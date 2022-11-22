Прогноз и ставка на матч Франция — Австралия в рамках чемпионата мира по футболу 22 ноября 2022 года в Катаре

Потеря Карима не должна сказаться как минимум до плей-офф.

22 ноября Франция стартует на чемпионате мира — первым ее соперником станет Австралия. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра. В прямом эфире понаблюдать за игрой действующих чемпионов мира можно будет на сайте matchtv.ru, телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Франция — Австралия 22 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают французов фаворитами встречи. Поставить на команду Дидье Дешама можно за 1.29, это примерно 77% вероятности. Ничью оценили в 6.00 (16%), победу австралийцев — в 12.0 (7%).

Если считаете, что Австралия закроется и не уступит в дебютном матче, оформите ставку Х2 за 4.00.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.88, Ф2(+1.5) — за 2.02.

В пяти последних матчах Франции «верх» по голам не прошел ни разу. Тем не менее эксперты ждут результативную встречу, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.75.

В прошедших десяти играх обеих сборных обмен голами случился по четыре раза. Поставить на «обе забьют» можно за 2.37, на «обе забьют — нет» — за 1.59.

От кого ждут голов? Лучшие шансы отличиться за «Трехцветных» у Килиана Мбаппе (1.85) и Оливье Жиру (2.20), у австралийцев — у Джейсона Каммингса (6.00).

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу Франции за 5.40.

Франция — Австралия: прогноз и анализ матча чемпионата мира 22 ноября 2022 года

Франция провалила чемпионат Европы в прошлом году (вылетела в 1/8 от Швейцарии), что слегка отразилось на шансах защитить титул чемпионов мира. Еще меньше причин рассчитывать на «Трехцветных» стало после выступления в Лиге наций — команда Дидье Дешама заняла третье место в группе с Австрией, Хорватией и Данией.

Во всех шести матчах Франция была жалкой копией топ-команды. Она добыла всего одну победу и дважды сыграла вничью, чудом ускользнув от вылета из элитного дивизиона. Команда Дидье Дешама забила всего пять мячей, при этом лишь однажды оформила больше одного гола. И это с Каримом Бензема, который травмировался и на чемпионате мира не сыграет.

Сколько французы забьют без него? Если считаете, что отсутствие обладателя «Золотого мяча» скажется уже в матче с Австралией, поставьте на ИТМ1 (1.5) за 2.80. Эта ставка зашла в пяти из шести последних матчей сборной.

Австралийцы, напротив, едут в Катар в отличном настроении. У них пять матчей без поражений и отличная разница (7:2), а в одном из матчей они выиграли даже серию пенальти. Правда, в соперниках у них были Новая Зеландия, ОАЭ, Перу и Иордания — ни в какое сравнение с французскими Хорватией, Австрией и Данией эти сборные не идут.

Прогноз и ставка на матч Франция — Австралия

Несмотря на разницу в форме и настроении (у австралийцев, очевидно, дела в последнее время были получше), класс есть класс. Французам необходимо с первого же матча включиться в борьбу, чтобы потом не было поздно — во втором и третьем турах играть с более мощными Данией и Тунисом.

Несмотря на отсутствие Бензема и Нкунку (он вылетел из заявки еще раньше), у «Трехцветных» шикарный набор нападающих. Мбаппе, Гризманн и тянущийся за рекордом Анри по голам за сборную Жиру обязаны справиться с обороной соперника.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.88.