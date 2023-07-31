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«ПСЖ» велел Мбаппе к 31 июля определиться со своим будущим. Кажется, конец трансферной саги близок

Евгений Коростелев
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Килиан Мбаппе.
Фото Getty Images
Или нет?

Килиан Мбаппе продолжает поиск наиболее выгодного для себя варианта продолжения карьеры. Душой француз давно принадлежит «Реалу», но многомиллионные предложения шейхов из «ПСЖ» и клубов Саудовской Аравии не дают ему сделать шаг к мечте. Сам нападающий хотел бы доиграть до лета 2024 года в Париже и по окончании контракта присоединиться к команде Флорентино Переса, но у таких волшебных условий есть препятствия.

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«ПСЖ» четко обозначил Килиану свою позицию: либо он продлевает контракт, либо едет в клуб, который предложит наибольшую сумму. Если Черепашка откажется, то его ждут суровые санкции в виде сезона вне игры. Чтобы доказать серьезность намерений, парижские боссы отцепили звездного француза от поездки на сборы в Японию. И дали ему время сделать выбор. День икс — 31 июля.

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Фанаты в предвкушении развязки, и похоже, что все закончится хеппи-эндом. Как минимум для самого Мбаппе, который осуществит план детства — надеть футболку «Реала». На то, что до 3 сентября Килиан станет игроком мадридского клуба, букмекеры принимают ставки под невысокий коэффициент 1.44. Это значит, что Перес все же сделает «ПСЖ» выгодное предложение — ранее сообщалось, что речь идет о сумме в 200+ млн евро.

Однако по-прежнему возможны и другие, не менее захватывающие варианты исхода саги. Наиболее вероятный, после трансфера в «Реал», тот, при котором Килиан все же останется во Франции. Неизвестно, в каком статусе — неприкасаемого скамеечника или пылающего бомбардира, — но все же. На такое условие предложена котировка 3.00.

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До сих пор не отсечены экспертами и другие, более призрачные вариации продолжения карьеры Мбаппе. Например, на его переход в «Ливерпуль» выставлен коэффициент 15.0. Правда, Клопп уже опроверг слухи. Причем сделал это в своем неповторимом стиле: «Возможно, что кто-то в клубе что-то готовит и хочет сделать мне сюрприз, но за восемь лет моей работы здесь такого еще не было».

При таких обстоятельствах куда реалистичнее стал выглядеть вариант с поездкой в Саудовскую Аравию на крупнейший контракт в истории Галактики. Однако, судя по последним данным, даже 700 млн евро в год не мотивировали Килиана отправиться на Ближний Восток. Пока же котировка 21.0 так и остается на радарах любителей ставок. Ровно как и вариант с «Челси» (что удивительно, переезд в Лондон оценен теми же 21.0), который периодически мелькает по соседству с фамилией француза.

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Еще меньше вероятность увидеть Килиана в Каталонии (41.0). «Барселона» наверняка хотела бы иметь в своем составе одного из лучших нападающих мира (помимо Левандовски), но для этого ей придется расстаться с тремя-пятью игроками и обеспечить француза зарплатой не меньше той, которую на пике платили Месси. Вряд ли владельцы сине-гранатовых снова допустят ошибку.

Еще два более-менее возможных варианта — переход в «МЮ» или «Сити» (по 51.0). Эти клубы не проявляли интереса к Килиану, но могли бы потянуть как его трансфер, так и зарплату. Да и по статусу они вполне подошли бы французу. В остальных командах представить его просто невозможно: «Ньюкасл» (51.0), «Бавария» и «Арсенал» (67.0), «Тоттенхэм», «Милан» и «Ювентус» (101).

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Без Мбаппе «ПСЖ» уже испытывает серьезные проблемы — не обыграл в товарищеских матчах «Аль-Наср» (0:0) и «Сересо Осаку» (2:3). Следующая игра у Парижан намечена на 1 августа, соперником будет финалист последней Лиги чемпионов — «Интер». Букмекерская компания ФОНБЕТ считает миланцев фаворитами: на их победу можно поставить с коэффициентом 2.45, что примерно 40% вероятности исхода. Ничья идет за 3.75 (23%), успех «ПСЖ» — за 2.70 (37%).

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Килиан Мбаппе
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
ФК Челси
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 3
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 2 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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