«Милан» повис на грани вылета из ЛЧ. «ПСЖ» не позволит Леау и компании уйти с последнего места в группе

Команда Стефано Пиоли не победила в четырех играх подряд.

7 ноября «ПСЖ» навестит «Милан» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча участников квартета F состоится на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» покажет поединок в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Милан» — «ПСЖ» 7 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе парижан: поставить на коллектив Луиса Энрике можно с коэффициентом 2.30, что составляет примерно 39% вероятности результата. Триумф красно-черных доступен за 3.08 (33%), «мирный» исход — за 3.63 (28%).

Верите, что парни Стефано Пиоли наберут очки на «Сан-Сиро»? Опция 1Х доступна за 1.68.

«ПСЖ» разгромил «Милан» на своем поле (3:0). Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.12.

Рынок на обмен голами представлен за 1.62, обратный вариант дали за 2.30.

Наиболее вероятным автором взятия ворот назвали Килиана Мбаппе. Меткий выстрел француза можно взять за 2.17.

В нынешнем групповом турнире нерадзурри не отличились еще ни разу. На продолжение неудачной серии Рафаэля Леау и компании предложили котировку 3.42.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

«Милан» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года

Месяц назад красно-черные чувствовали себя прекрасно: серия из пяти подряд побед в чемпионате Италии привела парней Стефано Пиоли на первую строчку таблицы. Но лидерство продлилось недолго — ровно тур: миланцы уступили «Ювентусу» (0:1) и откатились обратно на вторую позицию. Одним из оправданий хозяевам «Сан-Сиро» может послужить тот факт, что больше тайма они провели в меньшинстве: на 41-й минуте прямую красную получил Малик Тшау. Однако 0.31 по xG (ожидаемым голам) в исполнении Рафы Леау и компании выглядит несомненным провалом даже в такой ситуации.

Через три дня после неудачи в поединке с туринцами «Милан» облажался еще крупнее — влетел «ПСЖ» на «Парк де Пренс» (0:3) и продлил антирекордную серию по играм без забитых мячей в Лиге чемпионов. Их у клуба набралось уже пять подряд. Положение россонери в группе безрадостно: не победили ни разу и занимают последнее место с двумя очками.

Визит к «Наполи» ненадолго отогнал мысли о кризисе: к 31-й минуте красно-черные вели со счетом 2:0 благодаря дублю Оливье Жиру. Но во втором тайме позволили адзурри оформить камбэк — на это хозяевам потребовалось всего 13 минут: Маттео Политано отличился на 50-й, Джакомо Распадори на 63-й.

Матч с «Удинезе» показал, что проблемы «Милана» гораздо серьезнее, чем казалось изначально. До выезда на «Сан-Сиро» черно-белые не выиграли ни разу и плелись в зоне вылета. Первые в сезоне три очка удинцам принес точный выстрел Роберто Перейры с пенальти на 62-й минуте. Россонери же продемонстрировали полнейшую беспомощность в атаке: створа достигли только четыре удара из 14, а xG составил 0.87 — то есть миланцы не заслужили даже одного гола. И это против команды, которая за 10 туров добыла семь ничьих при трех поражениях и пропустила 1.4 мяча в среднем за 90 минут. В таблице красно-черные сползли еще ниже — на третью строчку. Отставание от лидирующего «Интера» — шесть баллов.

«ПСЖ» после разгрома «Милана» вышел победителем из яркой перестрелки с «Брестом» (3:2) — в этом клубу сильно помог дубль Килиана Мбаппе. В поединке с «Монпелье» француз промолчал, но красно-синие справились и без него — результат сделали меткие попадания Ли Кан Ина, Уоррена Заира-Эмери и Витиньи. Это уже третий сухарь парижан в пяти подряд встречах во всех соревнованиях.

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «ПСЖ»

После взбучки от «Ньюкасла» коллектив Луиса Энрике нешуточно разогнался и добыл пять побед подряд с общим счетом 15:3. Парижане пропустили только в двух поединках и в каждом оформили по три гола за 90 минут. Красно-черные в последних четырех встречах не выиграли ни разу, а неудача в разборке с французским клубом сильно затруднит борьбу за плей-офф. Стефано Пиоли наверняка выберет осторожную тактику и бросит основные силы на то, чтобы сдержать Килиана Мбаппе и компанию. Но сделать это у миланцев не выйдет.

Рекомендуемая ставка: «ПСЖ» не уступит и ТМ 3.5 мяча за 1.96.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей