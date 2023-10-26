У Романа Нагучева сыграл экспресс из шести матчей ЛЧ с коэффициентом 59.38
24 и 25 октября в Лиге чемпионов состоялись матчи третьего тура группового этапа. Как и прежде, не все игры завершились предсказуемо, при этом нашлись счастливчики, которые верно определили не только исходы, но и другие параметры встреч. Одним из них стал комментатор Роман Нагучев, который собрал умопомрачительный экспресс из шести матчей второго игрового дня с коэффициентом 59.38.
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Вы только посмотрите на эти условия — они прекрасны.
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«Лейпциг» — «Црвена Звезда», ИТБ1 (3.5) угловых в первом тайме за 2.33 (итог: 5:1);
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«Янг Бойз» — «Манчестер Сити», Ф2(-1.5) во втором тайме за 2.60 (1:3);
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«Антверпен» — «Порту», ТБ 2.5 за 1.97 (1:4);
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«Селтик» — «Атлетико», ИТБ2 (1.5) за 1.85 (2:2);
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«Ньюкасл» — «Боруссия» Д, ИТБ1 (2.5) угловых в первом тайме за 1.63 (4:6);
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«ПСЖ» — «Милан», ИТБ1 (4.5) удара в створ за 1.65 (7:4).
Понять логику и выбор Нагучева можно, но сложно. Лучше констатировать тот факт, что он везде попал в точку. «Лейпциг», например, очень мощно начал встречу против «Црвены» и заработал в первом тайме аж пять угловых. «Сити» усилиями Холанна дожал «Янг Бойз», а «Атлетико» сравнял счет в игре с «Селтиком», уступая 1:2.
В других встречах все «залетело» тоже без нервов. «Антверпен» вел 1:0 и разозлил «Порту», получив во втором тайме четыре мяча. «ПСЖ» ожидаемо агрессивно действовал в битве с «Миланом» и семь раз пробил в створ при пяти необходимых попаданиях. Наименее результативным получился матч между «Ньюкаслом» и дортмундской «Боруссией», но голы в этой встрече и не были нужны — Нагучев советовал ставить на три и более угловых хозяев в первом тайме, что и произошло.
Неизвестно, поставил ли на этот экспресс сам комментатор и сколько, но его анализу можно позавидовать.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
11
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1