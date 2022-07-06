Биография Криштиану Роналду: детство, карьера, личная жизнь

Биография Криштиану Роналду.

Имя: Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру

Дата рождения: 5 февраля 1985 года

Где родился: Фуншал, Португалия

Рост: 187 см

Вес: 84 кг

Семейное положение: гражданский брак

Прозвище: Ронни, КриРо, CR, CR7

Амплуа: крайний полузащитник, нападающий

Криштиану Роналду — игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии. Пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании, Италии, победитель чемпионата Европы — 2016. Главные личные достижения — пять «Золотых мячей» и четыре «Золотые бутсы».

Детство и начало карьеры

Криштиану Роналду родился на португальском острове Мадейра, в городе Фуншал с численностью около 112 тысяч человек. Семья Роналду была небогатой: мама работала поваром, папа — садовником. Криштиану был четвертым ребенком в семье — у Роналду есть старший брат Уго и две старшие сестры Эльма и Лилиана Катя.

Детские футбольные фотографии Криштиану Роналду.

Полное имя Криштиану — Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру. Многие думают, что Криштиану Роналду — это имя и фамилия, но это не так. Фамилия футболиста — Авейру, а Криштиану Роналду — двойное имя. Роналду — в честь президента США Рональда Рейгана, поклонником которого был отец футболиста.

В 8 лет Роналду попал в академию «Андориньи», где его отец подрабатывал администратором. Через два года португалец оказался в «Насьонале», откуда его в 1997 году переманил лиссабонский «Спортинг».

Детские футбольные фотографии Криштиану Роналду.

В детстве Криштиану звали «Абелинья», что на португальском значит «пчелка». Это прозвище футболист заслужил за скромные габариты и невероятную работоспособность.

Клубная карьера: «Спортинг», «МЮ», «Реал» и «Ювентус»

Дебют и первый гол за «Спортинг» в 16 лет

В «Спортинге» Криштиану было нелегко — партнеры по команде постоянно дразнили его из-за диалекта. Каждый вечер Роналду звонил маме с просьбой забрать его домой. Потом футболист признавался, что это его закалило и позволило без проблем освоиться в «МЮ».

В 2001 году Роналду дебютировал за лиссабонский клуб в товарищеском матче против «Атлетико» из Лиссабона и забил гол в первом же матче. За португальский клуб Криштиану поиграл всего сезон. Молодого игрока тут же забрал к себе в команду Сэр Алекс Фергюсон.

«Манчестер Юнайтед»: клубные трофеи и первый «Золотой мяч» в 23 года

После товарищеского матча между «Спортингом» и «МЮ», в котором португальцы победили 3:1, а Роналду сделал ассист, игроки «Юнайтед» уговорили Фергюсона купить талантливого игрока.

16 августа 2003 года Криштиану дебютировал за «красных дьяволов» в матче с «Болтоном». Первый гол португальца за английский клуб случился в ноябре в матче против «Портсмута».

В составе «Ман Юнайтед» Криштиану три раза выигрывал все главные трофеи на клубном уровне: чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира. В 23 года Роналду впервые получил «Золотой мяч» по версии France Football, опередив в голосовании Лео Месси и Фернандо Торреса.

Криштиану Роналдув матче против «Челси» в финале Лиги чемпионов-2008 в Москве. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Переход в «Реал» за 94 млн евро и новые голевые рекорды

На презентацию Роналду в Мадриде пришло около 80 тысяч человек. Звездный португалец взял девятый номер, так как семерка была занята Раулем. Уже в первом сезоне КриРо наколотил 33 гола в 35 матчах за «сливочных», став лучшим бомбардиром команды.

После ухода Рауля в сезоне-2010/11 Роналду взял седьмой номер и продолжил забивать голы. Криштиану понадобился 51 матч, чтобы преодолеть отметку в 50 голов за королевский клуб. Несмотря на голевую феерию, португалец не вошел даже в тройку претендентов на «Золотой мяч».

В сезоне-2011/12 Роналду побил свой рекорд результативности, отгрузив в ворота соперников 60 голов во всех турнирах, но это не помогло «Реалу» выиграть Лигу чемпионов — «сливочные» в полуфинале уступили «Баварии». Светлым пятном того сезона стало первое за четыре года чемпионство, но этого оказалось мало, чтобы выиграть конкуренцию у Лео Месси в борьбе за «Золотой мяч».

Сезон-2013/14 получился одним из самых удачных в карьере Криштиану. «Реал» с его помощью выиграл Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Португалец забрал «Золотой мяч» и «Золотую бутсу».

Невероятные подвиги Роналду помогли «Реалу» выиграть три Лиги чемпионов — с 2015 по 2018 год, а сам португалец за это время взял еще два «Золотых мяча» и одну «Золотую бутсу».

Переход в «Ювентус» за 112 млн евро

В июле 2018 года Роналду заключил контракт на четыре года с туринским «Ювентусом». Сумма трансфера португальца стала самой большой за игрока старше 30 лет и самой большой тратой в итальянском футболе.

