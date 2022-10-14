«Ливерпуль» одержал лишь две победы за восемь туров АПЛ.

16 октября в АПЛ встретятся главные соперники последних лет — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Матч пройдет на стадионе «Энфилд», стартовый свисток арбитра Энтони Тейлора прозвучит в 18.30 по московскому времени. В России не показывают чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 16 октября 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «горожане» явные фавориты матча: поставить на победу «Ман Сити» можно с коэффициентом 1.82, вероятность — примерно 54%. Успех «Ливерпуля» идет за 4.10 (24%), ничья предложена с близкой котировкой 4.30 (22%).

Наиболее вероятные, по оценкам экспертов, результаты встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 доступна за 8.30;

• победа «горожан» 2:1 — тоже за 8.30;

• выигрыши гостей 1:0 и 2:0 — за 11.5.

Команды уже встречались в этом сезоне в матче за Суперкубок Англии. В матче за первый трофей года мерсисайдцы припечатали соперника 3:1, но в чемпионате стартовали гораздо хуже: «горожане» отстают от лидера на одно очко, красные — на 14. Верите, что «Ливерпуль» хотя бы не проиграет «Ман Сити»? Этот рынок оценен в 2.05.

Игры между командами в последнее время получаются результативными: в шести матчах подряд они забили на двоих минимум четыре гола. Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.18, ТМ 3.5 — за 1.73.

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча АПЛ 16 октября 2022 года

«Горожане» набрали отличную форму: команда в этом сезоне проиграла лишь раз (как раз «Ливерпулю» в Суперкубке) и почти не теряла очки. За девять туров АПЛ коллектив Пепа Гвардиолы остановили только «Ньюкасл» (3:3) и «Астон Вилла» (1:1). Еще «Копенгаген» в Лиге чемпионов выковал нулевую ничью с «Ман Сити», который с середины первого тайма играл в меньшинстве.

«Горожане» забивают больше всех в АПЛ: за девять туров оформили уже 33 мяча, в среднем — 3.6 гола за игру. «Манчестер» только дважды за девять туров забил меньше трех голов за матч, а в двух встречах наколотил по шесть мячей. Фантастическую форму набрал Эрлин Холанн: норвежец за 14 игр во всех турнирах настрелял уже 20 голов.

Ждете еще один яркий матч от «Сити»? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча доступен с котировкой 1.57, ИТМ2 (1.5) идет за 2.32.

Мощной атаке «Ман Сити» будет противостоять не самая надежная оборона «Ливерпуля»: команда сыграла на ноль лишь в трех из 13 матчей во всех турнирах (для сравнения — «горожане» не пропустили в восьми играх). Причем мерсисайдцы не редко получали больше одного мяча — пять раз. Оборону красных пробивали не только мощные «Наполи» (1:4) и «Арсенал» (2:3), но и середняки — «Фулхэм» (2:2) и «Брайтон» (3:3).

При слабой игре в защите «Ливерпуль» все же сохранил мощную атаку: в АПЛ команда забивает в среднем 2.5 гола за игру, а в последнем туре Лиги чемпионов прихлопнула «Рейнджерс» (7:1). Красных тащат Мо Салах и Роберто Фирмино — оба наколотили уже по 8+4 по системе гол+пас во всех турнирах. Неплохо действовал и Луис Диас, но с «Манчестером» он вряд ли сыграет — травмировал колено.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 16 октября 2022 года

У красных травмирован не только Диас, но и основные защитники — Трент Александр-Арнолд и Жоэль Матип. Отсутствие это пары ослабит и так не самую надежную оборону «Ливерпуля», к тому же у «Сити» здоровы все основные нападающие.

«Горожане» в этом сезоне АПЛ лишь дважды забивали меньше трех голов за матч. «Ливерпуль» же играл на ноль лишь в двух турах, а в двух последних матчах пропускал по три гола. Красные неплохо выступают в ЛЧ, но в чемпионате выиграли лишь дважды за восемь туров. «Ман Сити» же всего дважды не победил (за девять матчей) и еще ни разу не проиграл.

Рекомендуемая ставка: «Ман Сити» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.97.