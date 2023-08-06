Прогнозы на спорт
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:00

Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над «Динамо» в РПЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вендел.
Фото Global Look Press

В одном из самых интересных матчей третьего тура РПЛ встретятся «Зенит» и «Динамо». Игра состоится 6 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущий матч.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
06 авг, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

«Зенит» — явный фаворит в предстоящей встрече. Поставить на победу чемпионов России можно по коэффициенту 1.58, что соответствует примерно 63% вероятности, а триумф «Динамо» котируется за 5.70 (почти 17%). Ничьей соответствует коэффициент 4.70 (около 20%).

Аналитики PARI полагают, что матч получится результативным. Сделать ставку на то, что команды пробьют тотал больше 2.5, можно за 1.63. Вероятность того, что соперники обменяются забитыми мячами, составляет 1.73. Сухая победа «Зенита» котируется за 3.10, а если «Динамо» выиграет хотя бы один из таймов, сыграет коэффициент 3.05.

Эрлинг Холанн. «Арсенал» вложил в новичков 200 млн евро, но он не соперник для «Сити» в Суперкубке. Без Зинченко и Жезуса не победить

Клиенты PARI не сомневаются в успехе хозяев. Почти 79% от общего объема ставок на исход встречи приходится на триумф подопечных Сергея Семака. Самая крупная ставка на игру в Санкт-Петербурге — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий, включив в него прогноз на индивидуальный тотал «Зенита» больше 1 с коэффициентом 1.18. В случае «доезда» экспресса общая сумма чистого выигрыша составит 157 000 рублей.

Самым вероятным исходом матча считается победа «Зенита» со счетом 2:0. Она котируется за 8.00. Успех хозяев с результатом 2:1 оценивается в 8.50.

«Чемпионы страны, пусть и с немного обедневшим составом после трансферов, примут у себя столичных гостей. Все же зенитовцы играют на старте чемпионата увереннее и стабильнее, нежели «Динамо», которое только-только нащупывает свою игру в череде обидных ничьих и поражений. Но это не помешает динамовцам пойти вперед в Питере. Думаю, игра будет атакующей и скоростной. «Зенит», конечно, тоже не станет отмалчиваться: помимо Кассьерры, блиставшего в последних турах, в команде есть кому забивать. Скорее всего, клубы обменяются голами, но едва ли ограничатся этим. Так или иначе, в этой игре стоит присмотреться к тоталам», — заявил легендарный российский футболист и амбассадор PARI Андрей Тихонов.

Аслан Дудиев. «Балтика» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 6 августа 2023 года

«Зенит» стартовал в РПЛ с победы над «Пари НН» и ничьей с «Ростовом». Подопечные Сергея Семака уже завоевали свой первый трофей в этом сезоне, одолев московский ЦСКА в матче за Суперкубок России. У «Динамо» дела идут не так хорошо: подопечные Марцела Лички на старте сезона проиграли «Краснодару» и сыграли вничью с «Крыльями Советов», ведя по ходу встречи со счетом 3:1.

В последний раз команды встречались между собой в апреле нынешнего года в рамках прошлого розыгрыша РПЛ. Тогда сильнее был «Зенит» — 3:1.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
0
Читайте также
ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Директор Лады Дэнс рассказал о тяжелом состоянии певицы после ДТП
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» вложил в новичков 200 млн евро, но он не соперник для «Сити» в Суперкубке. Без Зинченко и Жезуса не победить
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
7
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
8
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 4 : 1
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости