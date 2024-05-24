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«Байер» провалился в финале ЛЕ, но на слезы нет времени. Иначе «Кайзерслаутерн» оставит команду Алонсо еще и без Кубка Германии

Прогноз и ставка на матч Кубка Германии «Кайзерслаутерн» — «Байер» 25 мая 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Флориан Вирц («Байер»).
Фото Getty Images
Хаби Алонсо («Байер»).
Фото Getty Images
1/2
Леверкузенцы не возьмут требл, но еще могут оформить золотой дубль.

25 мая в Берлине состоится финал Кубка Германии — трофей разыграют «Кайзерслаутерн» и «Байер». Встреча пройдет на Олимпийском стадионе. Судья Бастиан Данкерт даст стартовый свисток в 21.00 по московскому времени. Легальной трансляции матча в России не будет.

Германия. Кубок. Финал
25 мая, 21:00. Olympiastadion (Берлин)
Кайзерслаутерн
Байер

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Германии «Кайзерслаутерн» — «Байер» 25 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали «Байер» безоговорочным фаворитом: поставить на победу парней Хаби Алонсо в основное время можно с коэффициентом 1.15, это примерно 84% вероятности. Успех «Кайзерслаутерна» оценили в гигантские 18.0 (5%), ничью — не менее внушительными 8.80 (11%).

Верите в сенсацию? Непоражение «красных дьяволов» по итогам 90 минут идет в линии за 5.91.

Тотал больше трех мячей предложили за 1.51, ТМ 3 — за 2.43.

Обмен результативными попаданиями доступен за 2.05, «обе забьют — нет» можно взять за 1.73.

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В каждом из пяти предыдущих матчей нынешнего розыгрыша Кубка Германии леверкузенцы оформили три гола или больше. На то, что в финале «фармацевты» отличатся как минимум четыре раза, дали котировку 2.55.

Специалисты считают, что основное время завершится со счетом 2:0 или 3:0 в пользу «Байера» — оба исхода представили за 6.00.

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«Кайзерслаутерн» — «Байер»: прогноз и анализ матча Кубка Германии 25 мая 2024 года

Это все же случилось: рекордная беспроигрышная серия команды Хаби Алонсо прервалась на отметке 51 матч. В финале Лиги Европы «фармацевты» разгромно влетели «Аталанте». Бергамаски задушили «Байер» прессингом, а палачом леверкузенской сказки выступил Адемола Лукман — оформил хет-трик в ворота Матея Коваржа. Флориан Вирц и компания ушли с поля без голов лишь во второй раз в текущем сезоне — 27 января скатали нулевую ничью с менхенгладбахской «Боруссией» в бундеслиге.

Обидное поражение лишило немецкий клуб возможности оформить требл. После игры футболисты выглядели подавленными — и это объяснимо: такого оглушительного провала не ожидал никто. Но Алонсо предостерег подопечных от излишне упаднических настроений: произошедшее необходимо оценить с холодной головой, потому что в субботу «Байер» ждет еще одно важное событие — финал Кубка Германии.

«Конечно, нам больно, но эту боль нужно использовать во благо. Мы добились чего-то достаточно выдающегося и должны гордиться. У нас была большая возможность, и мы отдали все силы, но вышло не так, как планировалось. Мы показали не лучший уровень — все, я в том числе. Это послужит нам уроком», — сказал главный тренер леверкузенцев.

Хаби Алонсо («Байер»).
Фото Getty Images

Нынешний розыгрыш Кубка Германии оказался богат на сенсации. Обладатель трофея «РБ Лейпциг» вылетел уже во втором раунде, а до полуфинала добрался всего один представитель первой бундеслиги — «Байер». Главным ньюсмейкером стал «Саарбрюкен» — клуб из третьего немецкого дивизиона остановил «Баварию» (2:1), франкфуртский «Айнтрахт» (2:0) и «Боруссию» из Менхенгладбаха (2:1). Но в полуфинале дорогу дерзкому андердогу перешел другой возмутитель спокойствия — «Кайзерслаутерн» (2:0).

«Красные дьяволы» вылетели из бундеслиги по итогам сезона-2011/12 и обратно не возвращались. После шести лет во втором немецком дивизионе «Кайзерслаутерн» даже рухнул в третью лигу — и провел там четыре года. В сезоне-2022/23 красно-белые снова поднялись во вторую бундеслигу и финишировали девятыми, а нынешнюю кампанию закончили на 13-й строчке. Угодивший в стыки «Веен» опередили на семь баллов, а вылетевших «Ганзу» и «Оснабрюк» — на восемь и 11 очков соответственно.

В музее «Кайзерслаутерна» хранятся два Кубка Германии — клуб завоевал их в 1990 и 1996 годах. А вот «Байер» выигрывал трофей лишь однажды — в 1993-м. По количеству финалов красно-белые тоже превосходят леверкузенцев — семь против четырех. В последний раз «красные дьяволы» участвовали в решающей игре турнира в 2003 году — уступили «Баварии» (1:3). «Фармацевты» были в шаге от титула в 2020-м — и тоже уступили мюнхенцам с разницей в два мяча (2:4).

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Кайзерслаутерн» — «Байер»

У «красных дьяволов» сразу несколько существенных потерь: основной защитник Ян Эльведи выбыл из-за мышечных проблем, лучший бомбардир клуба во второй бундеслиге Рагнар Ахе — из-за воспаления ахиллова сухожилия. У вингера Бена Цолински — растяжение связок. Но есть шанс, что все трое поправятся к финалу. Левый защитник Хендрик Цук и опорник Юлиан Нихьюс восстанавливаются после разрыва крестообразных связок с января и апреля соответственно.

В распоряжении Хаби Алонсо боевой состав: лазарет пуст, дисциплинарных отстранений тоже не имеется.

«Кайзерслаутерн» — «Байер»: статистика личных встреч

После вылета из бундеслиги красно-белые дважды играли с «фармацевтами» в Кубке Германии, причем оба поединка прошли на «Бай-Арене». В 2014 году в четвертьфинале турнира «Кайзерслаутерн» добился успеха с минимальным счетом (1:0), а в 2015-м леверкузенцы оказались сильнее в 1/8 финала (2:0). Всего в кубковой истории противостояния клубов по три победы.

В чемпионате Германии соперники провели между собой 56 матчей. «Байер» выиграл 26 раз, «красные дьяволы» — 18. Еще 12 встреч завершились вничью.

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Прогноз и ставка на матч «Кайзерслаутерн» — «Байер»

В нынешнем розыгрыше Кубка Германии леверкузенцы выступали крайне результативно — в каждой из пяти встреч влетело как минимум четыре мяча. В числе жертв парней Алонсо — «Тойтония Оттенсен» (8:0), «Зандхаузен» (5:2), «Падерборн» (3:1), «Штутгарт» (3:2) и «Фортуна» (4:0). Провал в финале Лиги Европы сильно разозлил «фармацевтов» — вторую осечку подряд они точно не допустят, ведь на кону золотой дубль. «Красные дьяволы» уже прыгнули выше головы и вряд ли способны остановить Вирца и компанию. Особенно в ситуации, когда состояние важнейших исполнителей команды вызывает вопросы.

Рекомендуемая ставка: победа «Байера» и ТБ 3.5 за 2.06.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Константин Тюкавин

Динамо

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
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Виктор Александров

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