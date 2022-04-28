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«Севилья» — «Кадис»: команда Лопетеги размажет соседа в дерби Андалусии

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Севилья» — «Кадис» 29 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Лукас Окампос («Севилья»).
Фото Global Look Press
Уровень соперников несопоставим.

«Севилья» борется за сохранение места в топ-3 чемпионата Испании и 29 апреля 2022 года в матче 34-го тура примет одного из аутсайдеров лиги — «Кадис». Игра на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» начнется в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет платформа Okko Спорт.

Испания. Лига 1. 34-й тур
29 апр, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Кадис

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Севилья» — «Кадис» 29 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначным фаворитом: поставить на победу «Севильи» можно с коэффициентом 1.55, вероятность этого исхода около 63%. Успех «Кадиса» доступен как самый маловероятный итог матча, котировка — 7.10 (13%). Ничья оценена в 4.00 (24%).

Если верите в силу аутсайдера, который двумя неделями ранее одолел «Барселону» (1:0), то берите ставку «Кадис» не проиграет за 2.55.

Также можете выбрать один из вариантов ставки с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.70, а Ф2(+1.5) — за 1.46;

• Ф1(-2.5) можно взять за 5.70, а Ф2 (+2.5) — за 1.14.

На линию «обе забьют» предложена котировка 2.27, обратное предложение оценено в 1.63.

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«Севилья» — «Кадис»: прогноз и анализ матча 34-го тура Ла Лиги 29 апреля 2022 года

Команда Лопетеги проводит мощный сезон и долгое время оставался единственным конкурентом «Реала» за чемпионство. «Севилью» подвело большое количество ничьих, при этом команда практически не проигрывает — четыре поражения за сезон в чемпионате, меньше только у «бланкос» (3).

«Кадис» борется за выживание. Андалусийские соседи «Севильи» плетутся только 17-ми — в одном очке от зоны вылета. Они тоже часто играют вничью: 13 раз в сезоне — больше всех в лиге (у «Севильи» таких матчей 12). Главная слабость андердога — нападение. Меньше «желтой подлодки» в этом розыгрыше Ла Лиги забил только «Алавес» с последнего места (26 против 29).

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«Севилья» — шестая по голам в чемпионате Испании (49), а в последних трех играх забивала не менее двух мячей. Андалусийцев круто усилил Рафа Мир, которого летом купили у «Вулверхэмптона». Испанец — лучший страйкер команды с 12 голами во всех турнирах. Взять индивидуальный тотал «Севильи» больше 1.5 гола можно с коэффициентом 1.88.

Еще лучше парни Хулена Лопетеги действуют в обороне: у них сильнейшая защита в Ла Лиге — всего 27 пропущенных в 33 матчах. Скромному нападению «Кадиса» будет очень сложно пробить соперника. Помочь могут только травмы игроков обороны: у «Севильи» вряд ли сыграют центральный защитник Карим Рекик и опорник Фернандо, которые на двоих в этом сезоне провели 40 игр.

Поставить на сухую победу фаворита можно за 2.40, обратная линия оценена в 1.53.

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Прогноз на матч «Севилья» — «Кадис»

«Севилья» проводит очень качественный сезон и идет в топ-3. Вялому «Кадису» вряд ли удастся помешать команде Хулена Лопетеги набрать три очка. Слишком уж сильно «Кадис» уступает сопернику по уровню футболистов и в организации игры.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал «Севильи» больше 1.5 гола за 1.88.

Футбол
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ФК Кадис
ФК Севилья
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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