«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: Кейн снова спасет лондонцев от неприятностей?
«Тоттенхэм» Антонио Конте откроет новый 2023 год матчем против «Астон Виллы». Игра одного из лидеров АПЛ состоится 1 января и начнется в 17.00 по московскому времени на арене «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток даст арбитр Джон Брукс. В России матч не покажут.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» 1 января 2023 года
«Тоттенхэм» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить за 1.70, что приблизительно 58% вероятности исхода. Ничья идет за 4.20 (23%), успех «Астон Виллы» — за еще большие 5.00 (19%).
Бирмингемцы не проиграли «шпорам» всего один из пяти последних матчей. На то, что они не уступят в ближайшие выходные, котировка — 2.33.
Эксперты убеждены, что командам по силам пробить «верх» по голам: ТБ 2.5 оценен в 1.79, ТМ 2.5 — в 2.10.
Также высока вероятность обмена результативными ударами: «обе забьют» можно взять за 1.78, «обе забьют — нет» — за 2.04.
Кто выиграет гонку до двух голов? На «Тоттенхэм» принимаются ставки за 1.96, на «Астон Виллу» — за 4.80. На то, что ни одна команда не доберется до отметки, коэффициент — 2.80.
Наиболее вероятные результаты выглядят следующим образом:
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«Тоттенхэму» крайне тяжело выдержать темп «Сити» и «Арсенала». В какой-то момент команда Антонио Конте шла бок о бок с «горожанами», но сейчас отставание составляет уже пять очков, причем у Пепа и компании есть игра в запасе. «Канониры» впереди вовсе на 10 баллов, а в потенциале — на 13 (тоже + матч).
Настроение «шпорам» в последнем туре испортил «Брентфорд». Середняк мало того, что отобрал очки (2:2), так еще и был близок к победе — вел 2:0 после часа игры. Спасли «Тоттенхэм» все те же люди — Харри Кейн и Пьер-Эмиль Хёйбьерг. На счету нападающего сборной Англии после этого стало 13 голов, и он продолжает бессмысленную и беспощадную погоню за Эрлингом Холанном (20).
Поможет ли Кейн «шпорам» забить два и более мяча в игре с «Астон Виллой»? На ИТБ1 (1.5) коэффициент — 1.70, на ИТМ1 (1.5) — 2.15.
«Тоттенхэм» выступает в АПЛ довольно результативно: в 16 матчах на счету команды 33 гола (2.06 за игру), это третий показатель в лиге наряду с «Ливерпулем». Правда, и пропускают лондонцы предостаточно: в их ворота мяч влетел уже 23 раза (1.43). Хуже в топ-10 обороняются только «Брентфорд» и «Фулхэм».
У «Астон Виллы», которая зависла в середине таблицы, дела еще хуже: 25 пропущенных и всего 17 забитых. В гостях бирмингемцы поразили ворота соперников вообще только пять раз в восьми встречах и выиграли лишь одну из них — самую последнюю у «Брайтона» (2:1).
Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»
Хотя «Астон Вилла» не блещет, это по-прежнему крепкий клуб, который треплет нервы разным командам: недавно «львы» побились с «Ливерпулем» (1:3), до перерыва на ЧМ обыграли в АПЛ «МЮ» (3:1) и с ним же закусились в Кубке лиги (2:4). Проблем с тем, чтобы забить топ-командам у «Виллы» нет.
«Тоттенхэм» в то же время очень много пропускает для коллектива из верхней половины таблицы. Команда Конте не уходила с поля «сухой» в последних девяти играх во всех турнирах. Пропустить она должна и на этот раз.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.78.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2