Беллингем принес «Реалу» победу в класико и первое место. Но с «Райо Вальекано» может быть тяжелее, чем с «Барсой»
5 ноября в 12-м туре ла лиги столкнутся команды из Мадрида — лидирующий «Реал» и середняк «Райо Вальекано». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Райо Вальекано» 5 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.30, что составляет приблизительно 75% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 10.0 (10%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 5.94 (15%).
В прошлом сезоне «пчелы» одолели «бланкос» на домашнем стадионе (3:2). Рынок на непоражение «Райо Вальекано» в предстоящем матче можно взять за 3.75.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка включили только победы коллектива Карло Анчелотти:
• 2:0 — за 6.60;
• 1:0 и 3:0 — за 8.00.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.41. В прошлом розыгрыше ла лиги команды дважды выполнили минимум в три гола на двоих.
Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.99, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.83.
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«Реал» — «Райо Вальекано»: прогноз и анализ матча ла лиги 5 ноября 2023 года
Сливочные вырвали победу в класико (2:1) и возглавили ла лигу — правда, упорную «Жирону» подопечные Анчелотти опережают исключительно по дополнительным показателям. «Реал» проводит мощный сезон и за 14 матчей в примере и Лиге чемпионов не выиграл лишь дважды: обе осечки произошли на внутренней арене — поражение от «Атлетико» (1:3) и ничья с «Севильей» (1:1).
«Бланкос» действуют надежнее всех в чемпионате: за 11 встреч вытащили из ворот девять мячей, но с учетом всех турниров выдали всего шесть «сухарей». А в трех предыдущих играх мадридцы неизменно пропускали. При этом они немало забивают — результат в 23 гола в ла лиге преодолели только «Жирона» и «Атлетико» (по 25). В среднем за 90 минут во всех соревнованиях «Реал» отличается 2,07 раза.
В космической форме находится летний новичок «Мадрида» Джуд Беллингем. Англичанин настрелял 13+3 во всех турнирах, а прямо перед «Райо» пристрелил «Барселону» дублем. Второй лучший снайпер «Реала» — другой новобранец Хоселу, у него 5+3. В составе «пчел» нет настолько выраженного лидера: лучший бомбардир Бебе отметился четырьмя мячами, причем в чемпионате забил лишь два из них.
За 12 игр во всех соревнованиях «Райо Вальекано» потерпел два поражения: оба в примере, причем подряд — от «Атлетико» (0:7) и «Бетиса» (0:1). К дерби с «Реалом» команда Франсиско Родригеса подкралась на серии из восьми матчей без поражений. А в пяти из предыдущих шести туров ла лиги «пчелы» закончили вничью.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Райо Вальекано»
Хозяева отличились в каждом из 14 матчей этого сезона и имеют неплохой средний показатель результативности — 2,07 мяча за 90 минут. В блестящей форме находится Беллингем: на выходных оформил дубль в класико, а в последних четырех турах настрелял 5+1. При этом «Реал» не выглядит непробиваемым: пропустил в трех играх подряд и отыграл на ноль только в шести из 14 поединков во всех соревнованиях.
«Пчелы» огорчили оппонентов в пяти последних встречах и лишь однажды сделали это менее двух раз. А прямо перед дерби разгромили «Лугонес» в Кубке (6:0). К тому же в прошлом сезоне коллективы обменялись голами в каждом из противостояний.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.99.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1