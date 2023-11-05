«Милан» повис на грани вылета из ЛЧ. «ПСЖ» не позволит Леау и компании уйти с последнего места в группе
7 ноября «ПСЖ» навестит «Милан» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча участников квартета F состоится на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» покажет поединок в прямом эфире.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Милан» — «ПСЖ» 7 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе парижан: поставить на коллектив Луиса Энрике можно с коэффициентом 2.30, что составляет примерно 39% вероятности результата. Триумф красно-черных доступен за 3.08 (33%), «мирный» исход — за 3.63 (28%).
Верите, что парни Стефано Пиоли наберут очки на «Сан-Сиро»? Опция 1Х доступна за 1.68.
«ПСЖ» разгромил «Милан» на своем поле (3:0). Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.12.
Рынок на обмен голами представлен за 1.62, обратный вариант дали за 2.30.
Наиболее вероятным автором взятия ворот назвали Килиана Мбаппе. Меткий выстрел француза можно взять за 2.17.
В нынешнем групповом турнире нерадзурри не отличились еще ни разу. На продолжение неудачной серии Рафаэля Леау и компании предложили котировку 3.42.
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«Милан» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года
Месяц назад красно-черные чувствовали себя прекрасно: серия из пяти подряд побед в чемпионате Италии привела парней Стефано Пиоли на первую строчку таблицы. Но лидерство продлилось недолго — ровно тур: миланцы уступили «Ювентусу» (0:1) и откатились обратно на вторую позицию. Одним из оправданий хозяевам «Сан-Сиро» может послужить тот факт, что больше тайма они провели в меньшинстве: на 41-й минуте прямую красную получил Малик Тшау. Однако 0.31 по xG (ожидаемым голам) в исполнении Рафы Леау и компании выглядит несомненным провалом даже в такой ситуации.
Через три дня после неудачи в поединке с туринцами «Милан» облажался еще крупнее — влетел «ПСЖ» на «Парк де Пренс» (0:3) и продлил антирекордную серию по играм без забитых мячей в Лиге чемпионов. Их у клуба набралось уже пять подряд. Положение россонери в группе безрадостно: не победили ни разу и занимают последнее место с двумя очками.
Визит к «Наполи» ненадолго отогнал мысли о кризисе: к 31-й минуте красно-черные вели со счетом 2:0 благодаря дублю Оливье Жиру. Но во втором тайме позволили адзурри оформить камбэк — на это хозяевам потребовалось всего 13 минут: Маттео Политано отличился на 50-й, Джакомо Распадори на 63-й.
Матч с «Удинезе» показал, что проблемы «Милана» гораздо серьезнее, чем казалось изначально. До выезда на «Сан-Сиро» черно-белые не выиграли ни разу и плелись в зоне вылета. Первые в сезоне три очка удинцам принес точный выстрел Роберто Перейры с пенальти на 62-й минуте. Россонери же продемонстрировали полнейшую беспомощность в атаке: створа достигли только четыре удара из 14, а xG составил 0.87 — то есть миланцы не заслужили даже одного гола. И это против команды, которая за 10 туров добыла семь ничьих при трех поражениях и пропустила 1.4 мяча в среднем за 90 минут. В таблице красно-черные сползли еще ниже — на третью строчку. Отставание от лидирующего «Интера» — шесть баллов.
«ПСЖ» после разгрома «Милана» вышел победителем из яркой перестрелки с «Брестом» (3:2) — в этом клубу сильно помог дубль Килиана Мбаппе. В поединке с «Монпелье» француз промолчал, но красно-синие справились и без него — результат сделали меткие попадания Ли Кан Ина, Уоррена Заира-Эмери и Витиньи. Это уже третий сухарь парижан в пяти подряд встречах во всех соревнованиях.
Прогноз и ставка на матч «Милан» — «ПСЖ»
После взбучки от «Ньюкасла» коллектив Луиса Энрике нешуточно разогнался и добыл пять побед подряд с общим счетом 15:3. Парижане пропустили только в двух поединках и в каждом оформили по три гола за 90 минут. Красно-черные в последних четырех встречах не выиграли ни разу, а неудача в разборке с французским клубом сильно затруднит борьбу за плей-офф. Стефано Пиоли наверняка выберет осторожную тактику и бросит основные силы на то, чтобы сдержать Килиана Мбаппе и компанию. Но сделать это у миланцев не выйдет.
Рекомендуемая ставка: «ПСЖ» не уступит и ТМ 3.5 мяча за 1.96.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
6
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
10
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
11
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
12
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
13
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|3 : 2
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|12
|1
|1