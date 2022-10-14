«Краснодар» — «Ахмат»: Сафонов в кризисе даст шанс гостям?
15 октября в матче 13-го тура РПЛ «Краснодар» попробует подняться еще выше в турнирной таблице, а помешать ему попробует «Ахмат». Игра начнется в 16.30 по московскому времени на стадионе «Краснодар», в прямом эфире посмотреть ее можно будет на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 16.25 мск. Рассудит команды бригада арбитров во главе с Яном Бобровским.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» 15 октября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы «Краснодара» на победу выше. Поставить на хозяев можно за 2.12, это примерно 48% вероятности исхода. Успех «Ахмата» оценили в 3.50 (28%), ничья доступна за 3.70 (24%).
Если считаете, что гости не уступят на выезде, оформите ставку за 1.77.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.55, Ф2(0) — за 2.55.
Эксперты не сомневаются в том, что встреча получится результативной — тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.77.
Вариант «обе забьют» еще более вероятен и идет за 1.67.
Коэффициент на минимум два гола «Краснодара» — 1.92, на такую же результативность у «Ахмата» — 2.60.
Наиболее возможный точный счет встречи — 1:1 за 6.80.
«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча РПЛ 15 октября 2022 года
Краснодарцы капитально сбавили обороты в минувших двух турах. Они не просто набрали всего одно очко за две игры, они еще и уступили соперникам по всем статьям. В матче против «Крыльев» южан «повозил» Сергей Пиняев, обстучав все штанги и заставив полетать Матвея Сафонова по вратарской, а в ответ «Краснодар» не предложил ничего вразумительного и проиграл по xG (1.56 против 0.95).
Но еще обиднее получилась игра против «Ростова». Там черно-зеленые вообще вели 2:0 к перерыву, но в итоге уступили 2:3. «Благодарить» за такой обидный результат стоит Кайо (он привез пенальти и удалился) и немного Матвея Сафонова — он допустил достаточно легкий гол, пустив мяч под рукой. При этом вряд ли голкиперу можно предъявлять глобальные претензии — за игру он потащил несколько «мертвых» мячей и совершил семь сейвов.
«Ахмат» последние два матча выступает странно. С одной стороны, без вопросов было побеждено «Динамо», когда грозненцы забили два уже к перерыву, и, даже оставшись в меньшинстве на полчаса, удержали счет. С другой стороны, команда Сергея Ташуева уступила «Оренбургу» на выезде, хотя и не играла сильно хуже, но позволила уж сильно разогнаться хозяевам. Оренбуржцы наколотили 2.11 xG всего за пять ударов в створ, и сумели нанести 22 удара по воротам. По этому матчу к Ташуеву могут быть серьезные вопросы.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ахмат»
«Краснодар» будто попал в мини-кризис, победив всего дважды за последние пять туров. При этом двум последним соперникам («Ростову» и «Крыльям») уступили в том числе и по игре, нанесли меньше ударов по воротам и набрали меньше ожидаемых голов. Матвей Сафонов пока героически тащит почти все, но в последнем туре пропустил легкий мяч.
«Ахмат» в таких условиях может бороться. Да, победить хозяев с их вратарем будет тяжело, но зная, какая проблемная в «Краснодаре» в последние туры атакующая линия, можно надеяться не проиграть на выезде.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1