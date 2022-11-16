Команда Карпина везет в Азию голы.

17 ноября сборная России проведет очередной тренировочный матч — на этот раз соперником будет команда Таджикистана. Игра начнется в 18.00 по московскому времени на Центральном республиканском стадионе Душанбе, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Таджикистан — Россия 17 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям. Поставить на победу России можно за 1.12, что примерно 89% вероятности. На успех Таджикистана коэффициент гигантский — 36.0 (3%), ничья доступна за 8.70 (8%).

Если считаете, что таджикская сборная не уступит в родных стенах, оформите ставку за 7.00.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(+2.5) доступна за 2.38, Ф2(-2.5) — за 1.62.

В трех из десяти последних встреч Таджикистан прошел «верх» по голам, у России таких матчей было четыре. И все-таки эксперты ожидают сверхрезультативную игру — на тотал больше 3.5 мяча можно поставить за скромные 1.58.

Вариант «обе забьют» можно взять за 2.20, обратный исход — за 1.68.

В составе сборной России эксперты ждут голов от Александра Соболева и Федора Чалова (оба — по 1.70), Николая Комличенко (1.85) и Андрея Мостового (2.40).

Наиболее вероятный точный счет встречи — 4:0 в пользу России за 4.60.

Таджикистан — Россия: прогноз и анализ товарищеского матча 17 ноября 2022 года

В Таджикистане праздник: Россия — самая топовая сборная, которая посетит страну в последние годы. В местных СМИ уже предвосхитили аншлаг, а игроки сообщили, что намерены выложиться на полную. Они уже привыкли играть с футбольными «карликами» — с июня по ноябрь встречались с Малайзией, Тринидадом и Тобаго, Сингапуром, Киргизией и Мьянмой. Теперь же их ждет реальное испытание.

Для Карпина Таджикистан — неплохой спарринг-партнер в отсутствие альтернатив. Хотя Киргизия тоже считалась довольно простым противником — по итогу для сборной России все оказалось не так легко. Киргизы забили первыми. Сравнять россиянам удалось с пенальти, а вышли вперед они только на 89-й минуте. При этом статистика не впечатлила: хотя Россия превзошла хозяев по попаданиям в створ (шесть против одного), по общему количеству ударов киргизы оказались впереди (10:8). То есть команда Карпина совсем не доминировала, несмотря на то что разница в классе была очевидна.

На ноябрьские матчи тренерский штаб вызвал много молодых атакующих игроков, таких как Захарян, Уткин и Пиняев. На месте Сычевой и Чалов, а еще Соболев и Комличенко. На всех парни забили в РПЛ за первый круг 38 мячей. Голы напрашиваются и в предстоящем матче — поставить на ИТБ2 (2.5) можно за 1.35, а на ИТБ2 (3.5) — за 1.90.

Прогноз и ставка на матч Таджикистан — Россия

России пророчат легкую прогулку. Будь это официальный турнир, вероятно, так и было бы. Но сейчас многое зависит от настроя — для таджикской сборной матч будет важнейшим, ведь соперников такого уровня у них не было, а на стадионе ожидается аншлаг. Команде Карпина просто не будет. Но разнообразие игроков, которых Валерий Георгиевич везет в Душанбе, кричит о том, что голов должно быть много.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.58.