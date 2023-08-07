Прогнозы на спорт
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

«Спартак» еще ни разу не обыгрывал «Нижний Новгород» дома. Во вторник красно-белые закроют гештальт

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Нижний Новгород» 8 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Квинси Промес («Спартак»).
Фото Global Look Press
Парни Гильермо Абаскаля мощно стартовали в новом сезоне.

8 августа «Спартак» примет «Нижний Новгород» во втором туре Кубка России на этапе Пути РПЛ. Поединок пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени. Арбитр встречи будет известен позднее. Прямую трансляцию игры покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 20.30 мск.

Кубок России. Группа D
08 авг, 20:45. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Пари Нижний Новгород

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Спартак» — «Нижний Новгород» 8 августа 2023 года

В букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами. На успех красно-белых в основное время можно поставить с коэффициентом 1.57, вероятность такого исхода — примерно 59%. Ничья доступна за 4.33 (23%), триумф «НН» — за 5.64 (18%).

Групповой этап Кубка России нижегородцы начали с победы над «Динамо» по пенальти (4:3). Считаете, что на «Открытие Арене» по итогам 90 минут гости снова как минимум не уступят? Опция Х2 идет за 2.43.

Обмен голами предлагают взять за 1.78, обратный рынок — за 2.03. Ни один из четырех матчей на старте сезона москвичи не закончили всухую.

Аналитики ожидают яркий поединок: на тотал больше 2.5 мяча дали котировку 1.69, на ТМ 2.5 — 2.19.

На выходных коллектив Гильермо Абаскаля съездил в Казань, где разгромил «Рубин» (4:1) в третьем туре РПЛ. Индивидуальный тотал «Спартака» выше двух точных ударов в ворота «Нижнего» оценили в 2.09.

Наиболее возможный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу красно-белых. Финиш противостояния с таким результатом представлен за 7.06.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

«Спартак» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча Кубка России 8 августа 2023 года

На «Открытие Арене» схлестнутся лидеры группы D — и москвичи, и нижегородцы начали турнир с побед. Правда, по содержанию эти виктории получились разными: красно-белые на выезде одолели «Краснодар» (2:1), парни Сергея Юрана были сильнее «Динамо» лишь в серии пенальти (4:3), поэтому набрали на очко меньше.

Килиан Мбаппе. «ПСЖ» велел Мбаппе к 31 июля определиться со своим будущим. Кажется, конец трансферной саги близок

«Спартак» во встрече с «быками» повел уже на 21-й минуте — Роман Зобнин просочился в штрафную и прошил ворота южан с линии вратарской. За минуту до перерыва Эдуард Сперцян схватил прямую красную карточку за грубый фол на Антоне Зиньковском — полузащитника даже пришлось заменить. Вместо него вышел Тео Бонгонда и отомстил за партнера мощной пушкой на 67-й минуте — для бельгийца гол стал дебютным в красно-белой футболке. Незадолго до финального свистка Кади сократил отставание, но на полноценный камбэк черно-зеленых не хватило.

«НН» стартовал в Кубке с домашней победы над «Динамо». К девятой минуте команды обменялись голами: Ярослав Гладышев ответил на точный выстрел Эдгара Севикяна. В первом тайме хозяева много атаковали, но до перерыва снова выйти вперед так и не смогли. Во второй половине бело-голубые перехватили инициативу — суммарная статистика ударов (13 — 9) и попаданий в створ (5 — 3) тоже говорит в их пользу. Но в основное время больше никто не отличился, а пенальти точнее били нижегородцы (4:3).

В чемпионате достижения коллективов диаметрально противоположны. «Спартак» после трех туров лидирует с девятью очками. Жертвы красно-белых — «Оренбург» (3:2) «Балтика» (2:1) и «Рубин» (4:1). С результативностью все более чем отлично — в РПЛ больше москвичей наколотили только «Крылья Советов» (10). Парни Сергея Юрана замыкают топ-2 — правда, с конца таблицы. «НН» — единственный клуб лиги, который еще не отметился забитыми мячами. Сухие поражения «Зениту» (0:2) и «Краснодару» (0:1) разбавила лишь нулевая ничья с «Уралом». Зато по пропущенным нижегородцы — вторые после «Урала» и «Краснодара» (у обоих в пассиве по одному голу).

Между собой соперники провели всего четыре игры — «Спартак» ни разу не одолел «НН» на «Открытие Арене». В августе 2021-го красно-белые на своем поле уступили (1:2), а в мае нынешнего года разошлись «миром» (0:0). Между этим оппоненты дважды встречались в Нижнем Новгороде — сначала поделили очки (1:1), потом победили москвичи (2:1).

Промес, Бонгонда и&nbsp;Мозес. «Спартак» — «Балтика» — самый популярный матч второго тура РПЛ среди клиентов PARI

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Нижний Новгород»

В первых четырех поединках РПЛ и Кубка России москвичи очень хороши у чужих ворот и еще ни разу не оформили меньше двух мячей за 90 минут. При этом ни одна встреча с участием коллектива Сергея Юрана не пробила «верх» по метким выстрелам на старте сезона. «Спартак» — именно тот клуб, который может это исправить. Например, «Рубин» до свидания с красно-белыми лишь раз получил два мяча — но и забил столько же. Тогда как парни Гильермо Абаскаля загрузили казанцам четыре. Квинси Промес, Тео Бонгонда и партнеры так хороши, что остановить их, кажется, не способен никакой автобус.

Рекомендуемая ставка: «Спартак» забьет больше двух мячей за 2.09 (если оформят ровно два гола, случится возврат).

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
Беспилотники коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС РФ в Сирии
Мятежники заявили о подготовке за рубежом агрессии против Нигера
Экс-инспектор ООН указал на самоубийственную политику США в отношении РФ
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» велел Мбаппе к 31 июля определиться со своим будущим. Кажется, конец трансферной саги близок
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 4 : 1
6.08 17:30
Балтика – Факел
 2 : 1
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 2 : 3
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости