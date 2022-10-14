«Динамо» — «Оренбург»: Йокановичу светит пятый матч без побед
15 октября «Динамо» попробует прервать серию поражений, сыграв с «Оренбургом». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «ВТБ Арена», в прямом эфире посмотреть его можно будет на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru. Старт трансляции — в 19.25 мск. Рассудит команды Василий Казарцев.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Оренбург» 15 октября 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Динамо» можно за 1.80, это примерно 55% вероятности исхода. Успех «Оренбурга» оценили в 4.00 (25%), ничью — в 4.30 (20%).
Считаете, что гости не проиграют на «ВТБ Арене»? Оформите ставку за 2.08.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.40, Ф2(0) — за 3.10.
Минимум два мяча от «Динамо» предложено взять за 1.82, аналогичная результативность у «Оренбурга» идет за 3.00.
Эксперты считают, что в игре будет забито минимум три мяча, коэффициент на тотал больше 2.5 — 1.81.
Вариант «обе забьют» доступен за 1.75.
Наиболее возможный точный счет встречи — 1:1 за 7.00.
«Динамо» — «Оренбург»: прогноз и анализ матча РПЛ 15 октября 2022 года
Давно москвичам не было так плохо, как сейчас. Четыре матча подряд без побед, из них три поражения подряд с общим счетом 2:6 — сине-белые в кризисе. При этом уступало «Динамо» разного уровня соперникам — более слабому «Ахмату» (1:2), равному «Сочи» (1:2), более сильному «Зениту» (0:2). Лишь с армейцами в последнем туре удалось сыграть вничью, но сама игра получилась односторонней — ЦСКА давил весь матч и настрелял по итогу 2.7 xG.
Основная проблема сине-белых — разлад в обороне и одновременно слабая атака. После сорвавшегося отъезда в «Челси» Захарян уже не искрит, как прежде; затормозил Смолов, забив за полтора месяца два мяча. А больше тащить динамовцев некому, поэтому за последние десять туров они оформили всего 13 голов — даже у их визави из Оренбурга больше. Тем не менее, в «Динамо» заявили, что рассчитывают на Славишу Йокановича и никого никуда убирать не собираются.
Возможно, «Оренбург» поменяет мнение клубных боссов, потому что в отличии от «Динамо», гости находятся в отличной форме. После жуткого разгрома от «Зенита» (0:8) оренбуржцы собрались и выдали серию из трех побед с общим счетом 8:2, а их жертвами по пути стали «Ахмат», «Нижний Новгород» и в особенности «Сочи» (4:1). И пусть главный тренер южан, Точилин, говорил, что все проблемы сочинцы создали себе сами, Марцел Личка, похоже, умеет такими проблемами пользоваться.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Оренбург»
«Динамо» пока не выглядит как команда, способная что-то серьезное предложить оппоненту. Дошло до того, что за последние десять матчей в РПЛ у москвичей меньше побед (3), чем у «Оренбурга» (5) и меньше голов (13), чем у визави (15). Это тревожная ситуация, и пока неясно, как из нее выбраться.
Надежда одна — «Оренбург» в основном проигрывает гостевые встречи, но для этого сине-белым надо что-то предложить своей игрой. В любом случае, можно ожидать сопротивления от гостей (они набрали ход) и хотя бы одного мяча от «Динамо». Иначе Йоканович будет в опасности.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1