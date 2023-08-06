Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над «Динамо» в РПЛ

В одном из самых интересных матчей третьего тура РПЛ встретятся «Зенит» и «Динамо». Игра состоится 6 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущий матч.

«Зенит» — явный фаворит в предстоящей встрече. Поставить на победу чемпионов России можно по коэффициенту 1.58, что соответствует примерно 63% вероятности, а триумф «Динамо» котируется за 5.70 (почти 17%). Ничьей соответствует коэффициент 4.70 (около 20%).

Аналитики PARI полагают, что матч получится результативным. Сделать ставку на то, что команды пробьют тотал больше 2.5, можно за 1.63. Вероятность того, что соперники обменяются забитыми мячами, составляет 1.73. Сухая победа «Зенита» котируется за 3.10, а если «Динамо» выиграет хотя бы один из таймов, сыграет коэффициент 3.05.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе хозяев. Почти 79% от общего объема ставок на исход встречи приходится на триумф подопечных Сергея Семака. Самая крупная ставка на игру в Санкт-Петербурге — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий, включив в него прогноз на индивидуальный тотал «Зенита» больше 1 с коэффициентом 1.18. В случае «доезда» экспресса общая сумма чистого выигрыша составит 157 000 рублей.

Самым вероятным исходом матча считается победа «Зенита» со счетом 2:0. Она котируется за 8.00. Успех хозяев с результатом 2:1 оценивается в 8.50.

«Чемпионы страны, пусть и с немного обедневшим составом после трансферов, примут у себя столичных гостей. Все же зенитовцы играют на старте чемпионата увереннее и стабильнее, нежели «Динамо», которое только-только нащупывает свою игру в череде обидных ничьих и поражений. Но это не помешает динамовцам пойти вперед в Питере. Думаю, игра будет атакующей и скоростной. «Зенит», конечно, тоже не станет отмалчиваться: помимо Кассьерры, блиставшего в последних турах, в команде есть кому забивать. Скорее всего, клубы обменяются голами, но едва ли ограничатся этим. Так или иначе, в этой игре стоит присмотреться к тоталам», — заявил легендарный российский футболист и амбассадор PARI Андрей Тихонов.

«Зенит» стартовал в РПЛ с победы над «Пари НН» и ничьей с «Ростовом». Подопечные Сергея Семака уже завоевали свой первый трофей в этом сезоне, одолев московский ЦСКА в матче за Суперкубок России. У «Динамо» дела идут не так хорошо: подопечные Марцела Лички на старте сезона проиграли «Краснодару» и сыграли вничью с «Крыльями Советов», ведя по ходу встречи со счетом 3:1.

В последний раз команды встречались между собой в апреле нынешнего года в рамках прошлого розыгрыша РПЛ. Тогда сильнее был «Зенит» — 3:1.