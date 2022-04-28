«Севилья» — «Кадис»: команда Лопетеги размажет соседа в дерби Андалусии
«Севилья» борется за сохранение места в топ-3 чемпионата Испании и 29 апреля 2022 года в матче 34-го тура примет одного из аутсайдеров лиги — «Кадис». Игра на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» начнется в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет платформа Okko Спорт.
Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Севилья» — «Кадис» 29 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначным фаворитом: поставить на победу «Севильи» можно с коэффициентом 1.55, вероятность этого исхода около 63%. Успех «Кадиса» доступен как самый маловероятный итог матча, котировка — 7.10 (13%). Ничья оценена в 4.00 (24%).
Если верите в силу аутсайдера, который двумя неделями ранее одолел «Барселону» (1:0), то берите ставку «Кадис» не проиграет за 2.55.
Также можете выбрать один из вариантов ставки с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.70, а Ф2(+1.5) — за 1.46;
• Ф1(-2.5) можно взять за 5.70, а Ф2 (+2.5) — за 1.14.
На линию «обе забьют» предложена котировка 2.27, обратное предложение оценено в 1.63.
«Севилья» — «Кадис»: прогноз и анализ матча 34-го тура Ла Лиги 29 апреля 2022 года
Команда Лопетеги проводит мощный сезон и долгое время оставался единственным конкурентом «Реала» за чемпионство. «Севилью» подвело большое количество ничьих, при этом команда практически не проигрывает — четыре поражения за сезон в чемпионате, меньше только у «бланкос» (3).
«Кадис» борется за выживание. Андалусийские соседи «Севильи» плетутся только 17-ми — в одном очке от зоны вылета. Они тоже часто играют вничью: 13 раз в сезоне — больше всех в лиге (у «Севильи» таких матчей 12). Главная слабость андердога — нападение. Меньше «желтой подлодки» в этом розыгрыше Ла Лиги забил только «Алавес» с последнего места (26 против 29).
«Севилья» — шестая по голам в чемпионате Испании (49), а в последних трех играх забивала не менее двух мячей. Андалусийцев круто усилил Рафа Мир, которого летом купили у «Вулверхэмптона». Испанец — лучший страйкер команды с 12 голами во всех турнирах. Взять индивидуальный тотал «Севильи» больше 1.5 гола можно с коэффициентом 1.88.
Еще лучше парни Хулена Лопетеги действуют в обороне: у них сильнейшая защита в Ла Лиге — всего 27 пропущенных в 33 матчах. Скромному нападению «Кадиса» будет очень сложно пробить соперника. Помочь могут только травмы игроков обороны: у «Севильи» вряд ли сыграют центральный защитник Карим Рекик и опорник Фернандо, которые на двоих в этом сезоне провели 40 игр.
Поставить на сухую победу фаворита можно за 2.40, обратная линия оценена в 1.53.
Прогноз на матч «Севилья» — «Кадис»
«Севилья» проводит очень качественный сезон и идет в топ-3. Вялому «Кадису» вряд ли удастся помешать команде Хулена Лопетеги набрать три очка. Слишком уж сильно «Кадис» уступает сопернику по уровню футболистов и в организации игры.
Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал «Севильи» больше 1.5 гола за 1.88.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0