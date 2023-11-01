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Итоги The International 2023: финал между Spirit и Gladiators стал самым прибыльным матчем для клиентов, а встреча BB Team и Azure Ray — для PARI

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Team Spirit.

29 октября в Сиэтле завершился The International 2023 по Dota 2. Чемпионом турнира во второй раз в своей истории стала команда Team Spirit, которая в гранд-финале обыграла Gaimin Gladiators со счетом 3:0. Глава киберспортивного направления PARI Иван Бураченко подвел итоги TI для компании и рассказал, как и на что ставили фанаты киберспорта.

Лучшие и худшие матчи по обороту

Наибольший интерес у клиентов, естественно, вызвал финальный поединок чемпионата. На матч между Team Spirit и Gladiators, несмотря на то что это был один из самых быстрых гранд-финалов в истории TI, пришлось более 7% от общей доли оборота всего турнира. На втором месте расположилась другая игра с участием Spirit — первый раунд плей-офф против Virtus.pro. Это был чуть ли не единственный матч турнира, в котором будущие чемпионы были близки к поражению. На эту встречу пришлось свыше 4% от общей доли оборота турнира. На третьей строчке оказалось европейское дерби Team Liquid — Gladiators. Эту пару фанаты киберспорта по ходу сезона привыкли видеть в гранд-финалах, однако на TI они сошлись в нижней сетке, а их противостояние привлекло чуть более 4% от общей доли оборота.

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Следом расположился матч между Azure Ray и BB Team, который завершился неожиданной и драматичной победой китайского ростера, — почти 4% от общей доли оборота. Замкнул топ-5 матч между Spirit и Liquid в полуфинале верхней сетки — на тот момент обе команды считались главными претендентами на трофей. Spirit оказалась сильнее со счетом 2:1, а на сам поединок пришлось чуть менее 4% от общей доли оборота.

Все наименее интересные матчи для клиентов состоялись в рамках группового этапа TI. Возглавил этот антитоп поединок группы B между Thunder Awaken, занявшей в итоге последнее место в квинтете, и Azure Ray. Встреча стартовала в 5.00 по московскому времени, и на нее пришлось менее 1% от общего оборота. Такой же показатель и у матча группы D между TSM и Talon. Поединок стартовал в 3.00 по московскому времени, так что многие зрители пропустили неожиданную победу североамериканского коллектива.

Самые прибыльные матчи для PARI и клиентов

Первое место в списке самых удачных матчей для компании PARI занял принципиальный поединок между Azure Ray и BB Team. Неожиданная победа китайцев со счетом 2:1 принесла компании около 11% от общей прибыли за турнир. На втором месте расположилось СНГ-дерби между Team Spirit и Virtus.pro. Комьюнити наверняка рассчитывало на сухую победу Spirit, которая к тому моменту не проиграла ни одной карты. Однако итоговый счет 2:1 принес PARI примерно 6% от общей прибыли за турнир. На третьем месте оказалась еще одна битва СНГ-команд — BB Team и Virtus.pro. Тут победа ростера Nightfall со счетом 2:0 обеспечила почти 4% от общей прибыли. Четвертую строчку заняло неожиданное поражение Gladiators от Talon в стыковом матче после группового этапа со счетом 1:2. Этот поединок принес более 3% от общей прибыли за TI12. Замкнула топ-5 встреча Gladiators и LGD в финале верхней сетки. Dyrachyo и компания всухую обыграли китайцев.

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Для клиентов самым удачным матчем оказался гранд-финал. Spirit считалась безоговорочным фаворитом и с легкостью оправдала этот статус. На втором месте расположилось китайское дерби в верхней сетке между LGD и Azure Ray. Дружина Xiao8 никогда не уступала сопернику по ходу сезона и на главном турнире года также оказалась сильнее со счетом 2:0, что легко смогли предугадать клиенты PARI. На третьем месте расположился матч группового этапа между явным фаворитом Spirit и аутсайдером EG. Четвертое место в списке самых удачных игр TI12 для клиентов PARI занял матч между Gladiators и Azure Ray. Коллектив dyrachyo уничтожил оппонента в одной из самых быстрых серий в плей-офф турнира — две карты по 25 минут. Замкнула топ-5 встреча группового этапа между BB Team и Shopify.

