«Ростов» — «Урал»: супертрио Карпина остановит Гончаренко
14 октября Валерий Карпин попробует одержать еще одну победу — на этот раз над «Уралом». В матче 13-го тура РПЛ команды встретятся на «Ростов Арене», игра начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире насладиться футболом можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Урал» 14 октября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы хозяев на победу выше. Поставить на «Ростов» можно за 1.84, это примерно 54% вероятности исхода. Успех «Урала» оценили в 4.60 (21%), ничья предложена за 3.60 (25%).
Если считаете, что Виктор Гончаренко не уступит Карпину, оформите ставку за 2.03.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.35, Ф2(0) — за 3.40.
Экспертам считают — чуть больше вероятность того, что матч получится нерезультативным. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.96, в то время как обратный исход — в 1.90.
С рынком «обе забьют» определиться не получилось — на оба варианта коэффициент 1.90.
Ожидаете грубой игры? Можете поставить на то, что в матче будет пенальти за 2.35. Или на удаление за 3.20.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу «Ростова» за 6.50.
«Ростов» — «Урал»: прогноз и анализ матча РПЛ 14 октября 2022 года
«Ростов» до встречи с «Зенитом» был непобедим. У такого успеха были и остаются несколько компонентов, один из которых — характер. Если в прошлых сезонах пропущенный гол обычно означал потерю очков, то в этом розыгрыше команда Карпина не сдается до последнего. Желто-синие отыгрались против «Динамо», «Сочи», «Спартака» и «Краснодара», а еще вырывали победы у «Нижнего Новгорода» и «Крыльев». За неполный круг это очень хороший список.
Но один только характер слабо решает без качественного состава, и здесь у «Ростова» тоже полный порядок. Дмитрий Полоз, Николай Комличенко и Даниил Уткин продолжают приносить пользу команде — совокупно троица оформила 16 голов (70% всех голов «Ростова» в РПЛ), сюда же можно добавить пять голевых передач. Подобная группа атаки — одна из лучших в чемпионате, и для нее практически нет непроходимой обороны.
«Уралу» будет тяжело. Пусть екатеринбуржцы регулярно доставляют проблемы желто-синим (за последние три года «Ростов» победил лишь один раз), и, бывает, неожиданно громят, как в прошлом сезоне (4:1), в этом матче гости вряд ли повторят успех. Виктор Гончаренко поправил дела в клубе, но настоящую проверку на прочность еще ни разу не прошел — «Зениту», «Динамо», ЦСКА и даже «Ахмату» с «Нижним» екатеринбуржцы уступили, побеждая только заведомо более слабых соперников.
Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Урал»
Показалось, что «Ростов» сбавил ход после международной паузы (два поражения — «Зениту» и «Ахмату»), но желто-синие триумфально вернулись, отыгравшись с 0:2 в южном дерби. Атакующее трио Комличенко-Полоз-Уткин на месте, а в соперниках «Урал», которые пока еще даже вничью ни разу не сыграл с топовым клубом. Результат предрешен.
Рекомендуемая ставка: победа «Ростова» за 1.84.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1