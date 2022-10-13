«Автомобилист» — «Ак Барс»: у Знарка нет аргументов против Волка и Мэйсека
14 октября в игре регулярного чемпионата КХЛ встретятся одни из лидеров Восточной конференции — «Автомобилист» и «Ак Барс». Матч пройдет в Екатеринбурге на льду арены «Уралец», время начала — 17.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс» 14 октября 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает гостей небольшими фаворитами: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.23, что составляет приблизительно 43% вероятности. Успех «Автомобилиста» доступен с котировкой 2.90 (33%), ничья идет за 3.80 (24%).
Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) можно взять за 4.10, Ф2(+1.5) — за 1.22;
• Ф2(-1.5) идет за 2.90, Ф1(+1.5) — за 1.37.
Команды в этом сезоне встречались уже три раза, и во всех матчах победили екатеринбуржцы. Правда, в двух последних играх команда Николая Заварухина сломила соперника только в овертайме, но те встречи проходили на льду «Ак Барса». Считаете, что и в этот раз «Автомобилист» как минимум не проиграет? Этот рынок доступен за 1.61.
Также матчи между командами получались результативными: в двух из трех забросили минимум семь шайб на двоих. Екатеринбуржцы вообще в этом сезоне забивают много: команда вторая по результативности в лиге. Тотал больше 4.5 шайбы на предстоящий матч можно оформить за 1.75, ТМ 4.5 — за 2.08.
«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз и анализ матча КХЛ 14 октября 2022 года
Екатеринбуржцы лидируют в Восточной конференции, а в общей турнирной таблице их опережают только СКА и московское «Динамо». Команда показывает симпатичную игру и очень много забивает: за 17 матчей забросила уже 61 шайбу, чуть больше только у СКА (62). «Ак Барс» же один из худших по голам — их 37 за 16 встреч. Меньше забило лишь четыре команды.
В топ-5 лучших бомбардиров КХЛ находится сразу два игрока «Автомобилиста» — нападающие Брукс Мэйсек и Кертис Волк. Первый оформил 10+12 по системе гол+пас, второй — 5+13. Немец вместе с Маратом Хайруллиным из СКА и Эриком О'Деллом из «Динамо» забили больше всех в лиге, казахстанец — единолично лучший ассистент.
В среднем за матч «Автомобилист» забрасывает 3.59 шайбы, а в этом сезоне лишь шесть раз забил меньше четырех голов за игру. Индивидуальный тотал екатеринбуржцев больше 2.5 шайбы оценен в 2.30, ИТМ1 (2.5) — в 1.58.
При отличной игре в атаке «Автомобилист» часто пропускает — 46 шайб за 17 игр. Меньше двух голов за матч екатеринбуржцы пропустили всего четыре раза, меньше трех — в девяти. То есть почти в половине игр этого сезона команда Заварухина пропустила минимум трижды. «Ак Барс» же имеет один из лучших показателей по пропущенным голам: 36 шайб за 16 матчей — это шестой показатель в лиге.
При этом в последних матчах казанцы пропускали много: в четырех из шести получили в свои ворота минимум три гола и к тому же проиграли четыре встречи подряд. Последняя победа «Ак Барса» в основное время случилась аж 27 сентября: с тех пор команда проиграла пять раз и однажды выиграла в овертайме.
Прогноз и ставка на матч «Автомобилист» — «Ак Барс» 14 октября 2022 года
Казанцы попали в кризис: проиграли пять из шести последних встреч, в которых пропустили больше, чем в остальных матчах сезона (17 против 16). Команда Олега Знарка явно играет ниже возможностей, ведь в составе есть много мощных исполнителей — Александр Радулов, Вадим Шипачев, Станислав Галиев.
«Автомобилист» же стабильно выступает на протяжении всего сезона: команда много забивает, немало пропускает и часто выигрывает. Казанцы в последнее время много пропускают, екатеринбуржцы — вторые по результативности в КХЛ. А две очные встречи в этом сезоне закончились яркими победами «Автомобилиста» 5:2 и 5:4 (ОТ).
Рекомендуемая ставка: тотал больше 4.5 гола за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1