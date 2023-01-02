«Арсенал» и «Ньюкасл» — одни из самых результативных команд в АПЛ.

3 января в АПЛ встретятся представители топ-4 — лидирующий «Арсенал» и борющийся за ЛЧ «Ньюкасл». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», начало — в 22.45 по московскому времени. В России игры чемпионата Англии не показывают.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл» 3 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.88, что составляет примерно 53% вероятности. Выигрыш «сорок» предложен с котировкой 4.20 (23%). Ничья идет за 3.90 (24%).

У «Ньюкасла» в последние годы ужасная статистика в противостоянии с «канонирами». «Сороки» выиграли лишь два из последних 10 матчей, восемь из них закончились победами «Арсенала». Поставить на то, что команда Эдди Хау не уступит в предстоящей игре, можно за 1.98.

Аналитики ожидают результативный матч, ведь «Арсенал» и «Ньюкасл» — вторая и четвертая команды по забитым мячам в АПЛ. Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.10. Правда, в половине из 10 последних очных игр команды забили на двоих меньше трех мячей.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты матча намекают на серьезное преимущество «Арсенала»:

• ничья 1:1 идет за 7.00;

• победа хозяев 1:0 — за 7.80;

• успех 2:1 — за 8.10.

«Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз и анализ матча АПЛ 3 января 2023 года

Команда Микеля Артеты проводит отличный сезон: лидирует в АПЛ, вышла из группы Лиги Европы и потерпела лишь три поражения за 22 матча во всех турнирах, причем все — в разных соревнованиях. «Ньюкасл» тоже шикарно выступает и в 2023 год ворвался в зоне Лиги чемпионов, где клуб в последний раз выступал в 2003/04 годах. А 2022-й «сороки» закончили на серии из шести подряд побед в чемпионате.

Лондонцы показывают отличную игру в атаке: в среднем за 90 минут в АПЛ забивают больше двух мячей, а меньше двух оформили лишь в четырех играх чемпионата. При этом у Артеты самая молодая команда лиги: средний возраст игроков «Арсенала» — 24.7 года.

Отличную игру показывают Мартин Эдегор, Габриэл Жезус и Букайо Сака: каждый из них в этом сезоне уже оформил минимум 10 результативных действий во всех турнирах (правда, бразилец сейчас травмирован). Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 1.84, ИТМ1 (1.5) — за 1.97.

«Ньюкасл» в среднем за игру в чемпионате тоже отличается около двух раз, а в шести турах команда Хау заколачивала минимум три гола. Неожиданно лучшим снайпером «сорок» в этом сезоне оказался парагваец Мигель Альмирон, который вонзил девять мячей во всех турнирах. До этого лучшим результатом полузащитника оставались восемь голов в сезоне-2019/20.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Ньюкасл» 3 января 2023 года

Соперники — одни из самых результативных команд АПЛ: «Арсенал» отличился в каждом матче чемпионата, а из 22 игр во всех турнирах не забил лишь в одной — ПСВ в Лиге Европы (0:2). «Ньюкасл» провел три нулевые ничьи в чемпионате, но забивал в каждом из остальных матчей. За оба коллектива выступают топовые игроки атаки: Эдегор, Сака, Альмирон, Александр Исак, Аллан Сен-Максимен и другие.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.