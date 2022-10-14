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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Холанн разорвет красных без Трента и Матипа?

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 16 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Эрлин Холанн («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press
«Ливерпуль» одержал лишь две победы за восемь туров АПЛ.

16 октября в АПЛ встретятся главные соперники последних лет — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Матч пройдет на стадионе «Энфилд», стартовый свисток арбитра Энтони Тейлора прозвучит в 18.30 по московскому времени. В России не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
16 окт, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Манчестер Сити

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 16 октября 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «горожане» явные фавориты матча: поставить на победу «Ман Сити» можно с коэффициентом 1.82, вероятность — примерно 54%. Успех «Ливерпуля» идет за 4.10 (24%), ничья предложена с близкой котировкой 4.30 (22%).

Наиболее вероятные, по оценкам экспертов, результаты встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 доступна за 8.30;

• победа «горожан» 2:1 — тоже за 8.30;

• выигрыши гостей 1:0 и 2:0 — за 11.5.

Команды уже встречались в этом сезоне в матче за Суперкубок Англии. В матче за первый трофей года мерсисайдцы припечатали соперника 3:1, но в чемпионате стартовали гораздо хуже: «горожане» отстают от лидера на одно очко, красные — на 14. Верите, что «Ливерпуль» хотя бы не проиграет «Ман Сити»? Этот рынок оценен в 2.05.

Игры между командами в последнее время получаются результативными: в шести матчах подряд они забили на двоих минимум четыре гола. Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.18, ТМ 3.5 — за 1.73.

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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча АПЛ 16 октября 2022 года

«Горожане» набрали отличную форму: команда в этом сезоне проиграла лишь раз (как раз «Ливерпулю» в Суперкубке) и почти не теряла очки. За девять туров АПЛ коллектив Пепа Гвардиолы остановили только «Ньюкасл» (3:3) и «Астон Вилла» (1:1). Еще «Копенгаген» в Лиге чемпионов выковал нулевую ничью с «Ман Сити», который с середины первого тайма играл в меньшинстве.

«Горожане» забивают больше всех в АПЛ: за девять туров оформили уже 33 мяча, в среднем — 3.6 гола за игру. «Манчестер» только дважды за девять туров забил меньше трех голов за матч, а в двух встречах наколотил по шесть мячей. Фантастическую форму набрал Эрлин Холанн: норвежец за 14 игр во всех турнирах настрелял уже 20 голов.

Ждете еще один яркий матч от «Сити»? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча доступен с котировкой 1.57, ИТМ2 (1.5) идет за 2.32.

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Мощной атаке «Ман Сити» будет противостоять не самая надежная оборона «Ливерпуля»: команда сыграла на ноль лишь в трех из 13 матчей во всех турнирах (для сравнения — «горожане» не пропустили в восьми играх). Причем мерсисайдцы не редко получали больше одного мяча — пять раз. Оборону красных пробивали не только мощные «Наполи» (1:4) и «Арсенал» (2:3), но и середняки — «Фулхэм» (2:2) и «Брайтон» (3:3).

При слабой игре в защите «Ливерпуль» все же сохранил мощную атаку: в АПЛ команда забивает в среднем 2.5 гола за игру, а в последнем туре Лиги чемпионов прихлопнула «Рейнджерс» (7:1). Красных тащат Мо Салах и Роберто Фирмино — оба наколотили уже по 8+4 по системе гол+пас во всех турнирах. Неплохо действовал и Луис Диас, но с «Манчестером» он вряд ли сыграет — травмировал колено.

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Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 16 октября 2022 года

У красных травмирован не только Диас, но и основные защитники — Трент Александр-Арнолд и Жоэль Матип. Отсутствие это пары ослабит и так не самую надежную оборону «Ливерпуля», к тому же у «Сити» здоровы все основные нападающие.

«Горожане» в этом сезоне АПЛ лишь дважды забивали меньше трех голов за матч. «Ливерпуль» же играл на ноль лишь в двух турах, а в двух последних матчах пропускал по три гола. Красные неплохо выступают в ЛЧ, но в чемпионате выиграли лишь дважды за восемь туров. «Ман Сити» же всего дважды не победил (за девять матчей) и еще ни разу не проиграл.

Рекомендуемая ставка: «Ман Сити» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.97.

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ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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