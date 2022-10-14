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«Динамо» — «Оренбург»: Йокановичу светит пятый матч без побед

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Динамо» — «Оренбург» 15 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Славиша Йоканович, «Динамо».
Фото Официальный сайт «Динамо».
Москвичи зря доверяют главному тренеру.

15 октября «Динамо» попробует прервать серию поражений, сыграв с «Оренбургом». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «ВТБ Арена», в прямом эфире посмотреть его можно будет на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru. Старт трансляции — в 19.25 мск. Рассудит команды Василий Казарцев.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Оренбург

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Оренбург» 15 октября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Динамо» можно за 1.80, это примерно 55% вероятности исхода. Успех «Оренбурга» оценили в 4.00 (25%), ничью — в 4.30 (20%).

Считаете, что гости не проиграют на «ВТБ Арене»? Оформите ставку за 2.08.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.40, Ф2(0) — за 3.10.

Минимум два мяча от «Динамо» предложено взять за 1.82, аналогичная результативность у «Оренбурга» идет за 3.00.

Эксперты считают, что в игре будет забито минимум три мяча, коэффициент на тотал больше 2.5 — 1.81.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.75.

Наиболее возможный точный счет встречи — 1:1 за 7.00.

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«Динамо» — «Оренбург»: прогноз и анализ матча РПЛ 15 октября 2022 года

Давно москвичам не было так плохо, как сейчас. Четыре матча подряд без побед, из них три поражения подряд с общим счетом 2:6 — сине-белые в кризисе. При этом уступало «Динамо» разного уровня соперникам — более слабому «Ахмату» (1:2), равному «Сочи» (1:2), более сильному «Зениту» (0:2). Лишь с армейцами в последнем туре удалось сыграть вничью, но сама игра получилась односторонней — ЦСКА давил весь матч и настрелял по итогу 2.7 xG.

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Основная проблема сине-белых — разлад в обороне и одновременно слабая атака. После сорвавшегося отъезда в «Челси» Захарян уже не искрит, как прежде; затормозил Смолов, забив за полтора месяца два мяча. А больше тащить динамовцев некому, поэтому за последние десять туров они оформили всего 13 голов — даже у их визави из Оренбурга больше. Тем не менее, в «Динамо» заявили, что рассчитывают на Славишу Йокановича и никого никуда убирать не собираются.

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Возможно, «Оренбург» поменяет мнение клубных боссов, потому что в отличии от «Динамо», гости находятся в отличной форме. После жуткого разгрома от «Зенита» (0:8) оренбуржцы собрались и выдали серию из трех побед с общим счетом 8:2, а их жертвами по пути стали «Ахмат», «Нижний Новгород» и в особенности «Сочи» (4:1). И пусть главный тренер южан, Точилин, говорил, что все проблемы сочинцы создали себе сами, Марцел Личка, похоже, умеет такими проблемами пользоваться.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Оренбург»

«Динамо» пока не выглядит как команда, способная что-то серьезное предложить оппоненту. Дошло до того, что за последние десять матчей в РПЛ у москвичей меньше побед (3), чем у «Оренбурга» (5) и меньше голов (13), чем у визави (15). Это тревожная ситуация, и пока неясно, как из нее выбраться.

Надежда одна — «Оренбург» в основном проигрывает гостевые встречи, но для этого сине-белым надо что-то предложить своей игрой. В любом случае, можно ожидать сопротивления от гостей (они набрали ход) и хотя бы одного мяча от «Динамо». Иначе Йоканович будет в опасности.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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