Повторит ли Махачев путь Хабиба? У него есть несколько вариантов, как забрать пояс в бою с Оливейрой
Поединок между представителями России и Бразилии за титул в легком весе пройдет 22 октября в Абу-Даби на «Этихад Арене» и начнется после 22.00 по московскому времени — в 21.00 стартует основной кард. Посмотреть бой Махачева с Оливейрой можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Боец».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают российского бойца фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.47, это приблизительно 68% вероятности исхода. Успех Оливейры доступен за 2.90 (31%), ничья — за сумасшедшие 60.0 (1%).
Дотянет ли Махачев до судейского решения?
Один из лучших друзей Хабиба, конечно же, очень хорош в партере: из 11 побед в UFC пять Ислам добыл удушающими и болевыми приемами. На то, что он одолеет Оливейру именно таким методом, котировка — 2.70. А вот на то, что этого не случится, — 1.47. При этом способности нокаутера у Махачева заметно слабее, хотя последний поединок у Бобби Грина он выиграл в стойке уже в первом раунде. Взять успех российского спортсмена нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией можно за 4.60.
Возможно, в бою с Чарльзом Махачеву придется терпеть до судейского решения, как это было в четырех случаях в UFC — с Рамушем, Царукяном, Ленцем и Уэйдом. Правда, судьи вставали не на сторону Оливейры всего раз в период его карьеры в UFC — когда он бился с Фрэнки Эдгаром в июле 2013-го. Триумф Махачева единогласным решением можно оформить за 6.50, раздельным — за 15.0. Эксперты считают, что у Оливейры склонить на свою сторону арбитров шансы минимальные — 17.0 на единое мнение и 20.0 на раздельное.
От бразильского бойца ждут финиша на канвасе. За 4.70 идет победа болевым, удушающим или добровольной сдачей. Нокаут, технический нокаут или дисквалификация доступны за 6.30. Чарльз завершил сабмишенами 64% боев в UFC.
Бой — пятираундовый. А сколько мы увидим на самом деле?
Так как это первый титульный бой для Махачева, все предыдущие были трехраундовыми, поэтому сравнивать их с предыдущими смысла немного — в ближайшем пригодится значительно большая выдержка и концентрация. На тотал больше 1.5 раунда котировка — 1.66, на ТБ 2.5 — 2.40, ТБ 3.5 идет за 3.21, ТБ 4.5 — за 3.96.
Если звезды подсказали вам, в каком раунде бой выиграет конкретный боец, тогда можете сделать ставку и на это: успех Махачева в первой пятиминутке оценен в 4.30, Оливейры — в 6.40; во второй — 6.00 на 7.50; в третьей — 7.00 на 15.0; в четвертой — 10.0 на 20.0; в пятой — 17.0 на 30.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1