Самые крупные выигрыши и проигрыши

Самая крупная победная ставка на The International 2023 была сделана на вторую карту в матче LGD против Gladiators. Клиент в лайве поставил 1 482 400 рублей на европейский ростер с коэффициентом 1.85, благодаря чему выиграл 2 742 440 рублей. Чуть раньше миллион рублей был поставлен на победу Nouns на второй карте в серии против TSM. Благодаря удачному сплитпушу и грамотной тактической игре K1 на Phantom Lancer пользователь заработал 2 200 000 рублей. Один из клиентов PARI поставил 1 095 000 рублей на победу Liquid на первой карте в матче против Gladiators в плей-офф нижней сетки. MiCKe на Luna сумел совершить камбэк в красивом сражении на Рошане и принес пользователю 2 244 750 рублей. Другой пользователь выиграл 1 871 205 рублей благодаря ставке на победу Talon на первой карте против BB Team с коэффициентом 2.54. Игра длилась более часа, а Talon была в шаге от поражения, но в итоге все-таки сломала трон оппонента. Другой клиент PARI собрал удачный экспресс с коэффициентом 2.75, в котором объединил победу Spirit над Liquid, LGD над Azure Ray и Gladiators над Nouns. В итоге его 502 000 рублей трансформировались в 1 381 391 рубль.

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Серия Gladiators против Liquid принесла не только один из самых крупных выигрышей клиентам PARI, но и один из самых крупных проигрышей. На победу dyrachyo и компании на первой карте была сделана ставка в размере 1 448 300 рублей. Другого клиента PARI подвела BB Team в матче против Azure Ray. Пользователь поставил 1 152 500 рублей на победу ростера из СНГ на первой карте, когда команда Pure вела 7:1 по фрагам. Однако китайцы смогли совершить камбэк благодаря феноменальной игре Somnus на Necrophos. Ровно миллион рублей один из фанатов проиграл на матче Tundra и Entity в первом раунде плей-офф. Чемпионы прошлого TI считались явными фаворитами, и на них давали коэффициент 1.40, однако Entity сотворила сенсацию и выбила Tundra из чемпионата, победив со счетом 2:0. Одного из клиентов подвела вера в СНГ-команды — пользователь поставил 999 990 рублей с коэффициентом 3.10 на победу 9Pandas над LGD в верхней сетке плей-офф. К сожалению, ростер Solo уступил со счетом 0:2. Еще один крупный проигрыш был зарегистрирован в матче TSM — Nouns. Клиент поставил 890 000 рублей на победу TSM на первой карте, однако Gunnar на Earth Spirit выдал феноменальную игру и расправился с оппонентом.

Итоги TI12 и сравнение с TI11

На The International 2023 большинство пользователей, несмотря на позднее время игр, предпочитали делать ставки в лайве. На такие пари пришлось 80% от всего оборота, а сумма ставок в прематче составила только 20%. В свою очередь, большая часть прибыли компании была получена именно благодаря лайв-ставкам — 98% против 2% от ставок в прематче.

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Резкое снижение призового фонда и позднее время игр на The International 2023 не сказались на интересе пользователей к матчам чемпионата мира по Dota 2. Оборот ставок на финал TI12 оказался на 62% больше, чем на решающий матч TI11 в Сингапуре. А вот валовый игровой доход в процентном отношении, наоборот, снизился из-за того, что победу Spirit предугадало большинство клиентов. В прошлом году триумф Tundra в гранд-финале с Team Secret не казался игрокам настолько очевидным.

The International 2023 по Dota 2 проходил с 12 по 29 октября в Сиэтле, США. Чемпионат был разделен на три этапа. В турнире участвовали 20 лучших команд со всего мира. Победителем TI стала Team Spirit, которая заработала 1,4 млн долларов.

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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
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