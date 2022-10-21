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Повторит ли Махачев путь Хабиба? У него есть несколько вариантов, как забрать пояс в бою с Оливейрой

Прогноз и ставка на бой UFC Ислам Махачев — Чарльз Оливейра 22 октября 2022 года
Евгений Коростелев
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Ислам Махачев.
Фото Getty Images
У России будет четвертый чемпион UFC в истории?

Поединок между представителями России и Бразилии за титул в легком весе пройдет 22 октября в Абу-Даби на «Этихад Арене» и начнется после 22.00 по московскому времени — в 21.00 стартует основной кард. Посмотреть бой Махачева с Оливейрой можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Боец».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают российского бойца фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.47, это приблизительно 68% вероятности исхода. Успех Оливейры доступен за 2.90 (31%), ничья — за сумасшедшие 60.0 (1%).

Дотянет ли Махачев до судейского решения?

Один из лучших друзей Хабиба, конечно же, очень хорош в партере: из 11 побед в UFC пять Ислам добыл удушающими и болевыми приемами. На то, что он одолеет Оливейру именно таким методом, котировка — 2.70. А вот на то, что этого не случится, — 1.47. При этом способности нокаутера у Махачева заметно слабее, хотя последний поединок у Бобби Грина он выиграл в стойке уже в первом раунде. Взять успех российского спортсмена нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией можно за 4.60.

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Возможно, в бою с Чарльзом Махачеву придется терпеть до судейского решения, как это было в четырех случаях в UFC — с Рамушем, Царукяном, Ленцем и Уэйдом. Правда, судьи вставали не на сторону Оливейры всего раз в период его карьеры в UFC — когда он бился с Фрэнки Эдгаром в июле 2013-го. Триумф Махачева единогласным решением можно оформить за 6.50, раздельным — за 15.0. Эксперты считают, что у Оливейры склонить на свою сторону арбитров шансы минимальные — 17.0 на единое мнение и 20.0 на раздельное.

От бразильского бойца ждут финиша на канвасе. За 4.70 идет победа болевым, удушающим или добровольной сдачей. Нокаут, технический нокаут или дисквалификация доступны за 6.30. Чарльз завершил сабмишенами 64% боев в UFC.

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Бой — пятираундовый. А сколько мы увидим на самом деле?

Так как это первый титульный бой для Махачева, все предыдущие были трехраундовыми, поэтому сравнивать их с предыдущими смысла немного — в ближайшем пригодится значительно большая выдержка и концентрация. На тотал больше 1.5 раунда котировка — 1.66, на ТБ 2.5 — 2.40, ТБ 3.5 идет за 3.21, ТБ 4.5 — за 3.96.

Если звезды подсказали вам, в каком раунде бой выиграет конкретный боец, тогда можете сделать ставку и на это: успех Махачева в первой пятиминутке оценен в 4.30, Оливейры — в 6.40; во второй — 6.00 на 7.50; в третьей — 7.00 на 15.0; в четвертой — 10.0 на 20.0; в пятой — 17.0 на 30.0.

Прогнозы на спорт
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
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Оренбург – ЦСКА
 - : -
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Спартак – Химки
 - : -
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