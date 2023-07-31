Дзюба и Тикнизян помогли клиенту ФОНБЕТ выиграть 5 200 000. Он не сомневался в победе «Локо» над «Факелом»

Поставил на «железнодорожников» внушительную сумму.

Московский «Локомотив» очень солидно стартовал в нынешнем сезоне. В первом туре красно-зеленые остановили дерзко вернувшийся в элиту «Рубин» (2:2), а затем одержали две победы — в Кубке России побили «Урал» (2:1) и в РПЛ разгромили «Факел» (4:1). Последний успех примечателен тем, что был добыт в Воронеже, где местная команда сопротивляется отчаяннее, чем где бы то ни было. В доказательство прошлогодний результат — тогда «Локо» уступил 0:2.

Триумф в игре с командой Вадима Евсеева позволил москвичам не отстать от лидирующей группы, а еще помог клиенту ФОНБЕТ выиграть 3 200 000 рублей «чистыми». Он поверил в «железнодорожников» и поставил на их победу 2 000 000 рублей с коэффициентом 2.60. Общая сумма, вернувшаяся на счет игрока, впечатляет — 5 200 000 рублей.

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При этом матч сложился отнюдь не так просто, как может показаться благодаря итоговому счету. Да, гости вышли вперед уже на 12-й минуте: Дзюба растолкал защитников после попадания Жемалетдинова в перекладину и кивнул отскочивший мяч в полупустые ворота. Резкое начало в каком-то смысле стало предвестником разгрома, однако середина игры полностью осталась за «Факелом», который мог наиграть на сенсацию.

Во-первых, хозяева могли сравнять уже на 18-й минуте, если бы Никита Моцпан чуть аккуратнее покатил мяч вдоль вратарской — партнеру осталось бы лишь подставить ногу. Во-вторых, на 33-й воронежцы непринужденно отквитали гол — Марков пробил под перекладину после подачи углового. А спустя пару мгновений «Факел» должен был выйти вперед, если бы не два «но»: в одной атаке хозяева трижды пробили по воротам Лантратова с расстояния восемь метров, но чудом не затолкали мяч в ворота. А еще в том эпизоде защитник москвичей Погостнов сыграл рукой — возможно, судья проглядел пенальти.

Во втором тайме перед лавиной голов «Локомотива» хозяева также имели несколько возможностей забить второй мяч, однако ударам каждый раз не хватало точности. Хотя после одного из них трибуны «взорвались» овациями, посчитав, что цель достигнута. Однако спустя несколько минут радость по щелчку сменилась разочарованием — Тикнизян с подбора пробил точно в угол. Еще семь минут позади, и вот уже Пиняев прошил Беленова. Воронежцы не сдались даже при 1:3, но очередное пулевое ранение после еще одного прицельного выстрела Тикнизяна оказалось фатальным.

«Факел» нанес 18 ударов по воротам и шесть раз попал в створ, но в этот день соперник показал сумасшедшую реализацию — четыре из четырех. Благодаря этому счастливы остались поклонники «Локо» и еще как минимум один человек, который поставил на «железнодорожников» 2 000 000 рублей.

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