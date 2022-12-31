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Кешбэк до 10% на любую сумму: БЕТСИТИ продлил программу лояльности на 2023 год

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Лео Месси.
Фото Getty Images
БЕТСИТИ.
БЕТСИТИ.
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БЕТСИТИ продлевает программу лояльности в онлайне и в клубах до 31 декабря 2023 года.

Программа лояльности БЕТСИТИ стартовала 11 мая 2022 года и сразу же пришлась по душе игрокам. После запуска программы в клубах БЕТСИТИ положительную обратную связь дали 87% игроков, в онлайне — более 90%.

В первую очередь игроки оценили доступную механику и неограниченный по сумме кешбэк.

Для участия достаточно делать ставки с коэффициентом от 1.20 на сайте betcity.ru, в мобильном приложении или в клубах букмекера. В зависимости от оборота ставок за месяц ты можешь получить статус и кешбэк до 10%, а главное — его сумма не ограничена!

В новом году букмекер планирует внедрить ряд обновлений в программу лояльности. За счет этого игроки смогут получать еще больше бонусов и удовольствия от игры в БЕТСИТИ.

Полные правила программы лояльности БЕТСИТИ

БЕТСИТИ.
БЕТСИТИ.
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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