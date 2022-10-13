Радулов и Ко сейчас не помощники.

14 октября в игре регулярного чемпионата КХЛ встретятся одни из лидеров Восточной конференции — «Автомобилист» и «Ак Барс». Матч пройдет в Екатеринбурге на льду арены «Уралец», время начала — 17.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс» 14 октября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает гостей небольшими фаворитами: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.23, что составляет приблизительно 43% вероятности. Успех «Автомобилиста» доступен с котировкой 2.90 (33%), ничья идет за 3.80 (24%).

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 4.10, Ф2(+1.5) — за 1.22;

• Ф2(-1.5) идет за 2.90, Ф1(+1.5) — за 1.37.

Команды в этом сезоне встречались уже три раза, и во всех матчах победили екатеринбуржцы. Правда, в двух последних играх команда Николая Заварухина сломила соперника только в овертайме, но те встречи проходили на льду «Ак Барса». Считаете, что и в этот раз «Автомобилист» как минимум не проиграет? Этот рынок доступен за 1.61.

Также матчи между командами получались результативными: в двух из трех забросили минимум семь шайб на двоих. Екатеринбуржцы вообще в этом сезоне забивают много: команда вторая по результативности в лиге. Тотал больше 4.5 шайбы на предстоящий матч можно оформить за 1.75, ТМ 4.5 — за 2.08.

«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз и анализ матча КХЛ 14 октября 2022 года

Екатеринбуржцы лидируют в Восточной конференции, а в общей турнирной таблице их опережают только СКА и московское «Динамо». Команда показывает симпатичную игру и очень много забивает: за 17 матчей забросила уже 61 шайбу, чуть больше только у СКА (62). «Ак Барс» же один из худших по голам — их 37 за 16 встреч. Меньше забило лишь четыре команды.

В топ-5 лучших бомбардиров КХЛ находится сразу два игрока «Автомобилиста» — нападающие Брукс Мэйсек и Кертис Волк. Первый оформил 10+12 по системе гол+пас, второй — 5+13. Немец вместе с Маратом Хайруллиным из СКА и Эриком О'Деллом из «Динамо» забили больше всех в лиге, казахстанец — единолично лучший ассистент.

В среднем за матч «Автомобилист» забрасывает 3.59 шайбы, а в этом сезоне лишь шесть раз забил меньше четырех голов за игру. Индивидуальный тотал екатеринбуржцев больше 2.5 шайбы оценен в 2.30, ИТМ1 (2.5) — в 1.58.

При отличной игре в атаке «Автомобилист» часто пропускает — 46 шайб за 17 игр. Меньше двух голов за матч екатеринбуржцы пропустили всего четыре раза, меньше трех — в девяти. То есть почти в половине игр этого сезона команда Заварухина пропустила минимум трижды. «Ак Барс» же имеет один из лучших показателей по пропущенным голам: 36 шайб за 16 матчей — это шестой показатель в лиге.

При этом в последних матчах казанцы пропускали много: в четырех из шести получили в свои ворота минимум три гола и к тому же проиграли четыре встречи подряд. Последняя победа «Ак Барса» в основное время случилась аж 27 сентября: с тех пор команда проиграла пять раз и однажды выиграла в овертайме.

Прогноз и ставка на матч «Автомобилист» — «Ак Барс» 14 октября 2022 года

Казанцы попали в кризис: проиграли пять из шести последних встреч, в которых пропустили больше, чем в остальных матчах сезона (17 против 16). Команда Олега Знарка явно играет ниже возможностей, ведь в составе есть много мощных исполнителей — Александр Радулов, Вадим Шипачев, Станислав Галиев.

«Автомобилист» же стабильно выступает на протяжении всего сезона: команда много забивает, немало пропускает и часто выигрывает. Казанцы в последнее время много пропускают, екатеринбуржцы — вторые по результативности в КХЛ. А две очные встречи в этом сезоне закончились яркими победами «Автомобилиста» 5:2 и 5:4 (ОТ).

Рекомендуемая ставка: тотал больше 4.5 гола за 1.75.