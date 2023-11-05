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«Милан» повис на грани вылета из ЛЧ. «ПСЖ» не позволит Леау и компании уйти с последнего места в группе

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Милан» — «ПСЖ» 7 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Рафаэл Леау («Милан»).
Фото Global Look Press
Команда Стефано Пиоли не победила в четырех играх подряд.

7 ноября «ПСЖ» навестит «Милан» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча участников квартета F состоится на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» покажет поединок в прямом эфире.

Лига чемпионов. Группа F
07 нояб, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
ПСЖ

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Милан» — «ПСЖ» 7 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе парижан: поставить на коллектив Луиса Энрике можно с коэффициентом 2.30, что составляет примерно 39% вероятности результата. Триумф красно-черных доступен за 3.08 (33%), «мирный» исход — за 3.63 (28%).

Верите, что парни Стефано Пиоли наберут очки на «Сан-Сиро»? Опция 1Х доступна за 1.68.

«ПСЖ» разгромил «Милан» на своем поле (3:0). Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.12.

Рынок на обмен голами представлен за 1.62, обратный вариант дали за 2.30.

Наиболее вероятным автором взятия ворот назвали Килиана Мбаппе. Меткий выстрел француза можно взять за 2.17.

В нынешнем групповом турнире нерадзурри не отличились еще ни разу. На продолжение неудачной серии Рафаэля Леау и компании предложили котировку 3.42.

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«Милан» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года

Месяц назад красно-черные чувствовали себя прекрасно: серия из пяти подряд побед в чемпионате Италии привела парней Стефано Пиоли на первую строчку таблицы. Но лидерство продлилось недолго — ровно тур: миланцы уступили «Ювентусу» (0:1) и откатились обратно на вторую позицию. Одним из оправданий хозяевам «Сан-Сиро» может послужить тот факт, что больше тайма они провели в меньшинстве: на 41-й минуте прямую красную получил Малик Тшау. Однако 0.31 по xG (ожидаемым голам) в исполнении Рафы Леау и компании выглядит несомненным провалом даже в такой ситуации.

Через три дня после неудачи в поединке с туринцами «Милан» облажался еще крупнее — влетел «ПСЖ» на «Парк де Пренс» (0:3) и продлил антирекордную серию по играм без забитых мячей в Лиге чемпионов. Их у клуба набралось уже пять подряд. Положение россонери в группе безрадостно: не победили ни разу и занимают последнее место с двумя очками.

Визит к «Наполи» ненадолго отогнал мысли о кризисе: к 31-й минуте красно-черные вели со счетом 2:0 благодаря дублю Оливье Жиру. Но во втором тайме позволили адзурри оформить камбэк — на это хозяевам потребовалось всего 13 минут: Маттео Политано отличился на 50-й, Джакомо Распадори на 63-й.

Матч с «Удинезе» показал, что проблемы «Милана» гораздо серьезнее, чем казалось изначально. До выезда на «Сан-Сиро» черно-белые не выиграли ни разу и плелись в зоне вылета. Первые в сезоне три очка удинцам принес точный выстрел Роберто Перейры с пенальти на 62-й минуте. Россонери же продемонстрировали полнейшую беспомощность в атаке: створа достигли только четыре удара из 14, а xG составил 0.87 — то есть миланцы не заслужили даже одного гола. И это против команды, которая за 10 туров добыла семь ничьих при трех поражениях и пропустила 1.4 мяча в среднем за 90 минут. В таблице красно-черные сползли еще ниже — на третью строчку. Отставание от лидирующего «Интера» — шесть баллов.

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«ПСЖ» после разгрома «Милана» вышел победителем из яркой перестрелки с «Брестом» (3:2) — в этом клубу сильно помог дубль Килиана Мбаппе. В поединке с «Монпелье» француз промолчал, но красно-синие справились и без него — результат сделали меткие попадания Ли Кан Ина, Уоррена Заира-Эмери и Витиньи. Это уже третий сухарь парижан в пяти подряд встречах во всех соревнованиях.

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «ПСЖ»

После взбучки от «Ньюкасла» коллектив Луиса Энрике нешуточно разогнался и добыл пять побед подряд с общим счетом 15:3. Парижане пропустили только в двух поединках и в каждом оформили по три гола за 90 минут. Красно-черные в последних четырех встречах не выиграли ни разу, а неудача в разборке с французским клубом сильно затруднит борьбу за плей-офф. Стефано Пиоли наверняка выберет осторожную тактику и бросит основные силы на то, чтобы сдержать Килиана Мбаппе и компанию. Но сделать это у миланцев не выйдет.

Рекомендуемая ставка: «ПСЖ» не уступит и ТМ 3.5 мяча за 1.96.

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Клиенты PARI поровну ставят на «Локомотив» и «Спартак» в матче 14-го тура РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
6
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Федор Чалов

ЦСКА

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Иван Обляков

ЦСКА

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Квинси Промес

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Виктор Александров

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Оренбург

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