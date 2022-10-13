Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

13 октября, 14:15

«Автомобилист» — «Ак Барс»: у Знарка нет аргументов против Волка и Мэйсека

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс» 14 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок.
Фото Твиттер «Ак Барса»., Twitter
Радулов и Ко сейчас не помощники.

14 октября в игре регулярного чемпионата КХЛ встретятся одни из лидеров Восточной конференции — «Автомобилист» и «Ак Барс». Матч пройдет в Екатеринбурге на льду арены «Уралец», время начала — 17.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME.

Жозе Моуринью (&laquo;Рома&raquo;). «Бетис» — «Рома»: Моуринью не помешает даже травма Дибалы

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс» 14 октября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает гостей небольшими фаворитами: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.23, что составляет приблизительно 43% вероятности. Успех «Автомобилиста» доступен с котировкой 2.90 (33%), ничья идет за 3.80 (24%).

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 4.10, Ф2(+1.5) — за 1.22;

• Ф2(-1.5) идет за 2.90, Ф1(+1.5) — за 1.37.

Команды в этом сезоне встречались уже три раза, и во всех матчах победили екатеринбуржцы. Правда, в двух последних играх команда Николая Заварухина сломила соперника только в овертайме, но те встречи проходили на льду «Ак Барса». Считаете, что и в этот раз «Автомобилист» как минимум не проиграет? Этот рынок доступен за 1.61.

Также матчи между командами получались результативными: в двух из трех забросили минимум семь шайб на двоих. Екатеринбуржцы вообще в этом сезоне забивают много: команда вторая по результативности в лиге. Тотал больше 4.5 шайбы на предстоящий матч можно оформить за 1.75, ТМ 4.5 — за 2.08.

Валерий Карпин, &laquo;Ростов&raquo;. «Ростов» — «Урал»: супертрио Карпина остановит Гончаренко

«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз и анализ матча КХЛ 14 октября 2022 года

Екатеринбуржцы лидируют в Восточной конференции, а в общей турнирной таблице их опережают только СКА и московское «Динамо». Команда показывает симпатичную игру и очень много забивает: за 17 матчей забросила уже 61 шайбу, чуть больше только у СКА (62). «Ак Барс» же один из худших по голам — их 37 за 16 встреч. Меньше забило лишь четыре команды.

В топ-5 лучших бомбардиров КХЛ находится сразу два игрока «Автомобилиста» — нападающие Брукс Мэйсек и Кертис Волк. Первый оформил 10+12 по системе гол+пас, второй — 5+13. Немец вместе с Маратом Хайруллиным из СКА и Эриком О'Деллом из «Динамо» забили больше всех в лиге, казахстанец — единолично лучший ассистент.

В среднем за матч «Автомобилист» забрасывает 3.59 шайбы, а в этом сезоне лишь шесть раз забил меньше четырех голов за игру. Индивидуальный тотал екатеринбуржцев больше 2.5 шайбы оценен в 2.30, ИТМ1 (2.5) — в 1.58.

При отличной игре в атаке «Автомобилист» часто пропускает — 46 шайб за 17 игр. Меньше двух голов за матч екатеринбуржцы пропустили всего четыре раза, меньше трех — в девяти. То есть почти в половине игр этого сезона команда Заварухина пропустила минимум трижды. «Ак Барс» же имеет один из лучших показателей по пропущенным голам: 36 шайб за 16 матчей — это шестой показатель в лиге.

Микель Артета, тренер &laquo;Арсенала&raquo;. «Буде-Глимт» — «Арсенал»: Хайкин и Ко удивят Артету

При этом в последних матчах казанцы пропускали много: в четырех из шести получили в свои ворота минимум три гола и к тому же проиграли четыре встречи подряд. Последняя победа «Ак Барса» в основное время случилась аж 27 сентября: с тех пор команда проиграла пять раз и однажды выиграла в овертайме.

Прогноз и ставка на матч «Автомобилист» — «Ак Барс» 14 октября 2022 года

Казанцы попали в кризис: проиграли пять из шести последних встреч, в которых пропустили больше, чем в остальных матчах сезона (17 против 16). Команда Олега Знарка явно играет ниже возможностей, ведь в составе есть много мощных исполнителей — Александр Радулов, Вадим Шипачев, Станислав Галиев.

«Автомобилист» же стабильно выступает на протяжении всего сезона: команда много забивает, немало пропускает и часто выигрывает. Казанцы в последнее время много пропускают, екатеринбуржцы — вторые по результативности в КХЛ. А две очные встречи в этом сезоне закончились яркими победами «Автомобилиста» 5:2 и 5:4 (ОТ).

Рекомендуемая ставка: тотал больше 4.5 гола за 1.75.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
0
Читайте также
«Спасаем жизни по обе стороны». Босс мирового дзюдо объяснил, почему не хочет отстранять Россию
Гаджиев заявил, что бой Минеева против бразильца Родригеса может стать последним в карьере россиянина
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Урал»: супертрио Карпина остановит Гончаренко

«Торпедо» — «Локомотив»: железнодорожники в нокауте после ухода Цорна и Циннбауэра?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости