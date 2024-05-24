Хави уволили из «Барселоны». В последнем матче у руля каталонцев ему противостоит вялая «Севилья»

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Севилья» — «Барселона» 26 мая 2024 года

Андалусийцы уступили сине-гранатовым четыре раза подряд.

26 мая «Барселона» закроет сезон выездом к «Севилье» в 38-м туре чемпионата Испании. Команды сойдутся на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Севилья» — «Барселона» 26 мая 2024 года

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает «блауграну» фаворитом. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 1.80, вероятность такого исхода — примерно 53%. Дележ очков доступен за 4.10 (23%), успех севильцев — за 3.95 (24%).

Красно-белые проиграли в четырех очных встречах подряд. Считаете, что «рохибланкос» испортят каталонцам финал сезона? 1Х идет за 2.00.

Тотал больше трех мячей оценен в 1.80, ТМ 3 — в 2.90. Обмен голами предлагают за 1.50, обратный рынок дали за 2.60.

Самые вероятные результаты игры, по версии аналитиков ФОНБЕТ, — ничья 1:1 или 2:1 в пользу «Барсы» за 9.00.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

«Севилья» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 38-го тура ла лиги 26 мая 2024 года

Андалусийцы провели неудачную кампанию — и заняли 13-е место. При определенных раскладах в случае победы над «Барсой» парни Кике Флореса заберутся в десятку. Но это не отменит главного: еврокубков в следующем сезоне «Рамон Санчес Писхуан» не увидит.

В этом чемпионате «рохибланкос» очень много пропускали (52). Больше только у «Осасуны» (55), «Сельты» (55) и пары глухих аутсайдеров — «Гранады» (72) и «Альмерии» (74). По забитым мячам (47) красно-белые замыкают девятку.

При этом «Севилья» выступала в Лиге чемпионов. В квартете с «Арсеналом», ПСВ и «Лансом» андалусийцы заняли последнее место. Они ни разу не победили и проиграли в четырех встречах из шести. На групповом этапе хуже себя проявила только «Црвена Звезда», набрав всего один балл. Из Кубка Испании команда Флореса выбыла в 1/4 финала, проиграв «Атлетико» (0:1).

Лучший снайпер «рохибланкос» — Юссеф Эн-Несири (19 мячей во всех турнирах). Серхио Рамос забил семь голов, Исаак Роберо отличился шесть раз.

Серхио Рамос («Севилья»). Фото Getty Images

«Барселона» проиграла чемпионат Испании «Реалу», но вырвала второе место у бойкой «Жироны». Команда Хави обогнала Артема Довбика и компанию на четыре балла и гарантировала серебро за тур до финиша.

Каталонцы — третий клуб ла лиги по результативности (77) и четвертый по надежности обороны (43 пропущенных).

В семи прошлых встречах во всех турнирах сине-гранатовые уступили трижды, в списке обидчиков — «ПСЖ» (1:4), «Реал» (2:3) и «Жирона» (2:4). .Из Кубка Испании «блауграну» в январе выбил «Атлетик» (2:4), который в результате забрал трофей.

Лучший по гол+пас в составе «Барсы» — Роберт Левандовски (25+9 во всех турнирах). На второй строчке — Рафинья (10+12). Тройку замыкает Илкай Гюндоган (5+13). Также в топе бомбардиров и ассистентов Жоау Феликс (10+6) и Ферран Торрес (11+4).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Севилья» — «Барселона»

У «рохибланкос» травмированы Джибриль Соу, Оливер Торрес, Неманья Гудель, Исаак Ромеро, Эрик Ламела и легендарный Хесус Навас. Из-за перебора карточек игру пропустит Кике Салас.

У «блауграны» из-за травм выпали Гави, Алехандро Бальде и Френки де Йонг. Дисквалификаций нет.

«Севилья» — «Барселона»: статистика личных встреч

В первом круге чемпионата Испании андалусийцы уступили (0:1). На дистанции из 10 встреч во всех турнирах «Барса» выиграла шесть раз, «Севилья» — один, два поединка завершились вничью.

В ла лиге команды сталкивались 159 раз. У красно-белых — 36 побед, у сине-гранатовых — 88, в 35 матчах разошлись миром.

Илкай Гюндоган и Иван Ракитич («Барселона» — «Севилья»). Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Барселона»

Клубы завершают сезон с разной степенью неудовлетворенности и хотели бы стереть его из памяти. Андалусийцы зависли в середине таблицы, ужасно выступили в ЛЧ и не попали в еврокубки на следующий сезон. А сине-гранатовые не взяли ни одного трофея и наблюдали худшее зрелище для каталонцев — чемпионский парад «Реала». Поэтому финальный тур вряд ли станет для обеих команд большим праздником. К тому же отставка Хави и бесконечные скандалы не добавляют хорошего настроения раздевалке «блауграны».

Очные встречи соперников редко бывают обоюдоострыми — в семи из 10 матчей не прошла ставка на обмен голами. К тому же «Севилья» в этом сезоне не блещет в атаке.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 2.60.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита