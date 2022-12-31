«Ноттингем» — «Челси»: Маунт и Хаверц оформят разгром аутсайдеру?
1 января в 18-м туре АПЛ схлестнутся «Ноттингем» и «Челси». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Сити Граунд», прямая трансляция для России не предусмотрена. Обслужит встречу арбитр Питер Бэнкс.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ноттингем» — «Челси» 1 января 2023 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на «Челси» можно за 1.70, это примерно 58% вероятности. Ничья оценена в 4.00 (25%), успех хозяев — в 5.40 (17%).
Последний раз «Ноттингем» не проигрывал синим в 1997 году. Считаете, что спустя 26 лет самое время повторить подвиг? Оформите ставку за 2.23.
Улучшить котировку на победу «Челси» или добавить шансов аутсайдеру можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 1.70, Ф2(-1) — за 2.23.
Последний раз «лесники» забили в ворота «Челси» в 2017 году. Поставить на то, что им не удастся в этом матче огорчить гостей, можно за 2.32.
Эксперты сомневаются в результативности встречи: тотал больше 2.5 мяча они оценили в 2.00. Обратный исход предложен за 1.87.
Вариант «обе забьют» аналитики также подвергли сомнению, взять его можно за 1.95. «Обе забьют — нет» идет за 1.85.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу «Челси» за 6.20.
«Ноттингем» — «Челси»: прогноз и анализ матча АПЛ 1 января 2023 года
Перерыв на чемпионат мира стал для «Челси» спасительной паузой. Грэм Поттер сменил Томаса Тухеля и поначалу произвел хорошее впечатление — выдал серию из трех побед над середняками. Потом сыграл две скучные ничьи, а дальше случился ужас: за две недели лондонцы проиграли «Брайтону» (1:4), «Арсеналу» (0:1) и «Ньюкаслу» (0:1).
Перерыв на мундиаль, возможно, пошел на пользу лондонцам. В первом же матче они грохнули «Борнмут» (2:0), нанеся 15 ударов в сторону ворот «вишен» и наколотив почти 2 xG. Отличились Кай Хаверц и Мэйсон Маунт. Оба последний раз забивали за клуб еще в конце октября и получили сильный стресс на чемпионате мира. Так что такое возвращение — хороший знак и для них, и для Грэма Поттера.
(Место для ставки на гол Хаверц — Маунт)
Но еще лучше для тренера синих — уровень соперника. «Ноттингем» — одна из худших команд АПЛ. У них печальная разница (11:33), они стоят на вылет, занимая 19-ю строчку. Каждая встреча с топ-клубом для «лесников» заканчивается печально: «Сити» разнес их 6:0, «Тоттенхэм» легко одолел 2:0, «Арсенал» — 5:0, а еще были 4:0 от «Лестера». Перерыв на чемпионат мира ничего не изменил — в первой же встрече «МЮ» не оставил «Ноттингему» шансов и победил со счетом 3:0 в последнем матче. Из общей картины выбивается только «Ливерпуль» — команда Юргена Клоппа внезапно проиграла 0:1, хотя нанесла по воротам 15 ударов и семь в створ.
Прогноз и ставка на матч «Ноттингем» — «Челси»
«Лесники» ничего не могут противопоставить грандам. За четыре встречи «Ноттингем» лишь раз сотворил сенсацию, но в остальных матчах даже не отличился. Общий счет против «Сити», «Арсенала» и «МЮ» — 0:14.
«Челси» уходил на перерыв не в лучших кондициях и после ЧМ еще не проходил достойную проверку. Но «Ноттингем» не тот клуб, который может ее организовать. Команда Грэма Поттера должна спокойно набрать три очка, как с «Форестом» делали почти все топы до нее.
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2