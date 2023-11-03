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Беллингем принес «Реалу» победу в класико и первое место. Но с «Райо Вальекано» может быть тяжелее, чем с «Барсой»

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Реал» — «Райо Вальекано» 5 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Джут Беллингем и Винисиус на церемонии «Золотого мяча».
Фото Global Look Press
«Пчелы» — не самый приятный соперник для «бланкос».

5 ноября в 12-м туре ла лиги столкнутся команды из Мадрида — лидирующий «Реал» и середняк «Райо Вальекано». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 12-й тур
05 нояб, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Райо Вальекано

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Райо Вальекано» 5 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.30, что составляет приблизительно 75% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 10.0 (10%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 5.94 (15%).

В прошлом сезоне «пчелы» одолели «бланкос» на домашнем стадионе (3:2). Рынок на непоражение «Райо Вальекано» в предстоящем матче можно взять за 3.75.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка включили только победы коллектива Карло Анчелотти:

• 2:0 — за 6.60;

• 1:0 и 3:0 — за 8.00.

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Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.41. В прошлом розыгрыше ла лиги команды дважды выполнили минимум в три гола на двоих.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.99, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.83.

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«Реал» — «Райо Вальекано»: прогноз и анализ матча ла лиги 5 ноября 2023 года

Сливочные вырвали победу в класико (2:1) и возглавили ла лигу — правда, упорную «Жирону» подопечные Анчелотти опережают исключительно по дополнительным показателям. «Реал» проводит мощный сезон и за 14 матчей в примере и Лиге чемпионов не выиграл лишь дважды: обе осечки произошли на внутренней арене — поражение от «Атлетико» (1:3) и ничья с «Севильей» (1:1).

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«Бланкос» действуют надежнее всех в чемпионате: за 11 встреч вытащили из ворот девять мячей, но с учетом всех турниров выдали всего шесть «сухарей». А в трех предыдущих играх мадридцы неизменно пропускали. При этом они немало забивают — результат в 23 гола в ла лиге преодолели только «Жирона» и «Атлетико» (по 25). В среднем за 90 минут во всех соревнованиях «Реал» отличается 2,07 раза.

В космической форме находится летний новичок «Мадрида» Джуд Беллингем. Англичанин настрелял 13+3 во всех турнирах, а прямо перед «Райо» пристрелил «Барселону» дублем. Второй лучший снайпер «Реала» — другой новобранец Хоселу, у него 5+3. В составе «пчел» нет настолько выраженного лидера: лучший бомбардир Бебе отметился четырьмя мячами, причем в чемпионате забил лишь два из них.

За 12 игр во всех соревнованиях «Райо Вальекано» потерпел два поражения: оба в примере, причем подряд — от «Атлетико» (0:7) и «Бетиса» (0:1). К дерби с «Реалом» команда Франсиско Родригеса подкралась на серии из восьми матчей без поражений. А в пяти из предыдущих шести туров ла лиги «пчелы» закончили вничью.

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Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Райо Вальекано»

Хозяева отличились в каждом из 14 матчей этого сезона и имеют неплохой средний показатель результативности — 2,07 мяча за 90 минут. В блестящей форме находится Беллингем: на выходных оформил дубль в класико, а в последних четырех турах настрелял 5+1. При этом «Реал» не выглядит непробиваемым: пропустил в трех играх подряд и отыграл на ноль только в шести из 14 поединков во всех соревнованиях.

«Пчелы» огорчили оппонентов в пяти последних встречах и лишь однажды сделали это менее двух раз. А прямо перед дерби разгромили «Лугонес» в Кубке (6:0). К тому же в прошлом сезоне коллективы обменялись голами в каждом из противостояний.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.99.

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ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
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