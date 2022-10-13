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13 октября, 10:15

«Ростов» — «Урал»: супертрио Карпина остановит Гончаренко

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ростов» — «Урал» 14 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин, «Ростов».
Фото Официальный сайт «Ростова».
Победная серия екатеринбуржцев близка к завершению.

14 октября Валерий Карпин попробует одержать еще одну победу — на этот раз над «Уралом». В матче 13-го тура РПЛ команды встретятся на «Ростов Арене», игра начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире насладиться футболом можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
14 окт, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Урал

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Урал» 14 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы хозяев на победу выше. Поставить на «Ростов» можно за 1.84, это примерно 54% вероятности исхода. Успех «Урала» оценили в 4.60 (21%), ничья предложена за 3.60 (25%).

Если считаете, что Виктор Гончаренко не уступит Карпину, оформите ставку за 2.03.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.35, Ф2(0) — за 3.40.

Экспертам считают — чуть больше вероятность того, что матч получится нерезультативным. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.96, в то время как обратный исход — в 1.90.

С рынком «обе забьют» определиться не получилось — на оба варианта коэффициент 1.90.

Ожидаете грубой игры? Можете поставить на то, что в матче будет пенальти за 2.35. Или на удаление за 3.20.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу «Ростова» за 6.50.

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«Ростов» — «Урал»: прогноз и анализ матча РПЛ 14 октября 2022 года

«Ростов» до встречи с «Зенитом» был непобедим. У такого успеха были и остаются несколько компонентов, один из которых — характер. Если в прошлых сезонах пропущенный гол обычно означал потерю очков, то в этом розыгрыше команда Карпина не сдается до последнего. Желто-синие отыгрались против «Динамо», «Сочи», «Спартака» и «Краснодара», а еще вырывали победы у «Нижнего Новгорода» и «Крыльев». За неполный круг это очень хороший список.

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Но один только характер слабо решает без качественного состава, и здесь у «Ростова» тоже полный порядок. Дмитрий Полоз, Николай Комличенко и Даниил Уткин продолжают приносить пользу команде — совокупно троица оформила 16 голов (70% всех голов «Ростова» в РПЛ), сюда же можно добавить пять голевых передач. Подобная группа атаки — одна из лучших в чемпионате, и для нее практически нет непроходимой обороны.

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«Уралу» будет тяжело. Пусть екатеринбуржцы регулярно доставляют проблемы желто-синим (за последние три года «Ростов» победил лишь один раз), и, бывает, неожиданно громят, как в прошлом сезоне (4:1), в этом матче гости вряд ли повторят успех. Виктор Гончаренко поправил дела в клубе, но настоящую проверку на прочность еще ни разу не прошел — «Зениту», «Динамо», ЦСКА и даже «Ахмату» с «Нижним» екатеринбуржцы уступили, побеждая только заведомо более слабых соперников.

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Урал»

Показалось, что «Ростов» сбавил ход после международной паузы (два поражения — «Зениту» и «Ахмату»), но желто-синие триумфально вернулись, отыгравшись с 0:2 в южном дерби. Атакующее трио Комличенко-Полоз-Уткин на месте, а в соперниках «Урал», которые пока еще даже вничью ни разу не сыграл с топовым клубом. Результат предрешен.

Рекомендуемая ставка: победа «Ростова» за 1.84.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
15
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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