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27 октября, 15:15

Моуринью меняет «Рому» и готов напугать «Интер». Лаутаро и компания найдут чем ответить

Прогноз и ставка на матч серии А «Интер» — «Рома» 29 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Жозе Моуринью («Рома»).
Фото Global Look Press
Правда, самого Жозе не будет на скамейке из-за дисквалификации.

29 октября «Рома» приедет в гости к «Интеру». Поединок 10-го тура серии А состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Судья Фабио Мареска даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» покажут игру в прямом эфире с 19.55 (мск).

Италия. Серия А. 10-й тур
29 окт, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Рома

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Интер» — «Рома» 29 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ склоняются к победе лидера серии А: поставить на черно-синих можно с коэффициентом 1.65, это примерно 57% вероятности. Успех римлян доступен за 5.70 (18%), «мирный» исход — за 3.95 (25%).

В прошлом сезоне джаллоросси одолели «Интер» на «Джузеппе Меацца» (2:1). Считаете, что и теперь «волки» точно наберут очки? Опцию Х2 оценили в 2.25.

Специалисты сомневаются, что поединок получится результативным. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.98, обратный вариант — за 1.85.

В трех предыдущих турах Лаутаро Мартинес и компания поразили ворота соперников девять раз. Индивидуальный тотал нерадзурри больше 1.5 мяча предложили с котировкой 1.80.

Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.98, «обе забьют — нет» дали за 1.85.

Четыре наиболее возможных, по мнению экспертов, итогов противостояния указывают на триумф коллектива Симоне Индзаги или ничью:

  • 1:0 и 2:0 — за 6.50 и 7.50;
  • 0:0 и 1:1 — за 8.00;

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«Интер» — «Рома»: прогноз и анализ матча серии А 29 октября 2023 года

За последний месяц черно-синие потеряли очки в чемпионате дважды — и оба раза на «Джузеппе Меацца». Сначала неожиданно влетели «Сассуоло» (1:2), а затем не справились с «Болоньей» (2:2). Осечка с «борзыми» стоила миланцам первой строчки, которую они не уступали с начала сезона. Но в предыдущем туре парни Симоне Индзаги вынесли «Торино» (3:0) и вернули себе лидерство.

«Интер» — лучшая команда Италии не только по заработанным баллам (22), а еще и по забитым и пропущенным мячам (24 — 5). В отрыве по первому пункту особенно постарался Лаутаро Мартинес — аргентинец настрелял уже 11 голов за девять игр в серии А. Также на счету форварда один меткий удар в Лиге чемпионов — тот самый, что спас нерадзурри в стартовом поединке группового этапа с «Реал Сосьедад» (1:1). После ничьей в Сан-Себастьяне финалист прошлого розыгрыша главного еврокубка добился двух домашних побед над «Бенфикой» (1:0) с «Зальцбургом» (2:1) и делит первое место квартета с басками.

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Жозе Моуринью меняется — и «Рома» вместе с ним. Стереотипы про «автобус» можно выбрасывать — Особенный открыл для себя прессинг и приучает «волков» активно накрывать оппонентов, идти в отбор и возвращать мяч сразу после потери. А еще джаллоросси необычайно хороши в нападении — оформили уже 20 голов и наряду с «Наполи» являются вторыми по результативности в серии А после «Интера».

Ко двору пришелся бывший игрок черно-синих — Ромелу Лукаку. Бельгиец отметился пятью точными попаданиями и замыкает топ-3 бомбардиров чемпионата Италии вместе с Николасом Гонсалесом из «Фиорентины» и Доменико Берарди из «Сассуоло». А в четверг форвард обновил собственный рекорд в Лиге Европы — провел уже 14-й подряд матч с голевым действием. Лукаку помог римлянам одолеть «Славию» (2:0), а до этого — «Серветт» (4:0) и «Шериф» (2:1). Желто-красные впервые в истории победили в трех турах на старте группового этапа еврокубка и уверенно лидируют в квартете.

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Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Рома»

На «Джузеппе Меацца» сойдутся две самые результативные команды Италии — странно ждать от такой разборки чего-то кроме голов. Соперники огорчили друг друга в двух предыдущих поединках в Милане, а в их атаке блистают лучший бомбардир серии А Лаутаро Мартинес и замыкающий снайперский топ-3 Ромелу Лукаку. Плюс бельгиец будет дополнительно мотивирован на встречу с бывшим клубом и сделает все, чтобы показать нерадзурри, кого они потеряли.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.98.

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ФК Интер (Интернационале)
ФК Рома
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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