Победная серия екатеринбуржцев близка к завершению.

14 октября Валерий Карпин попробует одержать еще одну победу — на этот раз над «Уралом». В матче 13-го тура РПЛ команды встретятся на «Ростов Арене», игра начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире насладиться футболом можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Урал» 14 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы хозяев на победу выше. Поставить на «Ростов» можно за 1.84, это примерно 54% вероятности исхода. Успех «Урала» оценили в 4.60 (21%), ничья предложена за 3.60 (25%).

Если считаете, что Виктор Гончаренко не уступит Карпину, оформите ставку за 2.03.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.35, Ф2(0) — за 3.40.

Экспертам считают — чуть больше вероятность того, что матч получится нерезультативным. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.96, в то время как обратный исход — в 1.90.

С рынком «обе забьют» определиться не получилось — на оба варианта коэффициент 1.90.

Ожидаете грубой игры? Можете поставить на то, что в матче будет пенальти за 2.35. Или на удаление за 3.20.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу «Ростова» за 6.50.

«Ростов» — «Урал»: прогноз и анализ матча РПЛ 14 октября 2022 года

«Ростов» до встречи с «Зенитом» был непобедим. У такого успеха были и остаются несколько компонентов, один из которых — характер. Если в прошлых сезонах пропущенный гол обычно означал потерю очков, то в этом розыгрыше команда Карпина не сдается до последнего. Желто-синие отыгрались против «Динамо», «Сочи», «Спартака» и «Краснодара», а еще вырывали победы у «Нижнего Новгорода» и «Крыльев». За неполный круг это очень хороший список.

Но один только характер слабо решает без качественного состава, и здесь у «Ростова» тоже полный порядок. Дмитрий Полоз, Николай Комличенко и Даниил Уткин продолжают приносить пользу команде — совокупно троица оформила 16 голов (70% всех голов «Ростова» в РПЛ), сюда же можно добавить пять голевых передач. Подобная группа атаки — одна из лучших в чемпионате, и для нее практически нет непроходимой обороны.

«Уралу» будет тяжело. Пусть екатеринбуржцы регулярно доставляют проблемы желто-синим (за последние три года «Ростов» победил лишь один раз), и, бывает, неожиданно громят, как в прошлом сезоне (4:1), в этом матче гости вряд ли повторят успех. Виктор Гончаренко поправил дела в клубе, но настоящую проверку на прочность еще ни разу не прошел — «Зениту», «Динамо», ЦСКА и даже «Ахмату» с «Нижним» екатеринбуржцы уступили, побеждая только заведомо более слабых соперников.

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Урал»

Показалось, что «Ростов» сбавил ход после международной паузы (два поражения — «Зениту» и «Ахмату»), но желто-синие триумфально вернулись, отыгравшись с 0:2 в южном дерби. Атакующее трио Комличенко-Полоз-Уткин на месте, а в соперниках «Урал», которые пока еще даже вничью ни разу не сыграл с топовым клубом. Результат предрешен.

Рекомендуемая ставка: победа «Ростова» за 1.84.