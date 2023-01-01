Гастелум — Имавов: французский дагестанец выкинет американца из топ-15 рейтинга?
Первый турнир UFC в 2023 году состоится в ночь с 14 на 15 января на арене UFC APEX в Лас-Вегасе. В главном событии ивента сойдутся представители среднего веса — американец Келвин Гастелум и российско-французский боец Нассурдин Имавов. Прямую трансляцию турнира покажут сайт matchtv.ru (основной кард) и телеканал «Матч! Боец». Мэйн-ивент начнется в 3.00 по московскому времени.
Келвин Гастелум
31-летний американец когда-то считался восходящей звездой промоушена и даже побеждал легенд UFC — в ноябре 2017-го вырубил Майкла Биспинга в последнем бою англичанина. Правда, сейчас Келвин находится находится в плохой форме: проиграл пять из последних шести поединков.
При этом Гастелум встречался с топами: проиграл Джареду Каннонье, Роберту Уиттакеру, Даррену Тиллу и Исраэлю Адесанье — последнему уступил в бою за временный пояс среднего веса. Груда поражений откатила Келвина на 13-е место в рейтинге средневесов. Еще одно может выкинуть его даже из топ-15.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают американца аутсайдером предстоящего боя: поставить на его победу можно с коэффициентом 2.70, это примерно 35% вероятности.
Гастелум достаточно универсальный боец: 24% побед в карьере он одержал сабмишенами, 41% — нокаутами. Но в последнее время американец больший упор делает именно на стойку, хотя обладает не очень высоким ростом для среднего дивизиона (175 см). Последнюю победу приемом он одержал аж в 2014-м (тогда Келвин уже выступал в UFC).
Сейчас американец в среднем за бой проводит 1.05 тейкдауна и 0.11 попытки сабмишена. Успешность переводов на настил — 32%. Ударная статистика бойца впечатляет куда больше: в среднем за минуту в октагоне файтер выплескивает 3.53 акцентированных удара с точностью 42%.
Нассурдин Имавов
Французский дагестанец находится в рейтинге среднего дивизиона на одну строчку выше (12-й). Имавов — намного более габаритный боец: рост 190 см, размах рук — на 10 см больше, чем у Гастелума. 27-летний файтер провел в UFC пять поединков, четыре из которых выиграл. Еще одна победа, тем более над статусным американцем, поможет ему подняться в топ-10 рейтинга.
Именно Нассурдин, по мнению экспертов, фаворит предстоящего боя. Котировка на победу Русского Снайпера — 1.50, это около 64% вероятности.
Имавов превосходит соперника и по ударной статистике, и по борцовской. Нассурдин в среднем за бой проводит 0.95 тейкдауна, но совершает 2.38 попытки сабмишена. Правда, дагестанец пока ни разу не побеждал в UFC приемом: две досрочные победы оформил нокаутами, а в других боях преуспел решением. Также самого бойца очень сложно перевести на канвас: он заблокировал 76% попыток тейкдаунов соперников.
Имавов в среднем за минуту в октагоне наносит больше акцентированных ударов — 4.08. У него лучше и защита от акцентированных панчей: пропускает в среднем за минуту 2.43 таких удара против 3.24 у Гастелума.
Возможна ли ничья?
Бойцы на двоих провели 40 поединков в профессиональных ММА, ни один из которых не закончился ничьей. У Гастелума есть один бой с аннулированным результатом: в марте 2017-го он вырубил Витора Белфорта, но американца наказали за употребление марихуаны.
На ничью предложена котировка 70.0 (1%).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2