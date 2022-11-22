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Испания — Коста-Рика: молодежь «Барселоны» порадует Энрике в первом матче

Прогноз и ставка на матч Испания — Коста-Рика в рамках чемпионата мира по футболу 23.11.2022 года в Катаре
Артемий Кутейников
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Педри.
Фото Getty Images
Чемпионы мира-2010 привезли в Катар один из самых молодых составов.

23 ноября на чемпионате мира по футболу в Катаре стартуют команды из группы Е. На стадионе «Эль-Тумама» в Дохе встретятся сборные Испании и Коста-Рики, начало — в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Чемпионат мира. Группа E
23 нояб, 19:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Испания
Коста-Рика

Коэффициенты букмекеров на матч Испания — Коста-Рика 23 ноября 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, команда Луиса Энрике — явный фаворит: поставить на победу Испании можно с коэффициентом 1.18, что составляет 83% вероятности. Выигрыш «Тикос» предложен с фантастической котировкой 21.0 (4%), ничья оценена более реалистичными 7.70 (13%).

Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча включили только победы испанцев:

• успех 2:0 можно взять за 4.90;

• разгром 3:0 — за 5.60;

• выигрыш 1:0 — за 6.30.

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Костариканцы уже удивляли на чемпионатах мира: в 2014-м сборная вышла в плей-офф с первого места из сложной группы с Италией, Англией и Уругваем. В итоге команда остановилась только в четвертьфинале, где уступила Нидерландам лишь в серии пенальти. Ждете еще одно чудо от Коста-Рики? Поставить на то, что номинальные гости не проиграют в предстоящем матче, можно с коэффициентом 5.60.

Аналитики допускают большое количество забитых мячей. ТБ 2.5 идет за 1.67, обратный рынок доступен с котировкой 2.35.

Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 2.90. «Обе забьют — нет» предложено взять за 1.42.

Испания — Коста-Рика: прогноз и анализ матча чемпионата мира 23 ноября 2022 года

«Красная фурия» привезла в Катар один из самых дорогих составов: 877 млн евро, по данным Transfermarkt. Дороже заявка лишь у пяти сборных. При этом средний возраст ростера испанцев — 25.3 года. Моложе на чемпионате мира только США и Гана. Сразу трем игрокам Испании не исполнилось даже 20 лет — это Гави, Педри и Алехандро Бальде, которого вызвали в последний момент из-за травмы Хосе Гайя.

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Несмотря на юный возраст, испанцы выступают за топ-клубы и в основном уже имеют опыт игр за сборную. Только 19-летний Бальде еще не дебютировал за основную команду: левый защитник «Барселоны» пока выступал только за сборную U-21. Но в Катаре юниор будет подменять основного левого защитника Жорди Альбу.

Молодая Испания неплохо выступила в прошедшем сезоне Лиги наций: команда Луиса Энрике заняла первое место в плотной группе с Португалией, Швейцарией и Чехией, проиграв лишь однажды — швейцарцам в предпоследнем туре (1:2).

При Энрике у сборной интересная статистика: в среднем она забивает ровно два мяча за матч. Индивидуальный тотал Испании больше 1.5 гола доступен за 1.30, ИТМ1 (1.5) — за 3.50.

Коста-Рика сильно уступает в классе: по данным Transfermarkt, состав сборной оценен в скромные 18.75 млн евро — дешевле ростер только у Катара. В команде всего пять игроков, которые выступают в Европе — в том числе 35-летний запасной вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас.

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Прогноз и ставка на матч Испания — Коста-Рика 23 ноября 2022 года

«Тикос» — одни из главных аутсайдеров всего турнира. В составе практически не осталось известных исполнителей, а большая часть игроков выступают в костариканской лиге. У Испании есть все шансы уверенно стартовать на чемпионате мире, что очень важно для молодой команды. У «красной фурии» много отличных исполнителей в атаке: в полузащите и нападении собраны футболисты «Барселоны», которые неплохо сыграны и смогут дать результат.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.50.

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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