В январе 2019-го Криштиану завоевал первый трофей в составе новой команды — его гол принес «Юве» победу над «Миланом» в Суперкубке Италии. В том же году черно-белые взяли скудетто.

За три года в «Ювентусе» Роналду выиграл два скудетто, Кубок и два Суперкубка Италии. Летом 2021 года начали появляться слухи о переходе Роналду в «Манчестер Сити», но в последний момент «горожане» отказались от сделки и Криштиану вернулся в «МЮ».

Возвращение в «МЮ»

31 августа 2021 года Роналду присоединился к «Ман Юнайтед», а 11 сентября 2021 года провел первый матч после возвращения и принес команде победу над «Ньюкаслом», оформив дубль. В декабре португалец забил 800-й и 801-й голы в карьере, став первым футболистом, преодолевшим планку в 800 голов.

Международная карьера

Первый матч за сборную и дебют на Евро-2004

Роналду дебютировал за сборную Португалии в возрасте 18 лет в товарищеском матче против сборной Казахстана 20 августа 2003 года. Молодой футболист появился на поле во втором тайме и был признан лучшим игроком матча.

В 2004 году Роналду попал в заявку на домашний для Португалии чемпионат Европы и в первом же матче забил гол в ворота греков, но это не спасло португальцев от поражения. Сборная Португалии вышла в финал Евро-2004, где вновь проиграла грекам 0:1. Криштиану вошел в символическую сборную турнира.

Криштиану Роналду после поражения в финале Евро-2004 от сборной Греции. Фото Global Look Press

Серия неудач и триумф на Евро-2016

Сборной Португалии после поражения в финале Евро-2004 долгое время не везло на крупных турнирах.

На чемпионате мира — 2006 в Германии португальцы проиграли в полуфинале французам и уступили немцам в матче за третье место. На Евро-2008 Криштиану и Ко дошли до четвертьфинала, где их выбила «немецкая машина» под руководством Йоахима Лева.

Выступление на ЧМ-2010 сборная Португалии закончила в ? финала, уступив будущим триумфаторам — сборной Испании. На Евро-2012 португальцы вновь уступили испанцам в полуфинале и взяли бронзовые медали. Чемпионат мира — 2014 в Бразилии получился провальным — португальцы не вышли из группы, уступив путевки сборным Германии и США.

Триумфальным для сборной Португалии получился Евро-2016, где на пути к трофею Криштиану и компания одолели Хорватию, Польшу, Уэльс и Францию в финале. На том турнире Роналду забил три гола и получил «Серебряную бутсу».

В финальном матче со сборной Франции Роналду получил травму на 25-й минуте, после чего покинул поле на носилках, но затем вернулся на скамейку запасных.

В финальном матче со сборной Франции Роналду получил травму на 25-й минуте, после чего покинул поле на носилках, но затем вернулся на скамейку запасных. Фото Global Look Press

На чемпионате мира — 2018 в России сборная Португалии уступила Уругваю в ? финала со счетом 2:1. Выступления на Евро-2020 португальцы закончили на этой же стадии, проиграв сборной Бельгии 1:0. Роналду с пятью мячами стал лучшим бомбардиром турнира.

Личная жизнь

До 2010 года у Роналду было несколько непродолжительных романов. В «Спортинге» Криштиану встречался с Жорданой Жардел — младшей сестрой партнера по команде. Во время игры за «МЮ» Роналду крутил роман с британской моделью Джеммой Аткинсон.

Девушками звездного футболиста в разное время также были испанская модель Нерейда Гальярдо, ведущая клубного канала «Реала» Люсия Виллалон, сестра Жулиана Беллетти Луана, чилийская модель Даниэлла Чавес, венесуэльская красотка Александра Мендес и модель Дезире Кордеро, которая в 2014 году выиграла конкурс «Мисс Испания».

В 2010 году Роналду познакомился с российской моделью Ириной Шейк, которая рекламировала купальники. Известному футболисту пришлось проявить множество знаков внимания, чтобы заполучить девушку. В 2015 году Криштиану и Ирина расстались после пяти лет отношений.

В 2016 году Криштиану познакомился с Джорджиной Родригес в магазине Gucci, где она работала продавцом. В 2019 году пара поженилась, после чего Джорджина родила дочку. У Роналду также есть три ребенка от суррогатных матерей.

Криштиану Роналду вместе с семьей на отдыхе. из личных соцсетей

Криштиану Роналду сейчас

Сейчас Криштиану Роналду 37 лет. В 2021 году звездный португалец вернулся в «МЮ» за 12,8 миллиона долларов. Контракт Роналду рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Вместе со сборной Португалии Роналду пробился на чемпионат мира — 2022 в Катаре через стыковые матчи. В полуфинале португальцы одолели сборную Турции 3:1, в финале — сборную Северной Македонии 2:0.