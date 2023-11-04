Гранд-финал The International стал самым популярным событием октября в PARI, класико принесло наибольшие убытки
Минувший октябрь был богат самыми разнообразными спортивными событиями — начиная от группового этапа Лиги чемпионов и заканчивая 12-м розыгрышем The International. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев рассказал, какие события и турниры пользовались наибольшей популярностью у игроков в прошедшем месяце.
Лучшие матчи октября по обороту
В октябре клиенты PARI традиционно много ставили на футбол, в частности на Лигу чемпионов и английскую премьер-лигу. Кроме того, большим спросом у игроков пользовались Dota2 и CS:GO, а именно турниры The International и IEM Sydney.
Dota2
С 12 по 29 октября в американском Сиэтле прошел 12-й The International, который затмил даже футбол. Крупнейшее событие октября по обороту ставок прошло в рамках именно этого турнира. Больше всего клиенты PARI поставили на гранд-финал, где встретились команды Team Spirit и Gaimin Gladiators. По итогам встречи «драконы» разгромили соперника со счетом 3:0 и стали вторыми в истории двукратными чемпионами The International. За победу в самом престижном турнире по Dota2 коллектив получил почти полтора миллиона долларов призовых.
Большой популярностью пользовались и другие матчи The International, а именно Team Spirit — Virtus.Pro и Team Liquid — Gaimin Gladiators.
Футбол
Если говорить о ставках на футбол, то здесь клиенты PARI больше всего интересовались знаменитым эль-класико, в котором «Барселона» быстро открыла счет, но в итоге уступила «Реалу» на своем поле. В пятерку самых популярных футбольных событий октября также вошли «Галатасарай» — «Бавария» (1:3) в Лиге чемпионов, Норвегия — Испания (0:1) в квалификации Евро-2024, «Ювентус» — «Верона» (1:0) в серии А и еще один матч в рамках отбора на Евро — между командами Англии и Италии (3:1).
CS:GO
В Counter-Strike крупнейшим событием по обороту стал матч Natus Vincere — MOUZ в полуфинале верхней сетки IEM Sydney 2023. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу MOUZ, которая прошла в финал верхней сетки и проиграла там FaZe Clan. Вторым по популярности стал финал IEM Sydney 2023 между FaZe и Complexity Gaming, где первые одержали победу со счетом 2:1. Замыкает тройку самых популярных событий в CS:GO матч между Cloud9 и G2 Esports на BLAST Premier Fall European Showdown (2:1).
Самые прибыльные и убыточные события октября
Матчи Team Spirit — Virtus.Pro (2:1) и Azure Ray — BB Team (2:1) с The International вошли в топ-5 самых удачных событий для PARI за минувший месяц наравне с матчем «Арсенал» — «Манчестер Сити» в восьмом туре АПЛ, игрой «Ланса» с «Арсеналом» в Лиге чемпионов, а также встречей Норвегии и Испании в квалификации Евро-2024.
Встреча в АПЛ закончилась минимальной победой «канониров» — единственный гол в игре забил нападающий Габриэл Мартинелли. А вот в Лиге чемпионов лондонцы показали себя не так хорошо. «Арсенал» повел в начале встречи с «Лансом», однако затем позволил французам не только сравнять счет, но и вырваться вперед. В итоге «Ланс» победил со счетом 2:1. Что же касается матча в квалификации Евро, то он закончился ожидаемой победой испанцев со счетом 1:0.
Самым неудачным событием октября для PARI стал эль-класико, который прошел 28 октября. «Барселона» забила первый гол уже на шестой минуте игры и вела вплоть до середины второго тайма, пока полузащитник «галактикос» Джуд Беллингем не сравнял счет. На этом успехи юного англичанина не закончились — в добавленное время он сделал дубль и принес победу своей команде.
Компания также понесла убытки на матчах Team Spirit — Gaimin Gladiators, «Галатасарай» — «Бавария», «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» и Нидерланды — Франция. Так, «Бавария» обыграла «Галатасарай» со счетом 3:1. «Тоттенхэм» удачно воспользовался автоголом «Кристал Пэлас», одержав победу со счетом 2:1 и закрепившись на первом месте в чемпионате Англии. Тем временем Франция минимально одолела Нидерланды благодаря голу Килиана Мбаппе.
Выигрыши и проигрыши
Самый крупный выигрыш в октябре составил 10 800 000 рублей. Клиент PARI поставил 4 000 000 рублей на победу «Реала» над «Барсой» по коэффициенту 2.70 за полчаса до начала игры.
Любопытно, что именно этот игрок стал автором самого крупного проигрыша в октябре. 26 октября он поставил 3 000 000 рублей на то, что «Аякс» сумеет забить больше одного мяча в матче Лиге Европы с «Брайтоном», по коэффициенту 2.35. Но клуб из Амстердама в этот день не сумел распечатать ворота англичан.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1