Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Арсенал» — «Ньюкасл»: Сака и Альмирон зажгут в первом матче 2023-го

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл» 3 января 2023 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Букайо Сака («Арсенал».
Фото Global Look Press
«Арсенал» и «Ньюкасл» — одни из самых результативных команд в АПЛ.

3 января в АПЛ встретятся представители топ-4 — лидирующий «Арсенал» и борющийся за ЛЧ «Ньюкасл». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», начало — в 22.45 по московскому времени. В России игры чемпионата Англии не показывают.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
03 янв, 22:45. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл» 3 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.88, что составляет примерно 53% вероятности. Выигрыш «сорок» предложен с котировкой 4.20 (23%). Ничья идет за 3.90 (24%).

У «Ньюкасла» в последние годы ужасная статистика в противостоянии с «канонирами». «Сороки» выиграли лишь два из последних 10 матчей, восемь из них закончились победами «Арсенала». Поставить на то, что команда Эдди Хау не уступит в предстоящей игре, можно за 1.98.

Аналитики ожидают результативный матч, ведь «Арсенал» и «Ньюкасл» — вторая и четвертая команды по забитым мячам в АПЛ. Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.10. Правда, в половине из 10 последних очных игр команды забили на двоих меньше трех мячей.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты матча намекают на серьезное преимущество «Арсенала»:

• ничья 1:1 идет за 7.00;

• победа хозяев 1:0 — за 7.80;

• успех 2:1 — за 8.10.

Лео Месси. Кешбэк до 10% на любую сумму: БЕТСИТИ продлил программу лояльности на 2023 год

«Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз и анализ матча АПЛ 3 января 2023 года

Команда Микеля Артеты проводит отличный сезон: лидирует в АПЛ, вышла из группы Лиги Европы и потерпела лишь три поражения за 22 матча во всех турнирах, причем все — в разных соревнованиях. «Ньюкасл» тоже шикарно выступает и в 2023 год ворвался в зоне Лиги чемпионов, где клуб в последний раз выступал в 2003/04 годах. А 2022-й «сороки» закончили на серии из шести подряд побед в чемпионате.

Лондонцы показывают отличную игру в атаке: в среднем за 90 минут в АПЛ забивают больше двух мячей, а меньше двух оформили лишь в четырех играх чемпионата. При этом у Артеты самая молодая команда лиги: средний возраст игроков «Арсенала» — 24.7 года.

Отличную игру показывают Мартин Эдегор, Габриэл Жезус и Букайо Сака: каждый из них в этом сезоне уже оформил минимум 10 результативных действий во всех турнирах (правда, бразилец сейчас травмирован). Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 1.84, ИТМ1 (1.5) — за 1.97.

«Ньюкасл» в среднем за игру в чемпионате тоже отличается около двух раз, а в шести турах команда Хау заколачивала минимум три гола. Неожиданно лучшим снайпером «сорок» в этом сезоне оказался парагваец Мигель Альмирон, который вонзил девять мячей во всех турнирах. До этого лучшим результатом полузащитника оставались восемь голов в сезоне-2019/20.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Ньюкасл» 3 января 2023 года

Соперники — одни из самых результативных команд АПЛ: «Арсенал» отличился в каждом матче чемпионата, а из 22 игр во всех турнирах не забил лишь в одной — ПСВ в Лиге Европы (0:2). «Ньюкасл» провел три нулевые ничьи в чемпионате, но забивал в каждом из остальных матчей. За оба коллектива выступают топовые игроки атаки: Эдегор, Сака, Альмирон, Александр Исак, Аллан Сен-Максимен и другие.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.

0
Читайте также
ММА и бокс в 2022-м: цирк снова в городе
Без снега и русских. Чего ждать от «Тур де Ски» — 2023?
Кличко сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в Киеве и отключениях электроэнергии
Москвич попытался отсудить у бывшей девушки потраченные на нее деньги
Актер из «Мстителей» госпитализирован после несчастного случая
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Брентфорд» — «Ливерпуль»: Салах и Нуньес снова будут искать ответ на гол соперника
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости