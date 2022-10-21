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Финиш или решение? Ян готов победить О'Мэлли всеми известными способами

Прогноз и ставка на бой Петр Ян — Шон О'Мэлли 22 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Петр Ян в бою против Алджамейна Стерлинга.
Фото Официальная группа UFC ВК.
Главное — обойтись без нарушений.

22 октября российский боец Петр Ян может получить путевку в битву за чемпионский пояс — для этого ему надо одолеть американца Шона О'Мэлли. Их встреча пройдет в рамках UFC 280 в Абу-Даби, на «Этихад Арене». В прямом эфире поединок можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru в 21.00 по московскому времени. Весь кард покажут телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass (старт трансляции — в 17.00 мск).

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи Петра Яна. Поставить на победу россиянина можно за 1.30, это примерно 72% вероятности исхода. Успех его оппонента оценили котировкой 3.70 (27%), ничья доступна за 69.0 (1%).

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Сколько бойцы продержатся в октагоне?

За карьеру в UFC пять боев Петра Яна из десяти заканчивались судейским решением — поэтому неудивительно, что досрочной победы аналитики от него почти не ждут. Поставить на такой вариант можно за 2.80, в то время как обратный исход доступен за 1.44.

Сахарок слушал мнение судей всего дважды за девять поединков в UFC, но у него шансы на досрочную победу еще меньше — 6.70, то есть нокаута или добивания от Шона ждать не приходится. Коэффициент на то, что О'Мэлли не победит досрочно, — 1.11.

У обоих бойцов были поединки, завершившиеся в первом раунде. Однако ни Петр, ни Шон никогда не укладывались в первую минуту. Если считаете, что в очном противостоянии случится чудо и кто-то окажется на канвасе в стартовые 60 секунд, — поставьте на это за 18.0. А если точно знаете победителя при таком исходе, можете выбрать Яна (23.0) или Шона (50.0).

Если уверены, что бой не дойдет до судейского решения и он будет закончен раньше, такой вариант оценили в 2.20. Более того, можно даже выбрать раунд:

победа в 1-м доступна за 4.30;

во 2-м — за 5.10;

в 3-м — за 8.00;

победа по очкам — 1.67.

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Как победит Петр Ян?

Россиянин — фаворит встречи, и различных рынков на его победу множество. Например, болевым или удушающим за 15.0. Неудивительно, что коэффициент такой солидный, ведь за карьеру Беспощадный всего однажды выиграл подобным образом. Зато нокаутами и добивания он финишировал восемь раз, поэтому на такую викторию от Петра можно поставить всего за 3.15.

Если считаете, что дело дойдет до решения в пользу россиянина, то тут тоже есть из чего выбрать. Единогласная победа Петра доступна за 2.65, раздельным решением — за 7.50. Обычно если доходило до судейского вердикта в пользу Яна, сомневающихся не было.

Наконец, можно выбрать из двух больших групп — как именно победит Петр Ян? Если считаете, что это будет нокаут, добивание, решение или дисквалификация соперника, — оформите ставку за 1.33. Если ждете удушающего, болевого, добровольной сдачи или решения — такой вариант оценили в 2.00.

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Два нарушителя и здесь не исправятся?

Учитывая, что встречаются два известных нарушителя ММА-правил, стоит посмотреть «особенные» ставки. Остановка боя из-за тычка в глаз доступна за 5.00. Стоит сказать, что именно так завершился последний бой Шона О'Мэлли — он попал в глаз Педро Муньосу. Для эстетов есть аналогичная ставка за такой же коэффициент (5.00), но с ударом в пах — правда, по такой причине поединки у бойцов не заканчивались.

Также можно поставить на то, что в бою будет снято очко, — за коэффициент 11.0. Ожидаете штраф у кого-то конкретного? Поставить на Петра Яна можно за 15.0, на его визави — за 17.0.

Прогнозы на спорт
Петр Ян
UFC
ММА
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«НН» — «Краснодар»: Сперцян и Кордоба заставят соперника трепещать
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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 11
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Владимир Сычевой

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Локомотив

 12 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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