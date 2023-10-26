«Ростов» и «Локомотив» обменялись победами в Кубке России. В РПЛ Карпин и Галактионов вновь не намерены проигрывать
28 октября «Ростов» и «Локомотив» сойдутся в 13-м туре РПЛ. Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Старт трансляции в 16.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив» 28 октября 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов на успех: поставить на победу «Ростова» в основное время можно с коэффициентом 2.46, что составляет примерно 40% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 2.79 (34%), котировка на ничью — 3.69 (26%).
Команды уже дважды встречались в этом сезоне в Кубке России и обменялись домашними победами. Поставить на то, что на этот раз железнодорожники не уступят в Ростове, можно за 1.57.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 6.40;
• победа «Ростова» 2:1 — за 8.75;
• успех «Локо» 2:1 — за 9.25.
Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.14.
Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.62, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.28.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
«Ростов» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 13-го тура РПЛ 28 октября 2023 года
Соперники находятся далеко друг от друга в турнирной таблице: ростовчане только благодаря победе в прошлом туре над «Ахматом» (3:0) вылезли из зоны вылета, железнодорожники борются за место в верхушке и всего на три очка отстают от идущего вторым «Зенита». Для подопечных Валерия Карпина успех в прошлом туре оказался лишь третьим в текущем розыгрыше РПЛ. Причем «Ростов» ни разу не обыграл клубы из топ-10.
В этом сезоне команды дважды встречались в Кубке России, где обменялись домашними победами. «Ростов» на родном стадионе в последний раз проигрывал еще 3 сентября — «Динамо» в седьмом туре РПЛ (1:2). После ростовчане дома сыграли вничью с ЦСКА (3:3), «Уралом» (2:2) и как раз разгромили «Ахмат» (3:0). А в последних пяти играх чемпионата желто-синие уступили лишь лидирующему «Краснодару» (2:3), трижды разойдясь миром и однажды забрав три очка.
«Локомотив» незадолго до предстоящего матча, 3 октября, обыграл команду Карпина в Кубке (3:1). Команда Михаила Галактионова находится в неплохой форме: не проигрывает на протяжении пяти матчей во всех турнирах, а недавно (в девятом туре РПЛ) даже обыграла «Зенит» (1:0). Правда, «Ростов» — не самый простой соперник для железнодорожников. В последних 10 официальных матчах москвичи победили его всего четыре раза при таком же количестве поражений.
Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Локомотив»
Команды в личных встречах демонстрируют упорную борьбу: в последних 10 официальных играх оформили по четыре победы и дважды сыграли вничью. В текущем сезоне они также обменялись домашними победами в Кубке России. Равенство в личном противостоянии заметно и при взгляде на забитые мячи: в обеих очных встречах текущего сезона отличались и «Ростов», и «Локомотив». А в последних 10 матчах во всех турнирах обмен голами произошел в девяти случаях. Вероятно, тренд сохранится и в предстоящем поединке.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.62.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
11
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1