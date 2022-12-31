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«Ланс» — «ПСЖ»: Мбаппе без Неймара и Месси не приведет парижан к победе

Прогноз и ставка на матч лиги 1 «Ланс» — «ПСЖ» 1 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Одному Килиану будет сложно против одной из лучших оборонительных линий Франции.

1 января в чемпионате Франции состоится матч двух лидеров чемпионата Франции — «ПСЖ» примет «Ланс». Встреча пройдет на 38-тысячном стадионе «Боллар-Делелис» и начнется в 22.45 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Жером Брезар. В России прямая трансляция игры будет недоступна.

Франция. Лига 1. 17-й тур
01 янв, 22:45. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
ПСЖ

Коэффициенты букмекеров на матч лиги 1 «Ланс» — «ПСЖ» 1 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «ПСЖ» фаворитом встречи. На победу парижан можно поставить за 2.08, что приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (24%), успех «Ланса» — за близкие 3.50 (28%).

Кроваво-золотые свели вничью два последних матча с «ПСЖ». На то, что они не уступят и в ближайшей встрече, котировка — 1.80.

На то, что команды пробьют «верх» по голам, коэффициент — 1.74. На ТМ 2.5 можно поставить за 2.17.

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В пяти очных матчах из последних шести соперники обменялись забитыми мячами. Обоюдное взятие ворот в предстоящей игре идет за 1.65, обратный исход — за 2.24.

На то, что счет в матче откроет «ПСЖ», котировка — 1.72. «Ланс» можно взять за 2.32, отсутствие голов — за 15.5.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о небольшом превосходстве парижан:

  • ничья 1:1 оценена в 6.90;

  • успех гостей 2:1 — в 8.30;

  • 1:0 — в 8.50.

«Ланс» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча 17-го тура ла лиги 1 января 2023 года

«ПСЖ» провел очень тяжелый и драматичный матч против «Страсбура» — команды бились на «Парк де Пренс» 28 декабря и закончили со счетом 2:1 в пользу парижан. Правда, победный мяч хозяева забили только на 95-й минуте с пенальти усилиями Мбаппе. К тому моменту красно-синие уже полчаса играли в меньшинстве после удаления Неймара: бразилец получил две желтые за несколько минут из-за стычки с соперником и симуляции.

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В результате против главного преследователя — «Ланса» — «ПСЖ» сыграет без двух лидеров. Месси продолжает восстановление после победы на чемпионате мира, а Неймар пропустит встречу по дисциплинарным причинам. В их отсутствие тащить команду будет Мбаппе, который с 13 голами лидирует в гонке бомбардиров лиги 1. Поможет ли фактор Килиана «ПСЖ» забить «Лансу» хотя бы дважды? ИТБ2 (1.5) идет за 1.95.

Разница между соперниками существенна и отражается в количестве голов: парижане наколотили уже 45 мячей (2.81 за игру), а футболисты «Ланса» — всего 26 (1.62). Но они располагаются на втором месте в таблице за счет качественной игры в обороне: как и «ПСЖ», команда Франка Эза пропустила всего 10 мячей (0.62).

«Ланс» только дважды в этом сезоне лиги 1 пропустил за матч больше одного мяча, но обе встречи выиграл — 3:2 у «Бреста» и 5:2 у «Лорьяна». От «ПСЖ» кроваво-золотые тоже пропускают немного — суммарно четыре мяча в четырех последних матчах. Причем в двух из них «Ланс» добился ничьих, а еще в одном победил.

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Прогноз и ставка на матч «Ланс» — «ПСЖ»

Отсутствие Месси и Неймара сильно облегчит «Лансу» жизнь — хозяевам нужно будет сдержать только Мбаппе. Килиан в этом сезоне еще не оказывался в ситуации, когда в атаке ему придется играть и без бразильца, и без аргентинца. Новые обстоятельства могут сбить его с толку.

«Ланс» классно защищается, особенно дома: пропустил всего шесть голов и выиграл все восемь матчей. Команде Франка Эза по силам остановить помятый и слегка обескровленный «ПСЖ», который едва не потерял очки даже со «Страсбуром».

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.80.

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ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Сочи – ЦСКА
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 6 1 2
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