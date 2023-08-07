«Спартак» еще ни разу не обыгрывал «Нижний Новгород» дома. Во вторник красно-белые закроют гештальт

Парни Гильермо Абаскаля мощно стартовали в новом сезоне.

8 августа «Спартак» примет «Нижний Новгород» во втором туре Кубка России на этапе Пути РПЛ. Поединок пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени. Арбитр встречи будет известен позднее. Прямую трансляцию игры покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 20.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Спартак» — «Нижний Новгород» 8 августа 2023 года

В букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами. На успех красно-белых в основное время можно поставить с коэффициентом 1.57, вероятность такого исхода — примерно 59%. Ничья доступна за 4.33 (23%), триумф «НН» — за 5.64 (18%).

Групповой этап Кубка России нижегородцы начали с победы над «Динамо» по пенальти (4:3). Считаете, что на «Открытие Арене» по итогам 90 минут гости снова как минимум не уступят? Опция Х2 идет за 2.43.

Обмен голами предлагают взять за 1.78, обратный рынок — за 2.03. Ни один из четырех матчей на старте сезона москвичи не закончили всухую.

Аналитики ожидают яркий поединок: на тотал больше 2.5 мяча дали котировку 1.69, на ТМ 2.5 — 2.19.

На выходных коллектив Гильермо Абаскаля съездил в Казань, где разгромил «Рубин» (4:1) в третьем туре РПЛ. Индивидуальный тотал «Спартака» выше двух точных ударов в ворота «Нижнего» оценили в 2.09.

Наиболее возможный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу красно-белых. Финиш противостояния с таким результатом представлен за 7.06.

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«Спартак» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча Кубка России 8 августа 2023 года

На «Открытие Арене» схлестнутся лидеры группы D — и москвичи, и нижегородцы начали турнир с побед. Правда, по содержанию эти виктории получились разными: красно-белые на выезде одолели «Краснодар» (2:1), парни Сергея Юрана были сильнее «Динамо» лишь в серии пенальти (4:3), поэтому набрали на очко меньше.

«Спартак» во встрече с «быками» повел уже на 21-й минуте — Роман Зобнин просочился в штрафную и прошил ворота южан с линии вратарской. За минуту до перерыва Эдуард Сперцян схватил прямую красную карточку за грубый фол на Антоне Зиньковском — полузащитника даже пришлось заменить. Вместо него вышел Тео Бонгонда и отомстил за партнера мощной пушкой на 67-й минуте — для бельгийца гол стал дебютным в красно-белой футболке. Незадолго до финального свистка Кади сократил отставание, но на полноценный камбэк черно-зеленых не хватило.

«НН» стартовал в Кубке с домашней победы над «Динамо». К девятой минуте команды обменялись голами: Ярослав Гладышев ответил на точный выстрел Эдгара Севикяна. В первом тайме хозяева много атаковали, но до перерыва снова выйти вперед так и не смогли. Во второй половине бело-голубые перехватили инициативу — суммарная статистика ударов (13 — 9) и попаданий в створ (5 — 3) тоже говорит в их пользу. Но в основное время больше никто не отличился, а пенальти точнее били нижегородцы (4:3).

В чемпионате достижения коллективов диаметрально противоположны. «Спартак» после трех туров лидирует с девятью очками. Жертвы красно-белых — «Оренбург» (3:2) «Балтика» (2:1) и «Рубин» (4:1). С результативностью все более чем отлично — в РПЛ больше москвичей наколотили только «Крылья Советов» (10). Парни Сергея Юрана замыкают топ-2 — правда, с конца таблицы. «НН» — единственный клуб лиги, который еще не отметился забитыми мячами. Сухие поражения «Зениту» (0:2) и «Краснодару» (0:1) разбавила лишь нулевая ничья с «Уралом». Зато по пропущенным нижегородцы — вторые после «Урала» и «Краснодара» (у обоих в пассиве по одному голу).

Между собой соперники провели всего четыре игры — «Спартак» ни разу не одолел «НН» на «Открытие Арене». В августе 2021-го красно-белые на своем поле уступили (1:2), а в мае нынешнего года разошлись «миром» (0:0). Между этим оппоненты дважды встречались в Нижнем Новгороде — сначала поделили очки (1:1), потом победили москвичи (2:1).

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Нижний Новгород»

В первых четырех поединках РПЛ и Кубка России москвичи очень хороши у чужих ворот и еще ни разу не оформили меньше двух мячей за 90 минут. При этом ни одна встреча с участием коллектива Сергея Юрана не пробила «верх» по метким выстрелам на старте сезона. «Спартак» — именно тот клуб, который может это исправить. Например, «Рубин» до свидания с красно-белыми лишь раз получил два мяча — но и забил столько же. Тогда как парни Гильермо Абаскаля загрузили казанцам четыре. Квинси Промес, Тео Бонгонда и партнеры так хороши, что остановить их, кажется, не способен никакой автобус.

Рекомендуемая ставка: «Спартак» забьет больше двух мячей за 2.09 (если оформят ровно два гола, случится возврат).

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