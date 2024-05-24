«Байер» провалился в финале ЛЕ, но на слезы нет времени. Иначе «Кайзерслаутерн» оставит команду Алонсо еще и без Кубка Германии
25 мая в Берлине состоится финал Кубка Германии — трофей разыграют «Кайзерслаутерн» и «Байер». Встреча пройдет на Олимпийском стадионе. Судья Бастиан Данкерт даст стартовый свисток в 21.00 по московскому времени. Легальной трансляции матча в России не будет.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Германии «Кайзерслаутерн» — «Байер» 25 мая 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline назвали «Байер» безоговорочным фаворитом: поставить на победу парней Хаби Алонсо в основное время можно с коэффициентом 1.15, это примерно 84% вероятности. Успех «Кайзерслаутерна» оценили в гигантские 18.0 (5%), ничью — не менее внушительными 8.80 (11%).
Верите в сенсацию? Непоражение «красных дьяволов» по итогам 90 минут идет в линии за 5.91.
Тотал больше трех мячей предложили за 1.51, ТМ 3 — за 2.43.
Обмен результативными попаданиями доступен за 2.05, «обе забьют — нет» можно взять за 1.73.
В каждом из пяти предыдущих матчей нынешнего розыгрыша Кубка Германии леверкузенцы оформили три гола или больше. На то, что в финале «фармацевты» отличатся как минимум четыре раза, дали котировку 2.55.
Специалисты считают, что основное время завершится со счетом 2:0 или 3:0 в пользу «Байера» — оба исхода представили за 6.00.
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«Кайзерслаутерн» — «Байер»: прогноз и анализ матча Кубка Германии 25 мая 2024 года
Это все же случилось: рекордная беспроигрышная серия команды Хаби Алонсо прервалась на отметке 51 матч. В финале Лиги Европы «фармацевты» разгромно влетели «Аталанте». Бергамаски задушили «Байер» прессингом, а палачом леверкузенской сказки выступил Адемола Лукман — оформил хет-трик в ворота Матея Коваржа. Флориан Вирц и компания ушли с поля без голов лишь во второй раз в текущем сезоне — 27 января скатали нулевую ничью с менхенгладбахской «Боруссией» в бундеслиге.
Обидное поражение лишило немецкий клуб возможности оформить требл. После игры футболисты выглядели подавленными — и это объяснимо: такого оглушительного провала не ожидал никто. Но Алонсо предостерег подопечных от излишне упаднических настроений: произошедшее необходимо оценить с холодной головой, потому что в субботу «Байер» ждет еще одно важное событие — финал Кубка Германии.
«Конечно, нам больно, но эту боль нужно использовать во благо. Мы добились чего-то достаточно выдающегося и должны гордиться. У нас была большая возможность, и мы отдали все силы, но вышло не так, как планировалось. Мы показали не лучший уровень — все, я в том числе. Это послужит нам уроком», — сказал главный тренер леверкузенцев.
Нынешний розыгрыш Кубка Германии оказался богат на сенсации. Обладатель трофея «РБ Лейпциг» вылетел уже во втором раунде, а до полуфинала добрался всего один представитель первой бундеслиги — «Байер». Главным ньюсмейкером стал «Саарбрюкен» — клуб из третьего немецкого дивизиона остановил «Баварию» (2:1), франкфуртский «Айнтрахт» (2:0) и «Боруссию» из Менхенгладбаха (2:1). Но в полуфинале дорогу дерзкому андердогу перешел другой возмутитель спокойствия — «Кайзерслаутерн» (2:0).
«Красные дьяволы» вылетели из бундеслиги по итогам сезона-2011/12 и обратно не возвращались. После шести лет во втором немецком дивизионе «Кайзерслаутерн» даже рухнул в третью лигу — и провел там четыре года. В сезоне-2022/23 красно-белые снова поднялись во вторую бундеслигу и финишировали девятыми, а нынешнюю кампанию закончили на 13-й строчке. Угодивший в стыки «Веен» опередили на семь баллов, а вылетевших «Ганзу» и «Оснабрюк» — на восемь и 11 очков соответственно.
В музее «Кайзерслаутерна» хранятся два Кубка Германии — клуб завоевал их в 1990 и 1996 годах. А вот «Байер» выигрывал трофей лишь однажды — в 1993-м. По количеству финалов красно-белые тоже превосходят леверкузенцев — семь против четырех. В последний раз «красные дьяволы» участвовали в решающей игре турнира в 2003 году — уступили «Баварии» (1:3). «Фармацевты» были в шаге от титула в 2020-м — и тоже уступили мюнхенцам с разницей в два мяча (2:4).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Кайзерслаутерн» — «Байер»
У «красных дьяволов» сразу несколько существенных потерь: основной защитник Ян Эльведи выбыл из-за мышечных проблем, лучший бомбардир клуба во второй бундеслиге Рагнар Ахе — из-за воспаления ахиллова сухожилия. У вингера Бена Цолински — растяжение связок. Но есть шанс, что все трое поправятся к финалу. Левый защитник Хендрик Цук и опорник Юлиан Нихьюс восстанавливаются после разрыва крестообразных связок с января и апреля соответственно.
В распоряжении Хаби Алонсо боевой состав: лазарет пуст, дисциплинарных отстранений тоже не имеется.
«Кайзерслаутерн» — «Байер»: статистика личных встреч
После вылета из бундеслиги красно-белые дважды играли с «фармацевтами» в Кубке Германии, причем оба поединка прошли на «Бай-Арене». В 2014 году в четвертьфинале турнира «Кайзерслаутерн» добился успеха с минимальным счетом (1:0), а в 2015-м леверкузенцы оказались сильнее в 1/8 финала (2:0). Всего в кубковой истории противостояния клубов по три победы.
В чемпионате Германии соперники провели между собой 56 матчей. «Байер» выиграл 26 раз, «красные дьяволы» — 18. Еще 12 встреч завершились вничью.
Прогноз и ставка на матч «Кайзерслаутерн» — «Байер»
В нынешнем розыгрыше Кубка Германии леверкузенцы выступали крайне результативно — в каждой из пяти встреч влетело как минимум четыре мяча. В числе жертв парней Алонсо — «Тойтония Оттенсен» (8:0), «Зандхаузен» (5:2), «Падерборн» (3:1), «Штутгарт» (3:2) и «Фортуна» (4:0). Провал в финале Лиги Европы сильно разозлил «фармацевтов» — вторую осечку подряд они точно не допустят, ведь на кону золотой дубль. «Красные дьяволы» уже прыгнули выше головы и вряд ли способны остановить Вирца и компанию. Особенно в ситуации, когда состояние важнейших исполнителей команды вызывает вопросы.
Рекомендуемая ставка: победа «Байера» и ТБ 3.5 за 2.06.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4