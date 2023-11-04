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Гранд-финал The International стал самым популярным событием октября в PARI, класико принесло наибольшие убытки

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Лука Модрич и Джуд Беллингем.
Фото Global Look Press

Минувший октябрь был богат самыми разнообразными спортивными событиями — начиная от группового этапа Лиги чемпионов и заканчивая 12-м розыгрышем The International. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев рассказал, какие события и турниры пользовались наибольшей популярностью у игроков в прошедшем месяце.

Лучшие матчи октября по обороту

В октябре клиенты PARI традиционно много ставили на футбол, в частности на Лигу чемпионов и английскую премьер-лигу. Кроме того, большим спросом у игроков пользовались Dota2 и CS:GO, а именно турниры The International и IEM Sydney.

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Dota2

С 12 по 29 октября в американском Сиэтле прошел 12-й The International, который затмил даже футбол. Крупнейшее событие октября по обороту ставок прошло в рамках именно этого турнира. Больше всего клиенты PARI поставили на гранд-финал, где встретились команды Team Spirit и Gaimin Gladiators. По итогам встречи «драконы» разгромили соперника со счетом 3:0 и стали вторыми в истории двукратными чемпионами The International. За победу в самом престижном турнире по Dota2 коллектив получил почти полтора миллиона долларов призовых.

Большой популярностью пользовались и другие матчи The International, а именно Team Spirit — Virtus.Pro и Team Liquid — Gaimin Gladiators.

Футбол

Если говорить о ставках на футбол, то здесь клиенты PARI больше всего интересовались знаменитым эль-класико, в котором «Барселона» быстро открыла счет, но в итоге уступила «Реалу» на своем поле. В пятерку самых популярных футбольных событий октября также вошли «Галатасарай» — «Бавария» (1:3) в Лиге чемпионов, Норвегия — Испания (0:1) в квалификации Евро-2024, «Ювентус» — «Верона» (1:0) в серии А и еще один матч в рамках отбора на Евро — между командами Англии и Италии (3:1).

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CS:GO

В Counter-Strike крупнейшим событием по обороту стал матч Natus Vincere — MOUZ в полуфинале верхней сетки IEM Sydney 2023. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу MOUZ, которая прошла в финал верхней сетки и проиграла там FaZe Clan. Вторым по популярности стал финал IEM Sydney 2023 между FaZe и Complexity Gaming, где первые одержали победу со счетом 2:1. Замыкает тройку самых популярных событий в CS:GO матч между Cloud9 и G2 Esports на BLAST Premier Fall European Showdown (2:1).

Самые прибыльные и убыточные события октября

Матчи Team Spirit — Virtus.Pro (2:1) и Azure Ray — BB Team (2:1) с The International вошли в топ-5 самых удачных событий для PARI за минувший месяц наравне с матчем «Арсенал» — «Манчестер Сити» в восьмом туре АПЛ, игрой «Ланса» с «Арсеналом» в Лиге чемпионов, а также встречей Норвегии и Испании в квалификации Евро-2024.

Встреча в АПЛ закончилась минимальной победой «канониров» — единственный гол в игре забил нападающий Габриэл Мартинелли. А вот в Лиге чемпионов лондонцы показали себя не так хорошо. «Арсенал» повел в начале встречи с «Лансом», однако затем позволил французам не только сравнять счет, но и вырваться вперед. В итоге «Ланс» победил со счетом 2:1. Что же касается матча в квалификации Евро, то он закончился ожидаемой победой испанцев со счетом 1:0.

Самым неудачным событием октября для PARI стал эль-класико, который прошел 28 октября. «Барселона» забила первый гол уже на шестой минуте игры и вела вплоть до середины второго тайма, пока полузащитник «галактикос» Джуд Беллингем не сравнял счет. На этом успехи юного англичанина не закончились — в добавленное время он сделал дубль и принес победу своей команде.

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Компания также понесла убытки на матчах Team Spirit — Gaimin Gladiators, «Галатасарай» — «Бавария», «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» и Нидерланды — Франция. Так, «Бавария» обыграла «Галатасарай» со счетом 3:1. «Тоттенхэм» удачно воспользовался автоголом «Кристал Пэлас», одержав победу со счетом 2:1 и закрепившись на первом месте в чемпионате Англии. Тем временем Франция минимально одолела Нидерланды благодаря голу Килиана Мбаппе.

Выигрыши и проигрыши

Самый крупный выигрыш в октябре составил 10 800 000 рублей. Клиент PARI поставил 4 000 000 рублей на победу «Реала» над «Барсой» по коэффициенту 2.70 за полчаса до начала игры.

Любопытно, что именно этот игрок стал автором самого крупного проигрыша в октябре. 26 октября он поставил 3 000 000 рублей на то, что «Аякс» сумеет забить больше одного мяча в матче Лиге Европы с «Брайтоном», по коэффициенту 2.35. Но клуб из Амстердама в этот день не сумел распечатать ворота англичан.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Спартак

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