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Кейн вновь превзойдет Месси, Роналду и Неймара — кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2022?

Евгений Коростелев
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Харри Кейн.
Фото Getty Images
Харри взял «Золотую бутсу» на ЧМ-2018 с шестью голами.

20 ноября в Катаре стартует долгожданный чемпионат мира по футболу. Друг против друга выйдут не только лучшие сборные мира, но и топовые нападающие — они поведут борьбу за звание сильнейшего бомбардира мундиаля. Среди претендентов звездное трио из «ПСЖ», Харри Кейн, Криштиану Роналду и многие другие. Кому же достанется награда?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы — среди фаворитов есть неожиданные фамилии.

Главные фавориты

Четыре года назад в России лучшим бомбардиром стал Харри Кейн. Нападающий сборной Англии забил шесть мячей в семи матчах, но стал лучшим исключительно благодаря обстоятельствам: пять голов он оформил в ворота скромнейших Панамы и Туниса, причем три из них — с пенальти. На этот раз у «Трех львов» на групповом этапе снова нет топ-соперников (США, Иран, Уэльс), поэтому шансы Харри повторить достижение чемпионата мира-2018 опять высоки — эксперты оценили такой исход коэффициентом 9.00.

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Главным противником нападающего «Тоттенхэма» эксперты считают Килиана Мбаппе. В России француз отличился четыре раза и помог «Трехцветным» взять золото. Теперь от него ждут еще большего, потому что за четыре года он возмужал и стал одним из претендентов на «Золотой мяч». Чтобы добыть его, нужно как следует проявить себя на главном турнире года. Статистика в «ПСЖ» подтверждает притязания Мбаппе на личный титул: в 20 матчах этого сезона во всех турнирах он забил 18 голов. Его победа в гонке бомбардиров оценена котировкой 10.0.

Шансы Роналду ниже, чем у Месси и Неймара

Близки к Килиану его партнеры по «ПСЖ» — Лео Месси и Неймар (13.0). Лео забил в России всего один мяч больше, Ней вообще ограничился только одной голевой передачей — в том числе низкая результативность лидера не позволила Бразилии преодолеть сопротивление Бельгии в четвертьфинале (1:2). Сейчас же оба форварда в шикарной форме: бразилец лидирует в лиге 1 по системе «гол+пас» (20 баллов), у Лео 11+14 во всех турнирах.

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За 14.0 можно взять триумф Карима Бензема. Обладатель «Золотого мяча» в этом сезоне не впечатляет: не забил ни в одном матче Лиги чемпионов, а в чемпионате сделал 5+1. Но стоит отметить, что последние пару месяцев получились для нападающего скомканными: сначала он лечился, потом набирал форму, а незадолго до ЧМ очень дорожил здоровьем и почти не выходил на поле. Все голы приберег для мундиаля?

Замкнул топ-6 претендентов Криштиану Роналду (15.0). Лидер сборной Португалии незадолго до ЧМ дал резонансное интервью и спровоцировал скандал, который вряд ли поспособствует улучшению его показателей — в этом сезоне Криш забил за «МЮ» всего три мяча.

Другие претенденты

Удивительно видеть коэффициент 20.0 напротив фамилии Лукаку, ведь форвард «Интера» не провел ни одного матча в ноябре, а всего в этом сезоне отыграл менее 300 минут за клуб.

За 25.0 можно взять одного из четырех игроков: Мемфиса Депая, Лаутаро Мартинеса, Стивена Бергвейна и Винисиуса. Лучшие шансы побороться за приз, пожалуй, у последнего, ведь в отсутствие Бензема именно Джуниор стал лидером «Реала» и сделал 10+4 во всех турнирах.

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Успех нападающего «Арсенала» и сборной Бразилии Габи Жезуса оценен в 30.0. Он очень помогает «канонирам» удерживать лидерство в АПЛ (5+5) и на ЧМ наверняка составит тройку форвардов вместе Неймаром и Винисиусом.

Еще меньше шансов у Роберта Левандовски (35.0). В данном случае слишком многое решает уровень сборной — протащить Польшу далеко в плей-офф у страйкера «Барселоны» вряд ли получится, а значит и забить много — тоже.

Вот кто еще поборется за титул:

  • Стерлинг, Мората, Пакета и Гризманн — 30.0;
  • Митрович, Хаверц и Фоден — 35.0;
  • Андре Силва, Бэйл, Де Брёйне, Суарес, Дибала и Влахович — 40.0.
Гарри Кейн
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
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Прогнозы на спорт
Чемпионат мира по футболу
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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