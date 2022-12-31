Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: Кейн снова спасет лондонцев от неприятностей?

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» 1 января 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Харри Кейн, «Тоттенхэм».
Фото Global Look Press
Харри забил один из мячей в очень тяжелом матче с «Брентфордом».

«Тоттенхэм» Антонио Конте откроет новый 2023 год матчем против «Астон Виллы». Игра одного из лидеров АПЛ состоится 1 января и начнется в 17.00 по московскому времени на арене «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток даст арбитр Джон Брукс. В России матч не покажут.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
01 янв, 17:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Астон Вилла

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» 1 января 2023 года

«Тоттенхэм» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить за 1.70, что приблизительно 58% вероятности исхода. Ничья идет за 4.20 (23%), успех «Астон Виллы» — за еще большие 5.00 (19%).

Бирмингемцы не проиграли «шпорам» всего один из пяти последних матчей. На то, что они не уступят в ближайшие выходные, котировка — 2.33.

Эксперты убеждены, что командам по силам пробить «верх» по голам: ТБ 2.5 оценен в 1.79, ТМ 2.5 — в 2.10.

Также высока вероятность обмена результативными ударами: «обе забьют» можно взять за 1.78, «обе забьют — нет» — за 2.04.

Кто выиграет гонку до двух голов? На «Тоттенхэм» принимаются ставки за 1.96, на «Астон Виллу» — за 4.80. На то, что ни одна команда не доберется до отметки, коэффициент — 2.80.

Наиболее вероятные результаты выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — 7.20;

  • победа хозяев 1:0 — 7.30;

  • успех «шпор» 2:0 или 2:1 — 7.90.

Эрлинг Холанн. «Манчестер Сити» — «Эвертон»: Холанн погрузит команду Лэмпарда на дно АПЛ

«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: прогноз и анализ матча 18-го тура АПЛ 1 января 2023 года

«Тоттенхэму» крайне тяжело выдержать темп «Сити» и «Арсенала». В какой-то момент команда Антонио Конте шла бок о бок с «горожанами», но сейчас отставание составляет уже пять очков, причем у Пепа и компании есть игра в запасе. «Канониры» впереди вовсе на 10 баллов, а в потенциале — на 13 (тоже + матч).

Настроение «шпорам» в последнем туре испортил «Брентфорд». Середняк мало того, что отобрал очки (2:2), так еще и был близок к победе — вел 2:0 после часа игры. Спасли «Тоттенхэм» все те же люди — Харри Кейн и Пьер-Эмиль Хёйбьерг. На счету нападающего сборной Англии после этого стало 13 голов, и он продолжает бессмысленную и беспощадную погоню за Эрлингом Холанном (20).

Поможет ли Кейн «шпорам» забить два и более мяча в игре с «Астон Виллой»? На ИТБ1 (1.5) коэффициент — 1.70, на ИТМ1 (1.5) — 2.15.

Мэйсон Маунт и&nbsp;Кай Хаверц. «Ноттингем» — «Челси»: Маунт и Хаверц оформят разгром аутсайдеру?

«Тоттенхэм» выступает в АПЛ довольно результативно: в 16 матчах на счету команды 33 гола (2.06 за игру), это третий показатель в лиге наряду с «Ливерпулем». Правда, и пропускают лондонцы предостаточно: в их ворота мяч влетел уже 23 раза (1.43). Хуже в топ-10 обороняются только «Брентфорд» и «Фулхэм».

У «Астон Виллы», которая зависла в середине таблицы, дела еще хуже: 25 пропущенных и всего 17 забитых. В гостях бирмингемцы поразили ворота соперников вообще только пять раз в восьми встречах и выиграли лишь одну из них — самую последнюю у «Брайтона» (2:1).

Лео Месси. Кешбэк до 10% на любую сумму: БЕТСИТИ продлил программу лояльности на 2023 год

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»

Хотя «Астон Вилла» не блещет, это по-прежнему крепкий клуб, который треплет нервы разным командам: недавно «львы» побились с «Ливерпулем» (1:3), до перерыва на ЧМ обыграли в АПЛ «МЮ» (3:1) и с ним же закусились в Кубке лиги (2:4). Проблем с тем, чтобы забить топ-командам у «Виллы» нет.

«Тоттенхэм» в то же время очень много пропускает для коллектива из верхней половины таблицы. Команда Конте не уходила с поля «сухой» в последних девяти играх во всех турнирах. Пропустить она должна и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.78.

0
Читайте также
«Ярость русских достигла апогея». Скандинавы в шоке от разборок Большунова и Устюгова
Овечкин отрывается от Хоу. Но его гол не спас «Вашингтон»
Читателей Die Welt возмутило новогоднее обращение Шольца
В ЛНР ликвидировали планировавшего теракты агента СБУ
Землетрясение произошло в акватории Черного моря на Кубани
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кешбэк до 10% на любую сумму: БЕТСИТИ продлил программу лояльности на 2023 год
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости