Кейн вновь превзойдет Месси, Роналду и Неймара — кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2022?
20 ноября в Катаре стартует долгожданный чемпионат мира по футболу. Друг против друга выйдут не только лучшие сборные мира, но и топовые нападающие — они поведут борьбу за звание сильнейшего бомбардира мундиаля. Среди претендентов звездное трио из «ПСЖ», Харри Кейн, Криштиану Роналду и многие другие. Кому же достанется награда?
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы — среди фаворитов есть неожиданные фамилии.
Главные фавориты
Четыре года назад в России лучшим бомбардиром стал Харри Кейн. Нападающий сборной Англии забил шесть мячей в семи матчах, но стал лучшим исключительно благодаря обстоятельствам: пять голов он оформил в ворота скромнейших Панамы и Туниса, причем три из них — с пенальти. На этот раз у «Трех львов» на групповом этапе снова нет топ-соперников (США, Иран, Уэльс), поэтому шансы Харри повторить достижение чемпионата мира-2018 опять высоки — эксперты оценили такой исход коэффициентом 9.00.
Главным противником нападающего «Тоттенхэма» эксперты считают Килиана Мбаппе. В России француз отличился четыре раза и помог «Трехцветным» взять золото. Теперь от него ждут еще большего, потому что за четыре года он возмужал и стал одним из претендентов на «Золотой мяч». Чтобы добыть его, нужно как следует проявить себя на главном турнире года. Статистика в «ПСЖ» подтверждает притязания Мбаппе на личный титул: в 20 матчах этого сезона во всех турнирах он забил 18 голов. Его победа в гонке бомбардиров оценена котировкой 10.0.
Шансы Роналду ниже, чем у Месси и Неймара
Близки к Килиану его партнеры по «ПСЖ» — Лео Месси и Неймар (13.0). Лео забил в России всего один мяч больше, Ней вообще ограничился только одной голевой передачей — в том числе низкая результативность лидера не позволила Бразилии преодолеть сопротивление Бельгии в четвертьфинале (1:2). Сейчас же оба форварда в шикарной форме: бразилец лидирует в лиге 1 по системе «гол+пас» (20 баллов), у Лео 11+14 во всех турнирах.
За 14.0 можно взять триумф Карима Бензема. Обладатель «Золотого мяча» в этом сезоне не впечатляет: не забил ни в одном матче Лиги чемпионов, а в чемпионате сделал 5+1. Но стоит отметить, что последние пару месяцев получились для нападающего скомканными: сначала он лечился, потом набирал форму, а незадолго до ЧМ очень дорожил здоровьем и почти не выходил на поле. Все голы приберег для мундиаля?
Замкнул топ-6 претендентов Криштиану Роналду (15.0). Лидер сборной Португалии незадолго до ЧМ дал резонансное интервью и спровоцировал скандал, который вряд ли поспособствует улучшению его показателей — в этом сезоне Криш забил за «МЮ» всего три мяча.
Другие претенденты
Удивительно видеть коэффициент 20.0 напротив фамилии Лукаку, ведь форвард «Интера» не провел ни одного матча в ноябре, а всего в этом сезоне отыграл менее 300 минут за клуб.
За 25.0 можно взять одного из четырех игроков: Мемфиса Депая, Лаутаро Мартинеса, Стивена Бергвейна и Винисиуса. Лучшие шансы побороться за приз, пожалуй, у последнего, ведь в отсутствие Бензема именно Джуниор стал лидером «Реала» и сделал 10+4 во всех турнирах.
Успех нападающего «Арсенала» и сборной Бразилии Габи Жезуса оценен в 30.0. Он очень помогает «канонирам» удерживать лидерство в АПЛ (5+5) и на ЧМ наверняка составит тройку форвардов вместе Неймаром и Винисиусом.
Еще меньше шансов у Роберта Левандовски (35.0). В данном случае слишком многое решает уровень сборной — протащить Польшу далеко в плей-офф у страйкера «Барселоны» вряд ли получится, а значит и забить много — тоже.
Вот кто еще поборется за титул:
- Стерлинг, Мората, Пакета и Гризманн — 30.0;
- Митрович, Хаверц и Фоден — 35.0;
- Андре Силва, Бэйл, Де Брёйне, Суарес, Дибала и Влахович — 40.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2