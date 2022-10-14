«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Холанн разорвет красных без Трента и Матипа?
16 октября в АПЛ встретятся главные соперники последних лет — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Матч пройдет на стадионе «Энфилд», стартовый свисток арбитра Энтони Тейлора прозвучит в 18.30 по московскому времени. В России не показывают чемпионат Англии.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 16 октября 2022 года
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «горожане» явные фавориты матча: поставить на победу «Ман Сити» можно с коэффициентом 1.82, вероятность — примерно 54%. Успех «Ливерпуля» идет за 4.10 (24%), ничья предложена с близкой котировкой 4.30 (22%).
Наиболее вероятные, по оценкам экспертов, результаты встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 доступна за 8.30;
• победа «горожан» 2:1 — тоже за 8.30;
• выигрыши гостей 1:0 и 2:0 — за 11.5.
Команды уже встречались в этом сезоне в матче за Суперкубок Англии. В матче за первый трофей года мерсисайдцы припечатали соперника 3:1, но в чемпионате стартовали гораздо хуже: «горожане» отстают от лидера на одно очко, красные — на 14. Верите, что «Ливерпуль» хотя бы не проиграет «Ман Сити»? Этот рынок оценен в 2.05.
Игры между командами в последнее время получаются результативными: в шести матчах подряд они забили на двоих минимум четыре гола. Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.18, ТМ 3.5 — за 1.73.
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча АПЛ 16 октября 2022 года
«Горожане» набрали отличную форму: команда в этом сезоне проиграла лишь раз (как раз «Ливерпулю» в Суперкубке) и почти не теряла очки. За девять туров АПЛ коллектив Пепа Гвардиолы остановили только «Ньюкасл» (3:3) и «Астон Вилла» (1:1). Еще «Копенгаген» в Лиге чемпионов выковал нулевую ничью с «Ман Сити», который с середины первого тайма играл в меньшинстве.
«Горожане» забивают больше всех в АПЛ: за девять туров оформили уже 33 мяча, в среднем — 3.6 гола за игру. «Манчестер» только дважды за девять туров забил меньше трех голов за матч, а в двух встречах наколотил по шесть мячей. Фантастическую форму набрал Эрлин Холанн: норвежец за 14 игр во всех турнирах настрелял уже 20 голов.
Ждете еще один яркий матч от «Сити»? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча доступен с котировкой 1.57, ИТМ2 (1.5) идет за 2.32.
Мощной атаке «Ман Сити» будет противостоять не самая надежная оборона «Ливерпуля»: команда сыграла на ноль лишь в трех из 13 матчей во всех турнирах (для сравнения — «горожане» не пропустили в восьми играх). Причем мерсисайдцы не редко получали больше одного мяча — пять раз. Оборону красных пробивали не только мощные «Наполи» (1:4) и «Арсенал» (2:3), но и середняки — «Фулхэм» (2:2) и «Брайтон» (3:3).
При слабой игре в защите «Ливерпуль» все же сохранил мощную атаку: в АПЛ команда забивает в среднем 2.5 гола за игру, а в последнем туре Лиги чемпионов прихлопнула «Рейнджерс» (7:1). Красных тащат Мо Салах и Роберто Фирмино — оба наколотили уже по 8+4 по системе гол+пас во всех турнирах. Неплохо действовал и Луис Диас, но с «Манчестером» он вряд ли сыграет — травмировал колено.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 16 октября 2022 года
У красных травмирован не только Диас, но и основные защитники — Трент Александр-Арнолд и Жоэль Матип. Отсутствие это пары ослабит и так не самую надежную оборону «Ливерпуля», к тому же у «Сити» здоровы все основные нападающие.
«Горожане» в этом сезоне АПЛ лишь дважды забивали меньше трех голов за матч. «Ливерпуль» же играл на ноль лишь в двух турах, а в двух последних матчах пропускал по три гола. Красные неплохо выступают в ЛЧ, но в чемпионате выиграли лишь дважды за восемь туров. «Ман Сити» же всего дважды не победил (за девять матчей) и еще ни разу не проиграл.
Рекомендуемая ставка: «Ман Сити» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.97.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1