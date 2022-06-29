Лионель Месси: биография и карьера в футболе, достижения и личная жизнь
Биография Лионеля Месси.
Имя: Лионель Месси
Дата рождения: 24 июня 1987 года (35 лет)
Где родился: Росарио, Аргентина
Рост: 169 см
Вес: 67 кг
Семейное положение: женат
Детство и начало карьеры
Лео Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. Отец Лео был обычным рабочим на сталелитейном заводе, а мама подрабатывала уборщицей. У Лео есть два старших брата — Родриго и Матиас, и сестра Мария Соль. Лионель Месси имеет итальянские и каталонские корни.
Месси начал играть в футбол в пять лет в любительском клубе «Грандоли», куда его привела бабушка. Больше никто в семье не поддерживал интерес Лео к футболу.
Лео провел в «Грандоли» два года, где тренер команды впервые сравнил его с Диего Марадоной. Месси предпочитал решать исход в одиночку, игнорируя партнеров по команде.
Клубная карьера: 18 лет в «Барсе» и уход в «ПСЖ»
Ньюэллс Олд Бойз
В семь лет Месси оказался в «Ньюэллс Олд Бойз» из родного Росарио. Лео играл за юношей 1987 года рождения и за шесть лет в команде забил больше 500 голов.
В 10-летнем возрасте у Месси диагностировали дефицит гормона роста. Лечение было дорогостоящим — 1000 песо в месяц. Семья Лео с трудом покрывала расходы на терапию и просила заем у «Ньюэллс Олд Бойз». Клуб смог выплатить только 400 песо.
Барселона
17 сентября 2000 года Лео отправился на просмотр в «Барселону», который организовали агенты из Росарио — Мартин Монтеро и Фабиан Сольдини. Месси играл на просмотре с юношами 15 лет, хотя ему было 13. Спортивный директор клуба, Карлес Решак, был впечатлен игрой аргентинца и убедил руководство «Барсы» оплатить Лионелю лечение и переезд в Каталонию.
Лео успешно выступал за молодежные команды «Барселоны» и вместе с Жераром Пике и Сеском Фабрегасом получил предложение от лондонского «Арсенала». Лео отказался, а его партнеры уехали в Туманный Альбион.
После выступлений за молодежные команды, «Барселону C» и «Барселону B», Месси в 2004 году дебютировал в официальном матче за основную команду в матче с «Эспаньолом». Свой первый гол в ла лиге Лео забил в ворота «Альбасете» в возрасте 17 лет 10 месяцев и 10 дней, став самым молодым игроком, отличившимся в чемпионате Испании.
Лионель Месси провел в «Барселоне» 18 лет и выиграл в ее составе множество командных и индивидуальных наград. В составе сине-гранатовых Месси 10 раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз — Кубок Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и трижды — Суперкубок УЕФА.
Уход в «Пари Сен-Жермен»
10 августа 2021 года Лионель Месси официально перешел во французский «ПСЖ», с которым успел стать чемпионом Франции и завоевать седьмой по счету «Золотой мяч».
Международная карьера
Перед тем как дебютировать за молодежную сборную Аргентины, Месси получил предложение выступать за молодежку Испании, но отклонил его. В составе аргентинской молодежки Лео успел завоевать бронзовые медали молодежного чемпионата Южной Америки.
В составе основной сборной Месси дебютировал 4 августа 2005 года в товарищеском матче с Венгрией и был удален через две минуты после выхода на поле.
Первым крупным турниром для Лионеля стал чемпионат мира-2006. В первом матче турнира Аргентина встречалась со сборной Сербии и Черногории. Лео вышел на поле на 74-й минуте, забил гол и сделал ассист.
В составе сборной Аргентины Лео выиграл молодежный чемпионат мира в 2005-м, Олимпийские игры в 2008-м, Кубок Америки в 2021-м и Финалиссиму — в 2022-м. В 2014-м аргентинцы вместе с Месси остановились в шаге от победы на чемпионате мира, проиграв в дополнительное время сборной Германии.
Соперничество с Криштиану Роналду
Лионель Месси и Криштиану Роналду считаются лучшими футболистами своего поколения. На счету Лео семь «Золотых мячей», у Роналду — пять. С 2009 по 2018 год Месси и Роналду выступали в чемпионате Испании и нередко встречались на поле лицом к лицу в рамках эль-класико.
Соперничество между Месси и Роналду уходит за пределы футбольного поля. Популярные бренды одежды, часов и моторных масел используют мощное противостояние в рекламных целях.
Несмотря на слухи со стороны прессы, Месси и Роналду не испытывают ненависти друг к другу. Футболисты всегда тепло приветствуют друг друга во время футбольных матчей и других мероприятий.
Личная жизнь
Лео Месси женат на Антонелле Рокуццо, с которой они знакомы с детства. У пары есть три сына: Тиаго, Матео и Чиро. Лео и Антонелла состоят в отношениях с 2008 года, но свадьбу сыграли лишь спустя девять лет — 30 июня 2017 года.
Лионель Месси сегодня
В 2022 году Лионелю Месси исполнилось 35 лет. Он продолжает выступать за французский «ПСЖ» и сборную Аргентины, с которой 1 июня 2022 года выиграл Финалиссиму — матч между победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.
Контракт с французским клубом рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата Лео в «ПСЖ», по разным данным, составляет около 35 миллионов евро за сезон.
Роман Новиков
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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Анже – Нант
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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