«Арсенал» — «Ньюкасл»: Сака и Альмирон зажгут в первом матче 2023-го
3 января в АПЛ встретятся представители топ-4 — лидирующий «Арсенал» и борющийся за ЛЧ «Ньюкасл». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», начало — в 22.45 по московскому времени. В России игры чемпионата Англии не показывают.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл» 3 января 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.88, что составляет примерно 53% вероятности. Выигрыш «сорок» предложен с котировкой 4.20 (23%). Ничья идет за 3.90 (24%).
У «Ньюкасла» в последние годы ужасная статистика в противостоянии с «канонирами». «Сороки» выиграли лишь два из последних 10 матчей, восемь из них закончились победами «Арсенала». Поставить на то, что команда Эдди Хау не уступит в предстоящей игре, можно за 1.98.
Аналитики ожидают результативный матч, ведь «Арсенал» и «Ньюкасл» — вторая и четвертая команды по забитым мячам в АПЛ. Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.10. Правда, в половине из 10 последних очных игр команды забили на двоих меньше трех мячей.
Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты матча намекают на серьезное преимущество «Арсенала»:
• ничья 1:1 идет за 7.00;
• победа хозяев 1:0 — за 7.80;
• успех 2:1 — за 8.10.
«Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз и анализ матча АПЛ 3 января 2023 года
Команда Микеля Артеты проводит отличный сезон: лидирует в АПЛ, вышла из группы Лиги Европы и потерпела лишь три поражения за 22 матча во всех турнирах, причем все — в разных соревнованиях. «Ньюкасл» тоже шикарно выступает и в 2023 год ворвался в зоне Лиги чемпионов, где клуб в последний раз выступал в 2003/04 годах. А 2022-й «сороки» закончили на серии из шести подряд побед в чемпионате.
Лондонцы показывают отличную игру в атаке: в среднем за 90 минут в АПЛ забивают больше двух мячей, а меньше двух оформили лишь в четырех играх чемпионата. При этом у Артеты самая молодая команда лиги: средний возраст игроков «Арсенала» — 24.7 года.
Отличную игру показывают Мартин Эдегор, Габриэл Жезус и Букайо Сака: каждый из них в этом сезоне уже оформил минимум 10 результативных действий во всех турнирах (правда, бразилец сейчас травмирован). Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 1.84, ИТМ1 (1.5) — за 1.97.
«Ньюкасл» в среднем за игру в чемпионате тоже отличается около двух раз, а в шести турах команда Хау заколачивала минимум три гола. Неожиданно лучшим снайпером «сорок» в этом сезоне оказался парагваец Мигель Альмирон, который вонзил девять мячей во всех турнирах. До этого лучшим результатом полузащитника оставались восемь голов в сезоне-2019/20.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Ньюкасл» 3 января 2023 года
Соперники — одни из самых результативных команд АПЛ: «Арсенал» отличился в каждом матче чемпионата, а из 22 игр во всех турнирах не забил лишь в одной — ПСВ в Лиге Европы (0:2). «Ньюкасл» провел три нулевые ничьи в чемпионате, но забивал в каждом из остальных матчей. За оба коллектива выступают топовые игроки атаки: Эдегор, Сака, Альмирон, Александр Исак, Аллан Сен-Максимен и другие.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2