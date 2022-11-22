Испания — Коста-Рика: молодежь «Барселоны» порадует Энрике в первом матче
23 ноября на чемпионате мира по футболу в Катаре стартуют команды из группы Е. На стадионе «Эль-Тумама» в Дохе встретятся сборные Испании и Коста-Рики, начало — в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч Испания — Коста-Рика 23 ноября 2022 года
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, команда Луиса Энрике — явный фаворит: поставить на победу Испании можно с коэффициентом 1.18, что составляет 83% вероятности. Выигрыш «Тикос» предложен с фантастической котировкой 21.0 (4%), ничья оценена более реалистичными 7.70 (13%).
Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча включили только победы испанцев:
• успех 2:0 можно взять за 4.90;
• разгром 3:0 — за 5.60;
• выигрыш 1:0 — за 6.30.
Костариканцы уже удивляли на чемпионатах мира: в 2014-м сборная вышла в плей-офф с первого места из сложной группы с Италией, Англией и Уругваем. В итоге команда остановилась только в четвертьфинале, где уступила Нидерландам лишь в серии пенальти. Ждете еще одно чудо от Коста-Рики? Поставить на то, что номинальные гости не проиграют в предстоящем матче, можно с коэффициентом 5.60.
Аналитики допускают большое количество забитых мячей. ТБ 2.5 идет за 1.67, обратный рынок доступен с котировкой 2.35.
Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 2.90. «Обе забьют — нет» предложено взять за 1.42.
Испания — Коста-Рика: прогноз и анализ матча чемпионата мира 23 ноября 2022 года
«Красная фурия» привезла в Катар один из самых дорогих составов: 877 млн евро, по данным Transfermarkt. Дороже заявка лишь у пяти сборных. При этом средний возраст ростера испанцев — 25.3 года. Моложе на чемпионате мира только США и Гана. Сразу трем игрокам Испании не исполнилось даже 20 лет — это Гави, Педри и Алехандро Бальде, которого вызвали в последний момент из-за травмы Хосе Гайя.
Несмотря на юный возраст, испанцы выступают за топ-клубы и в основном уже имеют опыт игр за сборную. Только 19-летний Бальде еще не дебютировал за основную команду: левый защитник «Барселоны» пока выступал только за сборную U-21. Но в Катаре юниор будет подменять основного левого защитника Жорди Альбу.
Молодая Испания неплохо выступила в прошедшем сезоне Лиги наций: команда Луиса Энрике заняла первое место в плотной группе с Португалией, Швейцарией и Чехией, проиграв лишь однажды — швейцарцам в предпоследнем туре (1:2).
При Энрике у сборной интересная статистика: в среднем она забивает ровно два мяча за матч. Индивидуальный тотал Испании больше 1.5 гола доступен за 1.30, ИТМ1 (1.5) — за 3.50.
Коста-Рика сильно уступает в классе: по данным Transfermarkt, состав сборной оценен в скромные 18.75 млн евро — дешевле ростер только у Катара. В команде всего пять игроков, которые выступают в Европе — в том числе 35-летний запасной вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас.
Прогноз и ставка на матч Испания — Коста-Рика 23 ноября 2022 года
«Тикос» — одни из главных аутсайдеров всего турнира. В составе практически не осталось известных исполнителей, а большая часть игроков выступают в костариканской лиге. У Испании есть все шансы уверенно стартовать на чемпионате мире, что очень важно для молодой команды. У «красной фурии» много отличных исполнителей в атаке: в полузащите и нападении собраны футболисты «Барселоны», которые неплохо сыграны и смогут дать результат.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2