Повторит ли Махачев путь Хабиба? У него есть несколько вариантов, как забрать пояс в бою с Оливейрой

У России будет четвертый чемпион UFC в истории?

Поединок между представителями России и Бразилии за титул в легком весе пройдет 22 октября в Абу-Даби на «Этихад Арене» и начнется после 22.00 по московскому времени — в 21.00 стартует основной кард. Посмотреть бой Махачева с Оливейрой можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Боец».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают российского бойца фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.47, это приблизительно 68% вероятности исхода. Успех Оливейры доступен за 2.90 (31%), ничья — за сумасшедшие 60.0 (1%).

Дотянет ли Махачев до судейского решения?

Один из лучших друзей Хабиба, конечно же, очень хорош в партере: из 11 побед в UFC пять Ислам добыл удушающими и болевыми приемами. На то, что он одолеет Оливейру именно таким методом, котировка — 2.70. А вот на то, что этого не случится, — 1.47. При этом способности нокаутера у Махачева заметно слабее, хотя последний поединок у Бобби Грина он выиграл в стойке уже в первом раунде. Взять успех российского спортсмена нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией можно за 4.60.

Возможно, в бою с Чарльзом Махачеву придется терпеть до судейского решения, как это было в четырех случаях в UFC — с Рамушем, Царукяном, Ленцем и Уэйдом. Правда, судьи вставали не на сторону Оливейры всего раз в период его карьеры в UFC — когда он бился с Фрэнки Эдгаром в июле 2013-го. Триумф Махачева единогласным решением можно оформить за 6.50, раздельным — за 15.0. Эксперты считают, что у Оливейры склонить на свою сторону арбитров шансы минимальные — 17.0 на единое мнение и 20.0 на раздельное.

От бразильского бойца ждут финиша на канвасе. За 4.70 идет победа болевым, удушающим или добровольной сдачей. Нокаут, технический нокаут или дисквалификация доступны за 6.30. Чарльз завершил сабмишенами 64% боев в UFC.

Бой — пятираундовый. А сколько мы увидим на самом деле?

Так как это первый титульный бой для Махачева, все предыдущие были трехраундовыми, поэтому сравнивать их с предыдущими смысла немного — в ближайшем пригодится значительно большая выдержка и концентрация. На тотал больше 1.5 раунда котировка — 1.66, на ТБ 2.5 — 2.40, ТБ 3.5 идет за 3.21, ТБ 4.5 — за 3.96.

Если звезды подсказали вам, в каком раунде бой выиграет конкретный боец, тогда можете сделать ставку и на это: успех Махачева в первой пятиминутке оценен в 4.30, Оливейры — в 6.40; во второй — 6.00 на 7.50; в третьей — 7.00 на 15.0; в четвертой — 10.0 на 20.0; в пятой — 17.0 на 30.0.