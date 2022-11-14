Кейн вновь превзойдет Месси, Роналду и Неймара — кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2022?

Харри взял «Золотую бутсу» на ЧМ-2018 с шестью голами.

20 ноября в Катаре стартует долгожданный чемпионат мира по футболу. Друг против друга выйдут не только лучшие сборные мира, но и топовые нападающие — они поведут борьбу за звание сильнейшего бомбардира мундиаля. Среди претендентов звездное трио из «ПСЖ», Харри Кейн, Криштиану Роналду и многие другие. Кому же достанется награда?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы — среди фаворитов есть неожиданные фамилии.

Главные фавориты

Четыре года назад в России лучшим бомбардиром стал Харри Кейн. Нападающий сборной Англии забил шесть мячей в семи матчах, но стал лучшим исключительно благодаря обстоятельствам: пять голов он оформил в ворота скромнейших Панамы и Туниса, причем три из них — с пенальти. На этот раз у «Трех львов» на групповом этапе снова нет топ-соперников (США, Иран, Уэльс), поэтому шансы Харри повторить достижение чемпионата мира-2018 опять высоки — эксперты оценили такой исход коэффициентом 9.00.

Главным противником нападающего «Тоттенхэма» эксперты считают Килиана Мбаппе. В России француз отличился четыре раза и помог «Трехцветным» взять золото. Теперь от него ждут еще большего, потому что за четыре года он возмужал и стал одним из претендентов на «Золотой мяч». Чтобы добыть его, нужно как следует проявить себя на главном турнире года. Статистика в «ПСЖ» подтверждает притязания Мбаппе на личный титул: в 20 матчах этого сезона во всех турнирах он забил 18 голов. Его победа в гонке бомбардиров оценена котировкой 10.0.

Шансы Роналду ниже, чем у Месси и Неймара

Близки к Килиану его партнеры по «ПСЖ» — Лео Месси и Неймар (13.0). Лео забил в России всего один мяч больше, Ней вообще ограничился только одной голевой передачей — в том числе низкая результативность лидера не позволила Бразилии преодолеть сопротивление Бельгии в четвертьфинале (1:2). Сейчас же оба форварда в шикарной форме: бразилец лидирует в лиге 1 по системе «гол+пас» (20 баллов), у Лео 11+14 во всех турнирах.

За 14.0 можно взять триумф Карима Бензема. Обладатель «Золотого мяча» в этом сезоне не впечатляет: не забил ни в одном матче Лиги чемпионов, а в чемпионате сделал 5+1. Но стоит отметить, что последние пару месяцев получились для нападающего скомканными: сначала он лечился, потом набирал форму, а незадолго до ЧМ очень дорожил здоровьем и почти не выходил на поле. Все голы приберег для мундиаля?

Замкнул топ-6 претендентов Криштиану Роналду (15.0). Лидер сборной Португалии незадолго до ЧМ дал резонансное интервью и спровоцировал скандал, который вряд ли поспособствует улучшению его показателей — в этом сезоне Криш забил за «МЮ» всего три мяча.

Другие претенденты

Удивительно видеть коэффициент 20.0 напротив фамилии Лукаку, ведь форвард «Интера» не провел ни одного матча в ноябре, а всего в этом сезоне отыграл менее 300 минут за клуб.

За 25.0 можно взять одного из четырех игроков: Мемфиса Депая, Лаутаро Мартинеса, Стивена Бергвейна и Винисиуса. Лучшие шансы побороться за приз, пожалуй, у последнего, ведь в отсутствие Бензема именно Джуниор стал лидером «Реала» и сделал 10+4 во всех турнирах.

Успех нападающего «Арсенала» и сборной Бразилии Габи Жезуса оценен в 30.0. Он очень помогает «канонирам» удерживать лидерство в АПЛ (5+5) и на ЧМ наверняка составит тройку форвардов вместе Неймаром и Винисиусом.

Еще меньше шансов у Роберта Левандовски (35.0). В данном случае слишком многое решает уровень сборной — протащить Польшу далеко в плей-офф у страйкера «Барселоны» вряд ли получится, а значит и забить много — тоже.

Вот кто еще поборется за титул: