (3%), ничья доступна за 8.70 (8%).
Если считаете, что таджикская сборная не уступит в родных стенах, оформите ставку за 7.00.
Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(+2.5) доступна за 2.38, Ф2(-2.5) — за 1.62.
В трех из десяти последних встреч Таджикистан прошел «верх» по голам, у России таких матчей было четыре. И все-таки эксперты ожидают сверхрезультативную игру — на тотал больше 3.5 мяча можно поставить за скромные 1.58.
Вариант «обе забьют» можно взять за 2.20, обратный исход — за 1.68.
В составе сборной России эксперты ждут голов от Александра Соболева и Федора Чалова (оба — по 1.70), Николая Комличенко (1.85) и Андрея Мостового (2.40).
Наиболее вероятный точный счет встречи — 4:0 в пользу России за 4.60.
Таджикистан — Россия: прогноз и анализ товарищеского матча 17 ноября 2022 года
В Таджикистане праздник: Россия — самая топовая сборная, которая посетит страну в последние годы. В местных СМИ уже предвосхитили аншлаг, а игроки сообщили, что намерены выложиться на полную. Они уже привыкли играть с футбольными «карликами» — с июня по ноябрь встречались с Малайзией, Тринидадом и Тобаго, Сингапуром, Киргизией и Мьянмой. Теперь же их ждет реальное испытание.
Для Карпина Таджикистан — неплохой спарринг-партнер в отсутствие альтернатив. Хотя Киргизия тоже считалась довольно простым противником — по итогу для сборной России все оказалось не так легко. Киргизы забили первыми. Сравнять россиянам удалось с пенальти, а вышли вперед они только на 89-й минуте. При этом статистика не впечатлила: хотя Россия превзошла хозяев по попаданиям в створ (шесть против одного), по общему количеству ударов киргизы оказались впереди (10:8). То есть команда Карпина совсем не доминировала, несмотря на то что разница в классе была очевидна.
На ноябрьские матчи тренерский штаб вызвал много молодых атакующих игроков, таких как Захарян, Уткин и Пиняев. На месте Сычевой и Чалов, а еще Соболев и Комличенко. На всех парни забили в РПЛ за первый круг 38 мячей. Голы напрашиваются и в предстоящем матче — поставить на ИТБ2 (2.5) можно за 1.35, а на ИТБ2 (3.5) — за 1.90.
Прогноз и ставка на матч Таджикистан — Россия
России пророчат легкую прогулку. Будь это официальный турнир, вероятно, так и было бы. Но сейчас многое зависит от настроя — для таджикской сборной матч будет важнейшим, ведь соперников такого уровня у них не было, а на стадионе ожидается аншлаг. Команде Карпина просто не будет. Но разнообразие игроков, которых Валерий Георгиевич везет в Душанбе, кричит о том, что голов должно быть много.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.58.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2