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«Краснодар» — «Ахмат»: Сафонов в кризисе даст шанс гостям?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» 15 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Матвей Сафонов, «Краснодар».
Фото Официальный сайт «Краснодара».
У грозненцев есть шанс.

15 октября в матче 13-го тура РПЛ «Краснодар» попробует подняться еще выше в турнирной таблице, а помешать ему попробует «Ахмат». Игра начнется в 16.30 по московскому времени на стадионе «Краснодар», в прямом эфире посмотреть ее можно будет на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 16.25 мск. Рассудит команды бригада арбитров во главе с Яном Бобровским.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ахмат

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» 15 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы «Краснодара» на победу выше. Поставить на хозяев можно за 2.12, это примерно 48% вероятности исхода. Успех «Ахмата» оценили в 3.50 (28%), ничья доступна за 3.70 (24%).

Если считаете, что гости не уступят на выезде, оформите ставку за 1.77.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.55, Ф2(0) — за 2.55.

Эксперты не сомневаются в том, что встреча получится результативной — тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.77.

Вариант «обе забьют» еще более вероятен и идет за 1.67.

Коэффициент на минимум два гола «Краснодара» — 1.92, на такую же результативность у «Ахмата» — 2.60.

Наиболее возможный точный счет встречи — 1:1 за 6.80.

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«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча РПЛ 15 октября 2022 года

Краснодарцы капитально сбавили обороты в минувших двух турах. Они не просто набрали всего одно очко за две игры, они еще и уступили соперникам по всем статьям. В матче против «Крыльев» южан «повозил» Сергей Пиняев, обстучав все штанги и заставив полетать Матвея Сафонова по вратарской, а в ответ «Краснодар» не предложил ничего вразумительного и проиграл по xG (1.56 против 0.95).

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Но еще обиднее получилась игра против «Ростова». Там черно-зеленые вообще вели 2:0 к перерыву, но в итоге уступили 2:3. «Благодарить» за такой обидный результат стоит Кайо (он привез пенальти и удалился) и немного Матвея Сафонова — он допустил достаточно легкий гол, пустив мяч под рукой. При этом вряд ли голкиперу можно предъявлять глобальные претензии — за игру он потащил несколько «мертвых» мячей и совершил семь сейвов.

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«Ахмат» последние два матча выступает странно. С одной стороны, без вопросов было побеждено «Динамо», когда грозненцы забили два уже к перерыву, и, даже оставшись в меньшинстве на полчаса, удержали счет. С другой стороны, команда Сергея Ташуева уступила «Оренбургу» на выезде, хотя и не играла сильно хуже, но позволила уж сильно разогнаться хозяевам. Оренбуржцы наколотили 2.11 xG всего за пять ударов в створ, и сумели нанести 22 удара по воротам. По этому матчу к Ташуеву могут быть серьезные вопросы.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ахмат»

«Краснодар» будто попал в мини-кризис, победив всего дважды за последние пять туров. При этом двум последним соперникам («Ростову» и «Крыльям») уступили в том числе и по игре, нанесли меньше ударов по воротам и набрали меньше ожидаемых голов. Матвей Сафонов пока героически тащит почти все, но в последнем туре пропустил легкий мяч.

«Ахмат» в таких условиях может бороться. Да, победить хозяев с их вратарем будет тяжело, но зная, какая проблемная в «Краснодаре» в последние туры атакующая линия, можно надеяться не проиграть на выезде.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.77.

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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
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Спартак

 11
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Кристиан Нобоа

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 9
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Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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