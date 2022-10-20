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«Ян — просто убийца!» Быстрых рук О'Мэлли будет недостаточно для победы над Беспощадным

Прогнозы и ставки на бой UFC Петр Ян — Шон О'Мэлли 22 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Петр Ян и Шон О&#039;Мэлли на дуэли взглядов.
Фото Getty Images
Петр Ян.
Фото Getty Images
Тренировка Петра Яна.
Фото Getty Images
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Российский чемпион должен победить, чтобы вернуться в битву за пояс.

Петр Ян обидно потерял чемпионский титул в первом бою с Алджамейном Стерлингом, а во втором судьи сделали все, чтобы спортсмен из России не вернул звание. Третий поединок возможен только через победу над эпатажным 27-летним американцем Шоном О'Мэлли.

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Петр Ян. Фото Getty Images
Петр Ян.
Фото Getty Images

Когда состоится и где смотреть бой Петр Ян — Шон О'Мэлли

Трехраундовый поединок состоится на UFC 280, который пройдет 22 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби. Ян и О'Мэлли выйдут в клетку не раньше 21.00 по московскому времени, бойцовский вечер начнется в 17.00 мск. Бой между спортсменами из России и США можно будет посмотреть в 21.00 мск на сайте matchtv.ru. Весь кард покажут телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass, старт трансляции — в 17.00 мск.

Петр Ян — Шон О'Мэлли: прогноз и ставка на бой 22 октября 2022 года

За четыре дня до боя Дана Уайт сообщил, что победитель боя Ян — О'Мэлли получит титульный поединок, и мгновенно поднял ставки. Хотя, по сути, президент UFC озвучил то, что и так все понимали: других претендентов на пояс, помимо Петра и Стерлинга, в легчайшем весе сейчас нет. К тому же многие желают увидеть трилогию после первых двух неоднозначных поединков русского и американца.

Тренировка Петра Яна. Фото Getty Images
Тренировка Петра Яна.
Фото Getty Images

О'Мэлли, в свою очередь, выхватил счастливый билет. 27-летний боец из США занимает в рейтинге только 11-е место, но может вспорхнуть на вершину за два боя — надо всего лишь победить действующего и экс-чемпиона. Правда, эти «всего лишь» очень скользкие, потому что на деле отправить Яна на настил, как Шон делал с большинством соперников, вряд ли получится.

«У Шона есть все навыки, чтобы победить Яна. Шон должен выйти в октагон и сделать это. Но это непростая задача, потому что Ян — абсолютный дикарь. Недавно он сказал, что хочет стать новым Конором Макгрегором. Речь идет о победе в ключевых боях. Поединок против Яна для Шона то же самое, что для Конора — бой против Жозе Альдо», — заявил Дэйна Уайт.

Главные козыри О'Мэлли — быстрые руки и неутомимая агрессия. Смотреть его бои и хайлайты, безусловно, интересно, но эти же фишки американца могут стоить ему победы против Яна, потому что с Петром нужна выжидательная тактика. Оголтело бросаться вперед и прессинговать себя русский не позволит — на контратаке вывернет душу, как делал это с Исихарой, Алдо и тем же Стерлингом.

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Об этом же говорят котировки. Букмекерская компания БЕТСИТИ считает Яна абсолютным фаворитом поединка. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.30, что приблизительно 76% вероятности исхода. Успех О'Мэлли доступен за 3.70 (23%), ничья — за стандартно огромные 69.0 (1%).

«Ян — просто убийца! Вы посмотрите на его поведение перед боем и что он делает во время боя. Но Шон очень хорошо продает свои поединки и тоже обладает очень высоким уровнем мастерства. Мой прогноз — победа Яна, но я оставляю шансы Шону», — такой прогноз оставил, возможно, будущий соперник Яна и О'Мэлли Ти Джей Диллашоу.

Эти парни наверняка устроят шоу, как и во время дуэли взглядов (Петр толкнул соперника). Вынут пулеметную очередь из ударов в попытке положить противника. И наверняка в такой перестрелке кто-то до судейского решения не доживет.

Прогноз от «СЭ»: досрочная победа за 2.20.

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Петр Ян
UFC
ММА
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