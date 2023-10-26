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26 октября, 15:15

«Ростов» и «Локомотив» обменялись победами в Кубке России. В РПЛ Карпин и Галактионов вновь не намерены проигрывать

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив» 28 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Валерий Карпин.
Фото Телеграм-канал «Ростова», Telegram
Противостояние команд — одно из самых упорных в лиге.

28 октября «Ростов» и «Локомотив» сойдутся в 13-м туре РПЛ. Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Старт трансляции в 16.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив» 28 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов на успех: поставить на победу «Ростова» в основное время можно с коэффициентом 2.46, что составляет примерно 40% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 2.79 (34%), котировка на ничью — 3.69 (26%).

Команды уже дважды встречались в этом сезоне в Кубке России и обменялись домашними победами. Поставить на то, что на этот раз железнодорожники не уступят в Ростове, можно за 1.57.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.40;

• победа «Ростова» 2:1 — за 8.75;

• успех «Локо» 2:1 — за 9.25.

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Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.14.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.62, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.28.

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«Ростов» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 13-го тура РПЛ 28 октября 2023 года

Соперники находятся далеко друг от друга в турнирной таблице: ростовчане только благодаря победе в прошлом туре над «Ахматом» (3:0) вылезли из зоны вылета, железнодорожники борются за место в верхушке и всего на три очка отстают от идущего вторым «Зенита». Для подопечных Валерия Карпина успех в прошлом туре оказался лишь третьим в текущем розыгрыше РПЛ. Причем «Ростов» ни разу не обыграл клубы из топ-10.

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В этом сезоне команды дважды встречались в Кубке России, где обменялись домашними победами. «Ростов» на родном стадионе в последний раз проигрывал еще 3 сентября — «Динамо» в седьмом туре РПЛ (1:2). После ростовчане дома сыграли вничью с ЦСКА (3:3), «Уралом» (2:2) и как раз разгромили «Ахмат» (3:0). А в последних пяти играх чемпионата желто-синие уступили лишь лидирующему «Краснодару» (2:3), трижды разойдясь миром и однажды забрав три очка.

«Локомотив» незадолго до предстоящего матча, 3 октября, обыграл команду Карпина в Кубке (3:1). Команда Михаила Галактионова находится в неплохой форме: не проигрывает на протяжении пяти матчей во всех турнирах, а недавно (в девятом туре РПЛ) даже обыграла «Зенит» (1:0). Правда, «Ростов» — не самый простой соперник для железнодорожников. В последних 10 официальных матчах москвичи победили его всего четыре раза при таком же количестве поражений.

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Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Локомотив»

Команды в личных встречах демонстрируют упорную борьбу: в последних 10 официальных играх оформили по четыре победы и дважды сыграли вничью. В текущем сезоне они также обменялись домашними победами в Кубке России. Равенство в личном противостоянии заметно и при взгляде на забитые мячи: в обеих очных встречах текущего сезона отличались и «Ростов», и «Локомотив». А в последних 10 матчах во всех турнирах обмен голами произошел в девяти случаях. Вероятно, тренд сохранится и в предстоящем поединке.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.62.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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