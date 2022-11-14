Бразилия с Неймаром или Аргентина с Месси? Кто станет чемпионом мира-2022

Действующие чемпионы еще не сказали последнего слова.

20 ноября в Катаре стартует 22-й чемпионат мира по футболу. В нем примут участие 32 сильнейшие сборные планеты. Защитить титул предстоит сборной Франции во главе с Мбаппе и обладателем «Золотого мяча» Каримом Бензема.

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Аргентина выше Франции, Англия впереди Испании

Сборная Бразилии везет на турнир сумасшедший по именам состав: в одном только нападении собрались Неймар, Габи Жезус, Винисиус, Родриго, Ришарлисон. При таких раскладах «пентакампеоны» легко смогут играть по своей исторической схеме «Вы забьете нам сколько сможете, а мы — сколько захотим». Неудивительно, что эксперты называют бразильцев фаворитами мундиаля, коэффициент на их успех — 5.50.

Габи Жезус. Фото Getty Images

На небольшом отдалении расположилась еще одна латиноамериканская сборная — Аргентина. Лионель Месси проведет свой последний большой турнир с командой и постарается привезти заветный трофей на родину. Поможет ему Лаутаро, который в отсутствие травмированного Лукаку стартовую треть сезона тащил «Интер». Взять успех «Альбиселесты» можно за 7.00.

Франция едет в Катар защищать титул — в 2018-м команда Дешама с еще зеленым Мбаппе победила в финале Хорватию (4:2). Теперь же звезды подросли и окрепли, а возрастные игроки точно не стали хуже. К примеру, Бензема завоевал «Золотой мяч», и теперь от него ждут еще большего. Например, победы на ЧМ, которая четыре года назад состоялась без Карима. Котировка на успех «Трехцветных» — 7.50.

В топ-5 фаворитов также вошли Англия (9.00) и Испания (10.0). И если наличие команды Луиса Энрике в пуле главных претендентов обосновано последними успехами в Лиге наций, то четвертая позиция «Трех львов» вызывает вопросы. Саутгейт довел команду до финала Евро, но за год превратил ее в середняка — результаты во все той же Лиге наций (четвертое место в группе с Германией, Италией и Венгрией) как показатель.

Гарет Саутгейт. Фото Global Look Press

Остальные команды из десятки сильнейших, по версии экспертов, располагаются в следующем порядке:

Бразилия и Аргентина или Франция и Испания?

Чемпионат мира продлится почти месяц, но это все-таки скоротечный турнир, где любая ошибка становится роковой. И даже топ-команды могут вылететь от заведомо более слабого противника. Поэтому, выбирая своего чемпиона, никогда не мешает подстраховаться. И эксперты дают такую возможность.

Например, за 3.10 можно взять вариант «победителем станет Бразилия или Аргентина». И таких комбинаций очень много. Второй по шансам — победа Бразилии или Франции за 3.30. За 3.60 идет триумф Бразилии или Англии, а за 3.70 — Бразилии или Испании.

Если вы считаете, что трофей обязательно вернется в Европу, можете оформить ставку на команды из УЕФА: например, чемпионство Франции или Англии идет за 4.10, Франции или Испании — за 4.30, Германии или Франции — за 4.60.

По мнению аналитиков, меньше всего подвига стоит ждать от Бельгии, Хорватии и Португалии. Комбинации первых двух команд и второй с третьей доступны за 13.0, хотя хорваты — финалисты последнего ЧМ, бельгийцы — бронзовые призеры, а у португальцев есть Криштиану.

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