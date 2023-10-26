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26 октября, 23:15

У Романа Нагучева сыграл экспресс из шести матчей ЛЧ с коэффициентом 59.38

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Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press
Показал чудеса аналитики.

24 и 25 октября в Лиге чемпионов состоялись матчи третьего тура группового этапа. Как и прежде, не все игры завершились предсказуемо, при этом нашлись счастливчики, которые верно определили не только исходы, но и другие параметры встреч. Одним из них стал комментатор Роман Нагучев, который собрал умопомрачительный экспресс из шести матчей второго игрового дня с коэффициентом 59.38.

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Вы только посмотрите на эти условия — они прекрасны.

  • «Лейпциг» — «Црвена Звезда», ИТБ1 (3.5) угловых в первом тайме за 2.33 (итог: 5:1);

  • «Янг Бойз» — «Манчестер Сити», Ф2(-1.5) во втором тайме за 2.60 (1:3);

  • «Антверпен» — «Порту», ТБ 2.5 за 1.97 (1:4);

  • «Селтик» — «Атлетико», ИТБ2 (1.5) за 1.85 (2:2);

  • «Ньюкасл» — «Боруссия» Д, ИТБ1 (2.5) угловых в первом тайме за 1.63 (4:6);

  • «ПСЖ» — «Милан», ИТБ1 (4.5) удара в створ за 1.65 (7:4).

Понять логику и выбор Нагучева можно, но сложно. Лучше констатировать тот факт, что он везде попал в точку. «Лейпциг», например, очень мощно начал встречу против «Црвены» и заработал в первом тайме аж пять угловых. «Сити» усилиями Холанна дожал «Янг Бойз», а «Атлетико» сравнял счет в игре с «Селтиком», уступая 1:2.

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В других встречах все «залетело» тоже без нервов. «Антверпен» вел 1:0 и разозлил «Порту», получив во втором тайме четыре мяча. «ПСЖ» ожидаемо агрессивно действовал в битве с «Миланом» и семь раз пробил в створ при пяти необходимых попаданиях. Наименее результативным получился матч между «Ньюкаслом» и дортмундской «Боруссией», но голы в этой встрече и не были нужны — Нагучев советовал ставить на три и более угловых хозяев в первом тайме, что и произошло.

Неизвестно, поставил ли на этот экспресс сам комментатор и сколько, но его анализу можно позавидовать.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

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 10 1 1
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