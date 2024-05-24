«Байер» провалился в финале ЛЕ, но на слезы нет времени. Иначе «Кайзерслаутерн» оставит команду Алонсо еще и без Кубка Германии

Леверкузенцы не возьмут требл, но еще могут оформить золотой дубль.

25 мая в Берлине состоится финал Кубка Германии — трофей разыграют «Кайзерслаутерн» и «Байер». Встреча пройдет на Олимпийском стадионе. Судья Бастиан Данкерт даст стартовый свисток в 21.00 по московскому времени. Легальной трансляции матча в России не будет.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Германии «Кайзерслаутерн» — «Байер» 25 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали «Байер» безоговорочным фаворитом: поставить на победу парней Хаби Алонсо в основное время можно с коэффициентом 1.15, это примерно 84% вероятности. Успех «Кайзерслаутерна» оценили в гигантские 18.0 (5%), ничью — не менее внушительными 8.80 (11%).

Верите в сенсацию? Непоражение «красных дьяволов» по итогам 90 минут идет в линии за 5.91.

Тотал больше трех мячей предложили за 1.51, ТМ 3 — за 2.43.

Обмен результативными попаданиями доступен за 2.05, «обе забьют — нет» можно взять за 1.73.

В каждом из пяти предыдущих матчей нынешнего розыгрыша Кубка Германии леверкузенцы оформили три гола или больше. На то, что в финале «фармацевты» отличатся как минимум четыре раза, дали котировку 2.55.

Специалисты считают, что основное время завершится со счетом 2:0 или 3:0 в пользу «Байера» — оба исхода представили за 6.00.

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«Кайзерслаутерн» — «Байер»: прогноз и анализ матча Кубка Германии 25 мая 2024 года

Это все же случилось: рекордная беспроигрышная серия команды Хаби Алонсо прервалась на отметке 51 матч. В финале Лиги Европы «фармацевты» разгромно влетели «Аталанте». Бергамаски задушили «Байер» прессингом, а палачом леверкузенской сказки выступил Адемола Лукман — оформил хет-трик в ворота Матея Коваржа. Флориан Вирц и компания ушли с поля без голов лишь во второй раз в текущем сезоне — 27 января скатали нулевую ничью с менхенгладбахской «Боруссией» в бундеслиге.

Обидное поражение лишило немецкий клуб возможности оформить требл. После игры футболисты выглядели подавленными — и это объяснимо: такого оглушительного провала не ожидал никто. Но Алонсо предостерег подопечных от излишне упаднических настроений: произошедшее необходимо оценить с холодной головой, потому что в субботу «Байер» ждет еще одно важное событие — финал Кубка Германии.

«Конечно, нам больно, но эту боль нужно использовать во благо. Мы добились чего-то достаточно выдающегося и должны гордиться. У нас была большая возможность, и мы отдали все силы, но вышло не так, как планировалось. Мы показали не лучший уровень — все, я в том числе. Это послужит нам уроком», — сказал главный тренер леверкузенцев.

Хаби Алонсо («Байер»). Фото Getty Images

Нынешний розыгрыш Кубка Германии оказался богат на сенсации. Обладатель трофея «РБ Лейпциг» вылетел уже во втором раунде, а до полуфинала добрался всего один представитель первой бундеслиги — «Байер». Главным ньюсмейкером стал «Саарбрюкен» — клуб из третьего немецкого дивизиона остановил «Баварию» (2:1), франкфуртский «Айнтрахт» (2:0) и «Боруссию» из Менхенгладбаха (2:1). Но в полуфинале дорогу дерзкому андердогу перешел другой возмутитель спокойствия — «Кайзерслаутерн» (2:0).

«Красные дьяволы» вылетели из бундеслиги по итогам сезона-2011/12 и обратно не возвращались. После шести лет во втором немецком дивизионе «Кайзерслаутерн» даже рухнул в третью лигу — и провел там четыре года. В сезоне-2022/23 красно-белые снова поднялись во вторую бундеслигу и финишировали девятыми, а нынешнюю кампанию закончили на 13-й строчке. Угодивший в стыки «Веен» опередили на семь баллов, а вылетевших «Ганзу» и «Оснабрюк» — на восемь и 11 очков соответственно.

В музее «Кайзерслаутерна» хранятся два Кубка Германии — клуб завоевал их в 1990 и 1996 годах. А вот «Байер» выигрывал трофей лишь однажды — в 1993-м. По количеству финалов красно-белые тоже превосходят леверкузенцев — семь против четырех. В последний раз «красные дьяволы» участвовали в решающей игре турнира в 2003 году — уступили «Баварии» (1:3). «Фармацевты» были в шаге от титула в 2020-м — и тоже уступили мюнхенцам с разницей в два мяча (2:4).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Кайзерслаутерн» — «Байер»

У «красных дьяволов» сразу несколько существенных потерь: основной защитник Ян Эльведи выбыл из-за мышечных проблем, лучший бомбардир клуба во второй бундеслиге Рагнар Ахе — из-за воспаления ахиллова сухожилия. У вингера Бена Цолински — растяжение связок. Но есть шанс, что все трое поправятся к финалу. Левый защитник Хендрик Цук и опорник Юлиан Нихьюс восстанавливаются после разрыва крестообразных связок с января и апреля соответственно.

В распоряжении Хаби Алонсо боевой состав: лазарет пуст, дисциплинарных отстранений тоже не имеется.

«Кайзерслаутерн» — «Байер»: статистика личных встреч

После вылета из бундеслиги красно-белые дважды играли с «фармацевтами» в Кубке Германии, причем оба поединка прошли на «Бай-Арене». В 2014 году в четвертьфинале турнира «Кайзерслаутерн» добился успеха с минимальным счетом (1:0), а в 2015-м леверкузенцы оказались сильнее в 1/8 финала (2:0). Всего в кубковой истории противостояния клубов по три победы.

В чемпионате Германии соперники провели между собой 56 матчей. «Байер» выиграл 26 раз, «красные дьяволы» — 18. Еще 12 встреч завершились вничью.

Прогноз и ставка на матч «Кайзерслаутерн» — «Байер»

В нынешнем розыгрыше Кубка Германии леверкузенцы выступали крайне результативно — в каждой из пяти встреч влетело как минимум четыре мяча. В числе жертв парней Алонсо — «Тойтония Оттенсен» (8:0), «Зандхаузен» (5:2), «Падерборн» (3:1), «Штутгарт» (3:2) и «Фортуна» (4:0). Провал в финале Лиги Европы сильно разозлил «фармацевтов» — вторую осечку подряд они точно не допустят, ведь на кону золотой дубль. «Красные дьяволы» уже прыгнули выше головы и вряд ли способны остановить Вирца и компанию. Особенно в ситуации, когда состояние важнейших исполнителей команды вызывает вопросы.

Рекомендуемая ставка: победа «Байера» и ТБ 3.5 за 2.06.

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