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Последний матч на ЧМ Канада проиграла СССР. Азар и де Брёйне продлят серию поражений соперника?

Прогноз на матч Бельгия — Канада в рамках чемпионата мира по футболу 23 ноября 2022 года в Катаре
Евгений Коростелев
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Альфонсо Дэвис, Канада.
Фото Global Look Press
Остановить бельгийцев вряд ли получится.

23 ноября бронзовый призер чемпионата мира 2018 года сборная Бельгии начнет свой путь на мундиале-2022 матчем против команды Канады. Игру первого тура группового этапа примет стадион «Ахмед бин Али» в городе Эр-Райян, начало — в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа F
23 нояб, 22:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Бельгия
Канада

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Бельгия — Канада 23 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Бельгию фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.52, что приблизительно 65% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.60 (21%), успех Канады — за 6.70 (14%).

На то, что канадцы впервые в истории наберут очки на чемпионате мира, котировка — 2.70.

Только два из последних пяти матчей с участием Бельгии завершились «верхом» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.17.

Обмен голами можно оформить за 1.90, за такой же коэффициент — вариант «обе забьют — нет».

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Кевин де Брёйне — фаворит на гол в составе сборной Бельгии (2.55). За 3.55 можно взять кого-то из трио Эден Азар — Дрис Мертенс — Леандро Троссард.

В пяти стартовых матчах чемпионата мира судьи назначили три пенальти. На 11-метровый в предстоящей встрече котировка — 2.95. На то, что он будет забит, — 3.20.

Два гола подряд одной командой можно оформить за 1.60, противоположный исход — за 2.24.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу Бельгии — 6.90;

  • 2:0 — 7.00;

  • ничья 1:1 — 7.90.

Бельгия — Канада: прогноз и анализ матча ЧМ 23 ноября 2022 года

Сборная Бельгии приехала в Катар, чтобы улучшить результат 4-летней давности. В России команда Роберто Мартинеса взяла бронзу, уступив в полуфинале Франции (0:1), но оказавшись сильнее Англии (2:0). Для «золотого» поколения «красных дьяволов» это последний шанс выиграть какой-то крупный турнир: после ЧМ карьеру в сборной, скорее всего, завершат Вертонген и Алдервейрелд, а многие другие достигнут пикового возраста. На ЧМ-2026 часть из них уже не получат вызов.

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Последние результаты бельгийской сборной не впечатляют. Из пяти последних матчей только две победы, и те скромные — 2:1 над Уэльсом и 1:0 над Польшей. Еще одну встречу с валлийцами красные свели вничью (1:1), проиграли Нидерландам (0:1) и Египту в контрольной встрече за два дня до старта ЧМ — 1:2. Эти матчи подсветили проблему команды в обороне — Бельгия пропустила в семи играх из девяти в 2022-м. Только Буркина-Фасо и Польша не пробили соперника.

На то, что Канада отличится на старте чемпионата мира, котировка — 1.64.

«Кленовые листья» всего во второй раз в истории отобрались на мировое первенство. Впервые это случилось в 1986-м на турнире в Мексике — тогда канадцы проиграли все три матча: Франции (0:1), Венгрии (0:2) и СССР (0:2). Бельгия вполне может продлить серию соперника до четырех матчей.

Канаду представляют в основном игроки из Северной Америки и из небольших клубов Европы. Но в заявке выделяется один футболист — это защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис. В сборной он играет в нападении и за счет высокой скорости представляет серьезную силу. В этом году из-за травмы он провел за команду всего четыре неполных матча, но все равно забил два мяча.

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Прогноз и ставка на матч Бельгия — Канада

Сборная Канады в этом году провела 12 матчей и выиграла семь из них. Только две из этих побед были над приличными соперниками — США (2:0) и Японией (2:1). При этом проскакивали и необъяснимые поражения: например, от Панамы (0:1), Коста-Рики (0:1) и Гондураса (1:2).

Канадцы не отличаются стабильностью, а игра в обороне не является ее сильной стороной — в последних трех матчах они пропустили пять мячей. А против Бельгии, у которой в составе есть восхитительный де Брёйне, резвый Мертенс и изобретательный Азар, нужно быть внимательными перед своими воротами.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.83.

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1
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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