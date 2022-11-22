Франция — Австралия: Мбаппе и Гризманн не заметят отсутствия Бензема
22 ноября Франция стартует на чемпионате мира — первым ее соперником станет Австралия. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра. В прямом эфире понаблюдать за игрой действующих чемпионов мира можно будет на сайте matchtv.ru, телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Франция — Австралия 22 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают французов фаворитами встречи. Поставить на команду Дидье Дешама можно за 1.29, это примерно 77% вероятности. Ничью оценили в 6.00 (16%), победу австралийцев — в 12.0 (7%).
Если считаете, что Австралия закроется и не уступит в дебютном матче, оформите ставку Х2 за 4.00.
Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.88, Ф2(+1.5) — за 2.02.
В пяти последних матчах Франции «верх» по голам не прошел ни разу. Тем не менее эксперты ждут результативную встречу, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.75.
В прошедших десяти играх обеих сборных обмен голами случился по четыре раза. Поставить на «обе забьют» можно за 2.37, на «обе забьют — нет» — за 1.59.
От кого ждут голов? Лучшие шансы отличиться за «Трехцветных» у Килиана Мбаппе (1.85) и Оливье Жиру (2.20), у австралийцев — у Джейсона Каммингса (6.00).
Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу Франции за 5.40.
Франция — Австралия: прогноз и анализ матча чемпионата мира 22 ноября 2022 года
Франция провалила чемпионат Европы в прошлом году (вылетела в 1/8 от Швейцарии), что слегка отразилось на шансах защитить титул чемпионов мира. Еще меньше причин рассчитывать на «Трехцветных» стало после выступления в Лиге наций — команда Дидье Дешама заняла третье место в группе с Австрией, Хорватией и Данией.
Во всех шести матчах Франция была жалкой копией топ-команды. Она добыла всего одну победу и дважды сыграла вничью, чудом ускользнув от вылета из элитного дивизиона. Команда Дидье Дешама забила всего пять мячей, при этом лишь однажды оформила больше одного гола. И это с Каримом Бензема, который травмировался и на чемпионате мира не сыграет.
Сколько французы забьют без него? Если считаете, что отсутствие обладателя «Золотого мяча» скажется уже в матче с Австралией, поставьте на ИТМ1 (1.5) за 2.80. Эта ставка зашла в пяти из шести последних матчей сборной.
Австралийцы, напротив, едут в Катар в отличном настроении. У них пять матчей без поражений и отличная разница (7:2), а в одном из матчей они выиграли даже серию пенальти. Правда, в соперниках у них были Новая Зеландия, ОАЭ, Перу и Иордания — ни в какое сравнение с французскими Хорватией, Австрией и Данией эти сборные не идут.
Прогноз и ставка на матч Франция — Австралия
Несмотря на разницу в форме и настроении (у австралийцев, очевидно, дела в последнее время были получше), класс есть класс. Французам необходимо с первого же матча включиться в борьбу, чтобы потом не было поздно — во втором и третьем турах играть с более мощными Данией и Тунисом.
Несмотря на отсутствие Бензема и Нкунку (он вылетел из заявки еще раньше), у «Трехцветных» шикарный набор нападающих. Мбаппе, Гризманн и тянущийся за рекордом Анри по голам за сборную Жиру обязаны справиться с обороной соперника.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.88.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2