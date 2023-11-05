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Клиенты PARI поровну ставят на «Локомотив» и «Спартак» в матче 14-го тура РПЛ

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Наир Тикнизян.
Фото Getty Images

5 ноября в 14-м туре российской премьер-лиги «Локомотив» примет «Спартак». Матч состоится на «РЖД Арене» в столице и начнется в 19.30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил накануне встречи и изучила, как ставят клиенты на сегодняшнюю игру.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

Букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, отдавая лишь небольшое преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» можно по коэффициенту 2.55, что соответствует примерно 38% вероятности. Триумф «Спартака» в линии идет за 2.85 (около 34%). Вероятность ничьей котируется за 3.50 (приблизительно 28%).

Клиенты PARI практически поровну ставят на команды. На победу «Локомотива» приходится 46% от общего оборота ставок на исход встречи, на успех «Спартака» — 44%. Оставшиеся 10% сделаны на ничью.

Аналитики ждут от соперников результативной игры. Поставить на то, что в матче будет забито как минимум три мяча, можно за 1.75. Противоположный вариант (не более двух мячей) оценивается котировкой 2.10. Стоит отметить, что за первые 13 туров ставка на ТБ 2.5 зашла в семи матчах с участием «Спартака» и в шести встречах «Локомотива».

 
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С высокой долей вероятности ни одна из команд не сможет сыграть в этом матче «на ноль». Поставить на то, что соперники поразят ворота друг друга, можно за 1.63. Противоположный вариант доступен за 2.30. За первые 13 туров «Локомотив» обменивался голами со своими соперниками в восьми матчах, «Спартак» — в шести.

В линии на точный счет наиболее вероятным вариантом является ничья 1:1 за 7.50. Сухая победа любого из соперников идет в линии за 2.60. Поставить на то, что счет откроют хозяева, можно за 1.90. Котировка на дебютный гол в исполнении «Спартака» составляет 2.10. По такому же коэффициенту можно спрогнозировать назначение пенальти, а пари на удаление в составе любой из команд будет рассчитано за 3.20.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 150 000 рублей на то, что железнодорожники забьют, по коэффициенту 1.25. Клиент включил этот прогноз в экспресс из шести событий с общим коэффициентом 7.54.

 
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Прогноз Андрея Тихонова на матч «Локомотив» — «Спартак»

«Обе команды со старта чемпионата то и дело теряют очки, никак не подтверждая даже медальные амбиции, не говоря о чемпионских. Мне кажется, в сложившейся ситуации и для «Спартака», и для «Локо» эта игра важна, чтобы забыть об очках и турнирных раскладах. Нужно просто поиграть в свое удовольствие, почувствовать вкус хорошего футбола. Отчасти это удалось и тем и другим в последних кубковых матчах. Ждем, что с таким же настроением они сыграют и в ближайшем туре РПЛ.

Старт сезона показал, что и в «Спартаке», и в «Локомотиве» атака пока сильнее обороны. Относительно предстоящей игры скажу еще, что в составах обоих соперников хватает не только мастеровитых, но и мотивированных игроков. Понятно, на каком кураже выйдет Дзюба против «Спартака», но и тот же Соболев в кубковой игре с «Краснодаром» на фоне негативного информационного фона рвал и метал. В общем, я не удивлюсь даже самому результативному исходу, например ничьей 2:2.

Внимание любителей ставок хочу обратить на то, что «Локомотив» — сильнейшая команда чемпионата по игре в концовках. Это может пригодиться для ставок в лайве, когда коэффициенты поднимаются», — заявил Тихонов.

 
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Перед игрой на «РЖД Арене» команды Михаила Галактионова и Гильермо Абаскаля набрали по 20 очков. «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, опережая «Локо» на одну строчку за счет большего количества побед во всех матчах. В последнем туре оба коллектива потерпели гостевые поражения: красно-белые — 0:2 от «Факела», красно-зеленые — 0:1 от «Ростова». В прошлом сезоне «Спартак» обыграл «Локо» в обоих матчах — 1:0 дома и 2:1 в гостях.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Беллингем принес «Реалу» победу в класико и первое место. Но с «Райо Вальекано» может быть тяжелее, чем с «Барсой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
2
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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