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Сегодня, 06:25

«Рейнджерс» в овертайме вырвали победу у «Флориды» и сравняли счет в серии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сергей Бобровский в воротах «Флориды» во втором матче с «Рейнджерс» 25 мая.
Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» обыграл «Флориду» во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2:1 ОТ. Счет в серии стал равным — 1-1.

На 5-й минуте Винсент Трочек вывел команду из Нью-Йорка вперед. Перед перерывом «Пантерз» сравняли счет благодаря голу Картера Верхэге. Больше в основнове время голов забито не было. Победную шайбу на 15-й минуте овертайма забросил Барклай Гудроу.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей, которая стала для него 8-й в этом плей-офф. Его одноклубник и соотечественник Игорь Шестеркин сделал 26 сэйвов и стал второй звездой встречи.

Третий матч в серии состоится на льду «Флориды» 26 мая.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Второй матч

«Рейнджерс» — «Флорида» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Трочек — 7 (Фокс, Панарин), 4:12 — 1:0. Верхэге — 8 (бол., Беннетт, Лунделл), 18:09 — 1:1. Гудроу — 4 (Трочек, Труба), 74:01 — 2:1.

Вратари: Шестеркин — Бобровский.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 31 (8+9+8+6) — 26 (7+9+5+5).

Наши: Панарин (26.25/3/+1) — Куликов (17.35/1/0), Тарасенко (17.16/1/0).

25 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Счет в серии: 1-1.

Игорь Шестеркин
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
1/2 финала Счет в серии
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
0 - 1
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Даллас
0 - 0
4. Эдмонтон - Даллас
0 - 0
0 - 1
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
1 - 1
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
0 - 0
4. Флорида - Рейнджерс
0 - 0
1 - 1
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
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1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
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3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
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Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
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Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
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Бостон - Торонто
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4 - 3
1. Бостон - Торонто
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Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
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Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
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Рейнджерс – Флорида
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