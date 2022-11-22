Последний матч на ЧМ Канада проиграла СССР. Азар и де Брёйне продлят серию поражений соперника?
23 ноября бронзовый призер чемпионата мира 2018 года сборная Бельгии начнет свой путь на мундиале-2022 матчем против команды Канады. Игру первого тура группового этапа примет стадион «Ахмед бин Али» в городе Эр-Райян, начало — в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Бельгия — Канада 23 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Бельгию фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.52, что приблизительно 65% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.60 (21%), успех Канады — за 6.70 (14%).
На то, что канадцы впервые в истории наберут очки на чемпионате мира, котировка — 2.70.
Только два из последних пяти матчей с участием Бельгии завершились «верхом» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.17.
Обмен голами можно оформить за 1.90, за такой же коэффициент — вариант «обе забьют — нет».
Кевин де Брёйне — фаворит на гол в составе сборной Бельгии (2.55). За 3.55 можно взять кого-то из трио Эден Азар — Дрис Мертенс — Леандро Троссард.
В пяти стартовых матчах чемпионата мира судьи назначили три пенальти. На 11-метровый в предстоящей встрече котировка — 2.95. На то, что он будет забит, — 3.20.
Два гола подряд одной командой можно оформить за 1.60, противоположный исход — за 2.24.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Бельгия — Канада: прогноз и анализ матча ЧМ 23 ноября 2022 года
Сборная Бельгии приехала в Катар, чтобы улучшить результат 4-летней давности. В России команда Роберто Мартинеса взяла бронзу, уступив в полуфинале Франции (0:1), но оказавшись сильнее Англии (2:0). Для «золотого» поколения «красных дьяволов» это последний шанс выиграть какой-то крупный турнир: после ЧМ карьеру в сборной, скорее всего, завершат Вертонген и Алдервейрелд, а многие другие достигнут пикового возраста. На ЧМ-2026 часть из них уже не получат вызов.
Последние результаты бельгийской сборной не впечатляют. Из пяти последних матчей только две победы, и те скромные — 2:1 над Уэльсом и 1:0 над Польшей. Еще одну встречу с валлийцами красные свели вничью (1:1), проиграли Нидерландам (0:1) и Египту в контрольной встрече за два дня до старта ЧМ — 1:2. Эти матчи подсветили проблему команды в обороне — Бельгия пропустила в семи играх из девяти в 2022-м. Только Буркина-Фасо и Польша не пробили соперника.
На то, что Канада отличится на старте чемпионата мира, котировка — 1.64.
«Кленовые листья» всего во второй раз в истории отобрались на мировое первенство. Впервые это случилось в 1986-м на турнире в Мексике — тогда канадцы проиграли все три матча: Франции (0:1), Венгрии (0:2) и СССР (0:2). Бельгия вполне может продлить серию соперника до четырех матчей.
Канаду представляют в основном игроки из Северной Америки и из небольших клубов Европы. Но в заявке выделяется один футболист — это защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис. В сборной он играет в нападении и за счет высокой скорости представляет серьезную силу. В этом году из-за травмы он провел за команду всего четыре неполных матча, но все равно забил два мяча.
Прогноз и ставка на матч Бельгия — Канада
Сборная Канады в этом году провела 12 матчей и выиграла семь из них. Только две из этих побед были над приличными соперниками — США (2:0) и Японией (2:1). При этом проскакивали и необъяснимые поражения: например, от Панамы (0:1), Коста-Рики (0:1) и Гондураса (1:2).
Канадцы не отличаются стабильностью, а игра в обороне не является ее сильной стороной — в последних трех матчах они пропустили пять мячей. А против Бельгии, у которой в составе есть восхитительный де Брёйне, резвый Мертенс и изобретательный Азар, нужно быть внимательными перед своими воротами.
Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.83.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2