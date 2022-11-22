Германия привезла в Катар четырех чемпионов мира. Помогут ли они обыграть Японию?
23 ноября на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится интригующий матч, участниками которого станут сборные Германии и Японии. Встреча первого тура группового этапа пройдет на стадионе «Халифа» в Дохе, свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. За 15 минут до старта игры на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» начнется прямая трансляция игры.
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Германия — Япония 23 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение немцам. На победу сборной Германии можно поставить с коэффициентом 1.50, что приблизительно 66% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.70 (21%), успех Японии — за еще большие 6.80 (13%).
Последний матч между командами в 2006 году завершился вничью (2:2). На то, что японцы снова не уступят немцам, котировка — 2.80.
В 2022 году сборная Германии провела семь матчей, но только в двух из них было забито больше двух мячей. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.73, на ТМ 2.5 — за 2.23.
При этом вариант «обе забьют» прошел у немцев в шести случаях из девяти, поэтому на обмен голами коэффициент — 1.85, на противоположный исход — 1.95.
Серж Гнабри — фаворит экспертов на гол в этом матче (2.55). Результативный удар его одноклубника по «Баварии» Лероя Сане оценен в 2.85.
Пенальти предложено оформить за 2.85, удаление — за 5.50.
Кстати, можете выбрать, какая именно команда останется в меньшинстве: на Германию котировка — 11.0, на Японию — 8.00. На то, что удален будет вратарь, — 35.0.
На двоих у команд в этом сезоне было четыре матча, в которых футболисты оформляли дубль. Коэффициент на дублет в предстоящей игре — 2.90, на хет-трик — 13.0, на автогол — 9.00.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Германии на 7.10.
Германия — Япония: прогноз и анализ матча ЧМ 23 ноября 2022 года
Сборная Германия — одна из трех сборных, которая привезла в Катар чемпионов мира. В 2014-м немцы одолели в финале Аргентину с Месси (1:0) и в четвертый раз в истории выиграли трофей. За ту команду выступали четыре футболиста, получившие вызов на мундиаль в Катаре: Томас Мюллер, Маттиас Гинтер, Мануэль Нойер и Марио Гётце. Последний — автор «золотого» гола восемь лет назад.
У Бундесманшафт очень сбалансированная команда — сплав молодости и опыта. Несмотря на это, немцы не слишком убедительно играли в 2022 году. Например, в Лиге наций ни разу в двух матчах не обыграли Венгрию (1:1 и 0:1) и заняли только третье место.
Правда, пример сборной Англии показывает, что предыдущие встречи не всегда показательны — команда «трех львов» в Лиге Наций вообще заняли последнее место, но разгромили в стартовой игре ЧМ Иран со счетом 6:2.
Сборная Ханс-Дитера Флика в этом году провела десять матчей и выиграла только три из них, пять раз сыграв вничью. Забивает Германия не очень много — всего 15 мячей, или 1.66, за 90 минут. На ИТБ1 (1.5) против Японии коэффициент — 1.55, ИТМ1 (1.5) — 2.47. В контрольной встрече перед ЧМ немцы обыграли Оман всего 1:0, забив победный мяч на 80-й минуте.
Японцы, в отличие от ближайшего соперника, завершили подготовку к мундиалю проигрышем Канаде (1:2), хотя до этого шли на серии из пяти матчей без поражений. Причем на этом отрезке они не пропустили ни одного мяча: сыграли 0:0 с Китаем и Эквадором, выиграли 2:0 у США, 3:0 — у Южной Кореи, 6:0 — у Гонг-Конга. В среднем четырехкратные чемпионы Азии забивают в 2022-м даже больше Германии — 1.92. Из 14 матчей они не отличились только в четырех. Поэтому неудивительно, что на гол японцев коэффициент не слишком большой — 1.61.
Прогноз и ставка на матч Германия — Япония
Немцы в этом году играют очень нерезультативно — всего два из девяти матчей завершились «верхом» по голам. При этом не забила команда Флика всего в одной встрече — против здорово оборонявшейся Венгрии. Японцы тоже умеют держать удар и постараются свести стартовую игру хотя бы к ничьей, а значит, европейцам придется прорывать эшелонированную оборону.
Конечно, по составу Германия сильнее, результаты у нее получше — проиграть она не должна. Но и много голов в этом матче ждать не стоит.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.74.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2