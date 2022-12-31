«Лесников» избивают почти все топы.

1 января в 18-м туре АПЛ схлестнутся «Ноттингем» и «Челси». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Сити Граунд», прямая трансляция для России не предусмотрена. Обслужит встречу арбитр Питер Бэнкс.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ноттингем» — «Челси» 1 января 2023 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на «Челси» можно за 1.70, это примерно 58% вероятности. Ничья оценена в 4.00 (25%), успех хозяев — в 5.40 (17%).

Последний раз «Ноттингем» не проигрывал синим в 1997 году. Считаете, что спустя 26 лет самое время повторить подвиг? Оформите ставку за 2.23.

Улучшить котировку на победу «Челси» или добавить шансов аутсайдеру можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 1.70, Ф2(-1) — за 2.23.

Последний раз «лесники» забили в ворота «Челси» в 2017 году. Поставить на то, что им не удастся в этом матче огорчить гостей, можно за 2.32.

Эксперты сомневаются в результативности встречи: тотал больше 2.5 мяча они оценили в 2.00. Обратный исход предложен за 1.87.

Вариант «обе забьют» аналитики также подвергли сомнению, взять его можно за 1.95. «Обе забьют — нет» идет за 1.85.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу «Челси» за 6.20.

«Ноттингем» — «Челси»: прогноз и анализ матча АПЛ 1 января 2023 года

Перерыв на чемпионат мира стал для «Челси» спасительной паузой. Грэм Поттер сменил Томаса Тухеля и поначалу произвел хорошее впечатление — выдал серию из трех побед над середняками. Потом сыграл две скучные ничьи, а дальше случился ужас: за две недели лондонцы проиграли «Брайтону» (1:4), «Арсеналу» (0:1) и «Ньюкаслу» (0:1).

Перерыв на мундиаль, возможно, пошел на пользу лондонцам. В первом же матче они грохнули «Борнмут» (2:0), нанеся 15 ударов в сторону ворот «вишен» и наколотив почти 2 xG. Отличились Кай Хаверц и Мэйсон Маунт. Оба последний раз забивали за клуб еще в конце октября и получили сильный стресс на чемпионате мира. Так что такое возвращение — хороший знак и для них, и для Грэма Поттера.

(Место для ставки на гол Хаверц — Маунт)

Но еще лучше для тренера синих — уровень соперника. «Ноттингем» — одна из худших команд АПЛ. У них печальная разница (11:33), они стоят на вылет, занимая 19-ю строчку. Каждая встреча с топ-клубом для «лесников» заканчивается печально: «Сити» разнес их 6:0, «Тоттенхэм» легко одолел 2:0, «Арсенал» — 5:0, а еще были 4:0 от «Лестера». Перерыв на чемпионат мира ничего не изменил — в первой же встрече «МЮ» не оставил «Ноттингему» шансов и победил со счетом 3:0 в последнем матче. Из общей картины выбивается только «Ливерпуль» — команда Юргена Клоппа внезапно проиграла 0:1, хотя нанесла по воротам 15 ударов и семь в створ.

Прогноз и ставка на матч «Ноттингем» — «Челси»

«Лесники» ничего не могут противопоставить грандам. За четыре встречи «Ноттингем» лишь раз сотворил сенсацию, но в остальных матчах даже не отличился. Общий счет против «Сити», «Арсенала» и «МЮ» — 0:14.

«Челси» уходил на перерыв не в лучших кондициях и после ЧМ еще не проходил достойную проверку. Но «Ноттингем» не тот клуб, который может ее организовать. Команда Грэма Поттера должна спокойно набрать три очка, как с «Форестом» делали почти все топы до нее.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.70.